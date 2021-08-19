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Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19 - РИА Новости, 19.08.2021

Оперштаб назвал регион с наименьшим темпом прироста случаев COVID-19

Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:50

2021-08-19T11:50

2021-08-19T11:50

распространение коронавируса

республика татарстан (татарстан)

республика алтай

москва

здоровье - общество

республика бурятия

россия

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Наименьший темп прироста COVID-19 за сутки зафиксирован в Москве - 0,14%, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Москва 0,14%, 2. Республика Бурятия, Республика Татарстан 0,2%, 3. Республика Алтай 0,21%", - говорится в сообщении.

республика татарстан (татарстан)

республика алтай

москва

республика бурятия

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Штаммы коронавируса COVID-19: какие распространены в России и чем опасны Новые мутации коронавируса Всемирная организация здравоохранения решила обозначать буквами греческого алфавита. Первые четыре достались уже широко распространенным штаммам, которые ВОЗ выделила в группу наиболее опасных для человека: “британский” штамм получил название альфа, “южноафриканский” — бета, “бразильский” — гамма, а “индийский” — дельта. Ученые посчитали, что практика названия штаммов по странам, где они были обнаружены, носит дискриминационный характер. Правда, те же ученые выразили опасения, что букв в алфавите может и не хватить, коронавирус постоянно мутирует. Какие штаммы преобладают в нашей стране и чем опасны, смотрите в видеоинфографике Ria.ru. 2021-08-19T11:50 true PT1M43S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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