https://ria.ru/20210819/krym-1746424689.html
Крымчанина, убившего семилетнего сына, отправят в психбольницу
Крымчанина, убившего семилетнего сына, отправят в психбольницу - РИА Новости, 19.08.2021
Крымчанина, убившего семилетнего сына, отправят в психбольницу
Жителя Симферополя, убившего своего семилетнего сына, отправят в психбольницу для принудительного лечения, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:29
2021-08-19T17:29
2021-08-19T17:32
происшествия
симферополь
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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости. Жителя Симферополя, убившего своего семилетнего сына, отправят в психбольницу для принудительного лечения, сообщает пресс-служба прокуратуры Крыма.По данным следствия, днем 9 февраля отец, проживавший отдельно от супруги и сына, забрал мальчика из школы, привел в квартиру и задушил его. После этого мужчина позвонил родственникам, сообщив о содеянном."В отношении мужчины применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.В частности, постановлением Верховного суда Крыма 32-летний симферополец освобожден от уголовной ответственности за совершенное убийство."Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - подчеркнули в ведомстве.
https://ria.ru/20210415/delo-1728414826.html
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происшествия, симферополь, россия
17:29 19.08.2021 (обновлено: 17:32 19.08.2021)
Крымчанина, убившего семилетнего сына, отправят в психбольницу
Жителя Симферополя, убившего своего семилетнего сына, отправят в психбольницу
СИМФЕРОПОЛЬ, 19 авг – РИА Новости.
Жителя Симферополя
, убившего своего семилетнего сына, отправят в психбольницу для принудительного лечения, сообщает пресс-служба прокуратуры
Крыма.
По данным следствия, днем 9 февраля отец, проживавший отдельно от супруги и сына, забрал мальчика из школы, привел в квартиру и задушил его. После этого мужчина позвонил родственникам, сообщив о содеянном.
"В отношении мужчины применены принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре специализированного типа с интенсивным наблюдением", - говорится в сообщении.
В частности, постановлением Верховного суда Крыма 32-летний симферополец освобожден от уголовной ответственности за совершенное убийство.
"Согласно заключению комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы мужчина страдает тяжелым хроническим психическим расстройством, которое лишало его способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими", - подчеркнули в ведомстве.