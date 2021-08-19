https://ria.ru/20210819/liviya-1746343800.html

Москва поддерживает вывод иностранных войск из Ливии, заявил Лавров

Москва поддерживает вывод иностранных войск из Ливии, заявил Лавров - РИА Новости, 19.08.2021

Москва поддерживает вывод иностранных войск из Ливии, заявил Лавров

Москва и Триполи поддерживают вывод всех без исключения иностранных военных с территории Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T13:08

2021-08-19T13:08

2021-08-19T13:08

в мире

ливия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей лавров

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Москва и Триполи поддерживают вывод всех без исключения иностранных военных с территории Ливии, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы подтвердили поддержку со стороны Российской Федерации тех решений, которые принимаются в рамках совместного военного комитета "5+5", включая решение, принятое на его заседании пять дней назад, в том числе и по вопросу о необходимости вывода всех без исключения иностранных военных с территории Ливии", - сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Наджлой Манкуш.Ранее замглавы МИД РФ Сергей Вершинин заявил РИА Новости, что Москва не ведет предметных переговоров о выводе из Ливии иностранных наемников ни с Турцией, ни с другой страной, так как эту проблему должны решать сами ливийцы, но если этот процесс будет запущен, иностранные военные должны покидать страну синхронно. Иначе, отметил дипломат, будет нарушен сложившийся баланс сил, благодаря которому в стране уже на протяжении года сохраняется затишье. Он отметил, что проблема присутствия иностранных контингентов в Ливии "присутствует в наших двусторонних контактах с зарубежными партнерами, которым мы разъясняем российскую позицию по данному вопросу".

https://ria.ru/20210803/liviya-1744056142.html

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в мире, ливия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей лавров, россия