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Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2021
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:50
2021-08-19T11:50
2021-08-19T11:50
распространение коронавируса
республика татарстан (татарстан)
республика алтай
москва
здоровье - общество
республика бурятия
россия
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,14%, 2. Республика Бурятия, Республика Татарстан 0,2%, 3. Республика Алтай 0,21%", - говорится в сообщении.
республика татарстан (татарстан)
республика алтай
москва
республика бурятия
россия
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Штаммы коронавируса COVID-19: какие распространены в России и чем опасны
Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru.
2021-08-19T11:50
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PT1M43S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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республика татарстан (татарстан), республика алтай, москва, здоровье - общество, республика бурятия, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19
Оперштаб: наименьший темп прироста COVID-19 зафиксировали в Москве — 0,14%