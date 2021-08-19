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Умер глава нижегородского предприятия "Гидромаш" Владимир Лузянин
Умер глава нижегородского предприятия "Гидромаш" Владимир Лузянин - РИА Новости, 19.08.2021
Умер глава нижегородского предприятия "Гидромаш" Владимир Лузянин
Глава нижегородского завода "Гидромаш" Владимир Лузянин скончался в возрасте 92 лет, сообщили РИА Новости на предприятии. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T09:18
2021-08-19T09:18
технологии
ссср
нижегородская область
александр невский
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Глава нижегородского завода "Гидромаш" Владимир Лузянин скончался в возрасте 92 лет, сообщили РИА Новости на предприятии."Владимир Ильич Лузянин умер вечером 18 августа. Похороны состоятся в пятницу", - сказал собеседник агентства.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Лузянина. "Владимир Ильич Лузянин олицетворяет собой целую эпоху в истории нашей страны. Его судьба - пример верности своим идеалам и целям, в основе которых всегда было стремление к развитию родного предприятия и региона в целом. Он сыграл серьезную роль в судьбе отечественной авиации, дав отрасли уникальные технические решения", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.Глава региона назвал Лузянина "примером одного из лучших представителей плеяды управленцев старой школы". "Несмотря на свой огромный опыт и авторитет, он никогда не боялся нового, всегда был готов меняться сам и помогать другим адаптироваться в условиях современного мира. Коллеги и близкие знали его как отзывчивого и понимающего человека, готового включаться в решение самых сложных проблем. Благодаря энергии и воле Владимира Ильича самые разные предприятия региона смогли получить поддержку в непростой переходный период", - отметил Никитин.Лузянин проработал на предприятии и в отрасли 71 год. В 1950 году после окончания Горьковского авиационного техникума он приступил к работе на заводе № 119 (ныне НПАО "Гидромаш"), прошел путь от помощника мастера до президента компании, и на протяжении 50 лет возглавлял предприятие, которое является флагманом отечественного авиапрома. Лузянин – почетный авиастроитель, почетный гражданин Нижегородской области. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", после распада СССР – "За заслуги перед Отечеством" 3-й, 4-й степеней, Александра Невского.Как сообщается на сайте предприятия, "Гидромаш" - ведущее российское предприятие по разработке, производству и испытаниям шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов. Взлетно-посадочные устройства, выпускаемые предприятием, установлены на различных модификациях самолетов и вертолетов ведущих отечественных конструкторских бюро. Здесь были спроектированы и изготовлены уникальные шасси для космического корабля многоразового использования "Буран". "Гидромаш" является участником практически всех приоритетных отечественных авиастроительных проектов.
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ссср
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технологии, ссср, нижегородская область, александр невский, глеб никитин
09:18 19.08.2021
 
Умер глава нижегородского предприятия "Гидромаш" Владимир Лузянин

Глава нижегородского завода "Гидромаш" Владимир Лузянин умер в возрасте 92 лет

© Фото : НАО "Гидромаш"Глава нижегородского предприятия "Гидромаш" Владимир Лузянин
Глава нижегородского предприятия Гидромаш Владимир Лузянин - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : НАО "Гидромаш"
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 19 авг — РИА Новости. Глава нижегородского завода "Гидромаш" Владимир Лузянин скончался в возрасте 92 лет, сообщили РИА Новости на предприятии.
"Владимир Ильич Лузянин умер вечером 18 августа. Похороны состоятся в пятницу", - сказал собеседник агентства.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин выразил соболезнования родным и близким Лузянина. "Владимир Ильич Лузянин олицетворяет собой целую эпоху в истории нашей страны. Его судьба - пример верности своим идеалам и целям, в основе которых всегда было стремление к развитию родного предприятия и региона в целом. Он сыграл серьезную роль в судьбе отечественной авиации, дав отрасли уникальные технические решения", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона назвал Лузянина "примером одного из лучших представителей плеяды управленцев старой школы". "Несмотря на свой огромный опыт и авторитет, он никогда не боялся нового, всегда был готов меняться сам и помогать другим адаптироваться в условиях современного мира. Коллеги и близкие знали его как отзывчивого и понимающего человека, готового включаться в решение самых сложных проблем. Благодаря энергии и воле Владимира Ильича самые разные предприятия региона смогли получить поддержку в непростой переходный период", - отметил Никитин.
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Лузянин проработал на предприятии и в отрасли 71 год. В 1950 году после окончания Горьковского авиационного техникума он приступил к работе на заводе № 119 (ныне НПАО "Гидромаш"), прошел путь от помощника мастера до президента компании, и на протяжении 50 лет возглавлял предприятие, которое является флагманом отечественного авиапрома. Лузянин – почетный авиастроитель, почетный гражданин Нижегородской области. Награжден орденами Ленина, Трудового Красного Знамени, "Знак Почета", после распада СССР – "За заслуги перед Отечеством" 3-й, 4-й степеней, Александра Невского.
Как сообщается на сайте предприятия, "Гидромаш" - ведущее российское предприятие по разработке, производству и испытаниям шасси, гидроцилиндров и гидроагрегатов для всех типов летательных аппаратов. Взлетно-посадочные устройства, выпускаемые предприятием, установлены на различных модификациях самолетов и вертолетов ведущих отечественных конструкторских бюро. Здесь были спроектированы и изготовлены уникальные шасси для космического корабля многоразового использования "Буран". "Гидромаш" является участником практически всех приоритетных отечественных авиастроительных проектов.
 
ТехнологииСССРНижегородская областьАлександр НевскийГлеб Никитин
 
 
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