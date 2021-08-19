https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746332381.html

В Москве за сутки госпитализировали 562 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 562 человека с COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2021

В Москве за сутки госпитализировали 562 человека с COVID-19

За сутки в Москве госпитализированы 562 человека с коронавирусом, на ИВЛ находится 341 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:01

2021-08-19T12:01

2021-08-19T12:01

распространение коронавируса

общество

москва

здоровье - общество

коронавирус в россии

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. За сутки в Москве госпитализированы 562 человека с коронавирусом, на ИВЛ находится 341 человек, сообщает в четверг столичный оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19."В Москве выявлено 2142 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализированы 562 человека. На ИВЛ находится 341 человек. В городе выздоровели еще 2805 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 420 630", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице скончались 54 пациента, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на COVID-19.

https://ria.ru/20210818/vaktsinatsiya-1746182421.html

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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии