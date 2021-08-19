Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210819/koronavirus-1746313559.html
Свердловские власти отметили рост случаев COVID-19 среди детей до трех лет
Свердловские власти отметили рост случаев COVID-19 среди детей до трех лет - РИА Новости, 19.08.2021
Свердловские власти отметили рост случаев COVID-19 среди детей до трех лет
Рост заболеваемости коронавирусом среди детей до трех лет отмечается в Свердловской области, сообщил журналистам заместитель главы региона Павел Креков. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:27
2021-08-19T10:27
распространение коронавируса
общество
свердловская область
здоровье - общество
коронавирус в россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741128225_0:0:3051:1717_1920x0_80_0_0_5aaa49ba9acd3a2e34fea1a423183bf4.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом среди детей до трех лет отмечается в Свердловской области, сообщил журналистам заместитель главы региона Павел Креков."COVID сегодня помолодел. Мы наблюдаем некоторый подъем заболеваемости среди детей в возрасте до трех лет. Он не принципиальный, но, тем не менее, мы фиксируем, что это имеет место быть. Связано это, в первую очередь, с существованием так называемых семейных очагов… Прежде этот возраст был более устойчив применительно к коронавирусу", - сказал замгубернатора.По его словам, у детей коронавирус протекает легче, чем у взрослых. В большинстве случаев, применительно к школьникам, болезнь проходит бессимптомно, хотя отмечено несколько случаев достаточно серьезного течения болезни, уточнил Креков.По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано более 116,7 тысячи случаев коронавируса. Вылечились свыше 108 тысяч человек, более 4,7 тысячи пациентов скончались.
https://ria.ru/20210720/koronavirus-1742073270.html
свердловская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/07/0d/1741128225_320:0:3051:2048_1920x0_80_0_0_5c9ba1cb062b6893586974a305a2e450.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
общество, свердловская область, здоровье - общество, коронавирус в россии
10:27 19.08.2021
 
Свердловские власти отметили рост случаев COVID-19 среди детей до трех лет

Замглавы региона Креков: свердловские власти отметили рост случаев COVID-19 среди детей до трех лет

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 авг – РИА Новости. Рост заболеваемости коронавирусом среди детей до трех лет отмечается в Свердловской области, сообщил журналистам заместитель главы региона Павел Креков.
"COVID сегодня помолодел. Мы наблюдаем некоторый подъем заболеваемости среди детей в возрасте до трех лет. Он не принципиальный, но, тем не менее, мы фиксируем, что это имеет место быть. Связано это, в первую очередь, с существованием так называемых семейных очагов… Прежде этот возраст был более устойчив применительно к коронавирусу", - сказал замгубернатора.
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 20.07.2021
20 июля, 17:17Распространение коронавируса
Врачи предупредили о последствиях коронавируса у детей
По его словам, у детей коронавирус протекает легче, чем у взрослых. В большинстве случаев, применительно к школьникам, болезнь проходит бессимптомно, хотя отмечено несколько случаев достаточно серьезного течения болезни, уточнил Креков.
По последним данным, в Свердловской области зарегистрировано более 116,7 тысячи случаев коронавируса. Вылечились свыше 108 тысяч человек, более 4,7 тысячи пациентов скончались.
 
Распространение коронавирусаОбществоСвердловская областьЗдоровье - ОбществоКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
03:12В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"
Лента новостейМолния