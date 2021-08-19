https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746313559.html
Свердловские власти отметили рост случаев COVID-19 среди детей до трех лет
Свердловские власти отметили рост случаев COVID-19 среди детей до трех лет - РИА Новости, 19.08.2021
Свердловские власти отметили рост случаев COVID-19 среди детей до трех лет
Рост заболеваемости коронавирусом среди детей до трех лет отмечается в Свердловской области, сообщил журналистам заместитель главы региона Павел Креков. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:27
2021-08-19T10:27
2021-08-19T10:27
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свердловская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом среди детей до трех лет отмечается в Свердловской области, сообщил журналистам заместитель главы региона Павел Креков."COVID сегодня помолодел. Мы наблюдаем некоторый подъем заболеваемости среди детей в возрасте до трех лет. Он не принципиальный, но, тем не менее, мы фиксируем, что это имеет место быть. Связано это, в первую очередь, с существованием так называемых семейных очагов… Прежде этот возраст был более устойчив применительно к коронавирусу", - сказал замгубернатора.По его словам, у детей коронавирус протекает легче, чем у взрослых. В большинстве случаев, применительно к школьникам, болезнь проходит бессимптомно, хотя отмечено несколько случаев достаточно серьезного течения болезни, уточнил Креков.По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано более 116,7 тысячи случаев коронавируса. Вылечились свыше 108 тысяч человек, более 4,7 тысячи пациентов скончались.
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общество, свердловская область, здоровье - общество, коронавирус в россии
Свердловские власти отметили рост случаев COVID-19 среди детей до трех лет
Замглавы региона Креков: свердловские власти отметили рост случаев COVID-19 среди детей до трех лет
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости.
Рост заболеваемости коронавирусом среди детей до трех лет отмечается в Свердловской области
, сообщил журналистам заместитель главы региона Павел Креков.
"COVID сегодня помолодел. Мы наблюдаем некоторый подъем заболеваемости среди детей в возрасте до трех лет. Он не принципиальный, но, тем не менее, мы фиксируем, что это имеет место быть. Связано это, в первую очередь, с существованием так называемых семейных очагов… Прежде этот возраст был более устойчив применительно к коронавирусу", - сказал замгубернатора.
По его словам, у детей коронавирус протекает легче, чем у взрослых. В большинстве случаев, применительно к школьникам, болезнь проходит бессимптомно, хотя отмечено несколько случаев достаточно серьезного течения болезни, уточнил Креков.
По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано более 116,7 тысячи случаев коронавируса. Вылечились свыше 108 тысяч человек, более 4,7 тысячи пациентов скончались.