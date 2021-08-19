https://ria.ru/20210819/krym-1746424689.html

Крымчанина, убившего семилетнего сына, отправят в психбольницу

Крымчанина, убившего семилетнего сына, отправят в психбольницу - РИА Новости, 19.08.2021

Крымчанина, убившего семилетнего сына, отправят в психбольницу

Жителя Симферополя, убившего своего семилетнего сына, отправят в психбольницу для принудительного лечения, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:29

2021-08-19T17:29

2021-08-19T17:32

происшествия

симферополь

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Жителя Симферополя, убившего своего семилетнего сына, отправят в психбольницу для принудительного лечения, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным следствия, днем 9 февраля отец, проживавший отдельно от супруги и сына, забрал мальчика из школы, привел в квартиру и задушил его. После этого мужчина позвонил родственникам, сообщив о содеянном."В отношении мужчины применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.В частности, постановлением Верховного суда Крыма 32-летний симферополец освобожден от уголовной ответственности за совершенное убийство."Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - подчеркнули в ведомстве.

https://ria.ru/20210415/delo-1728414826.html

https://ria.ru/20210812/rebenok-1745545152.html

симферополь

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происшествия, симферополь, россия