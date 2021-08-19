Умер глава нижегородского предприятия "Гидромаш" Владимир Лузянин
Глава нижегородского завода "Гидромаш" Владимир Лузянин умер в возрасте 92 лет
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Глава нижегородского завода "Гидромаш" Владимир Лузянин скончался в возрасте 92 лет, сообщили РИА Новости на предприятии.
"Владимир Ильич Лузянин умер вечером 18 августа. Похороны состоятся в пятницу", - сказал собеседник агентства.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Лузянина. "Владимир Ильич Лузянин олицетворяет собой целую эпоху в истории нашей страны. Его судьба - пример верности своим идеалам и целям, в основе которых всегда было стремление к развитию родного предприятия и региона в целом. Он сыграл серьезную роль в судьбе отечественной авиации, дав отрасли уникальные технические решения", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона назвал Лузянина "примером одного из лучших представителей плеяды управленцев старой школы". "Несмотря на свой огромный опыт и авторитет, он никогда не боялся нового, всегда был готов меняться сам и помогать другим адаптироваться в условиях современного мира. Коллеги и близкие знали его как отзывчивого и понимающего человека, готового включаться в решение самых сложных проблем. Благодаря энергии и воле Владимира Ильича самые разные предприятия региона смогли получить поддержку в непростой переходный период", - отметил Никитин.
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Лузянин проработал на предприятии и в отрасли 71 год. В 1950 году после окончания Горьковского авиационного техникума он приступил к работе на заводе № 119 (ныне НПАО "Гидромаш"), прошел путь от помощника мастера до президента компании, и на протяжении 50 лет возглавлял предприятие, которое является флагманом отечественного авиапрома. Лузянин – почетный авиастроитель, почетный гражданин Нижегородской области. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", после распада СССР – "За заслуги перед Отечеством" 3-й, 4-й степеней, Александра Невского.
Как сообщается на сайте предприятия, "Гидромаш" - ведущее российское предприятие по разработке, производству и испытаниям шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов. Взлетно-посадочные устройства, выпускаемые предприятием, установлены на различных модификациях самолетов и вертолетов ведущих отечественных конструкторских бюро. Здесь были спроектированы и изготовлены уникальные шасси для космического корабля многоразового использования "Буран". "Гидромаш" является участником практически всех приоритетных отечественных авиастроительных проектов.