https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746332381.html
В Москве за сутки госпитализировали 562 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 562 человека с COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2021
В Москве за сутки госпитализировали 562 человека с COVID-19
За сутки в Москве госпитализированы 562 человека с коронавирусом, на ИВЛ находится 341 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:01
2021-08-19T12:01
2021-08-19T12:01
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 562 человека с коронавирусом, на ИВЛ находится 341 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19."В Москве выявлено 2142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 562 человека. На ИВЛ находится 341 человек. В городе выздоровели еще 2805 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 420 630", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 54 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве за сутки госпитализировали 562 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 562 человека с COVID-19, на ИВЛ находится 341 человек