https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746313559.html

Свердловские власти отметили рост случаев COVID-19 среди детей до трех лет

Свердловские власти отметили рост случаев COVID-19 среди детей до трех лет - РИА Новости, 19.08.2021

Свердловские власти отметили рост случаев COVID-19 среди детей до трех лет

Рост заболеваемости коронавирусом среди детей до трех лет отмечается в Свердловской области, сообщил журналистам заместитель главы региона Павел Креков. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T10:27

2021-08-19T10:27

2021-08-19T10:27

распространение коронавируса

общество

свердловская область

здоровье - общество

коронавирус в россии

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом среди детей до трех лет отмечается в Свердловской области, сообщил журналистам заместитель главы региона Павел Креков."COVID сегодня помолодел. Мы наблюдаем некоторый подъем заболеваемости среди детей в возрасте до трех лет. Он не принципиальный, но, тем не менее, мы фиксируем, что это имеет место быть. Связано это, в первую очередь, с существованием так называемых семейных очагов… Прежде этот возраст был более устойчив применительно к коронавирусу", - сказал замгубернатора.По его словам, у детей коронавирус протекает легче, чем у взрослых. В большинстве случаев, применительно к школьникам, болезнь проходит бессимптомно, хотя отмечено несколько случаев достаточно серьезного течения болезни, уточнил Креков.По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано более 116,7 тысячи случаев коронавируса. Вылечились свыше 108 тысяч человек, более 4,7 тысячи пациентов скончались.

https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html

свердловская область

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общество, свердловская область, здоровье - общество, коронавирус в россии