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Автоэксперт объяснил, кому нельзя пересаживаться с автомата на механику
Автоэксперт объяснил, кому нельзя пересаживаться с автомата на механику - РИА Новости, 19.08.2021
Автоэксперт объяснил, кому нельзя пересаживаться с автомата на механику
Если водитель проходил обучение вождению на автоматической коробке передач и никогда в своей жизни не пользовался механикой, то сразу уверенно себя чувствовать... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T03:18
2021-08-19T03:18
авто
россия
егор васильев
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Если водитель проходил обучение вождению на автоматической коробке передач и никогда в своей жизни не пользовался механикой, то сразу уверенно себя чувствовать за рулем автомобиля с механической коробкой передач он не сможет. Если же он сдавал экзамен на права именно на автомате, то вовсе не имеет права сесть на механику без пересдачи, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.Проблемы при переходе на механику, как правило, связаны с неумением использовать правую ногу и непониманием логики работы с рычагом переключения передач. "Обычно несколько занятий с инструктором на закрытой площадке решают все проблемы, и человек без особых проблем начинает переключаться на иной способ взаимодействия с автомобилем. Хотя, конечно, есть люди, которые настолько не готовы пользоваться механикой, что просто отвергают саму возможность переучиться", — говорит эксперт.Кроме того, механическая коробка передач, особенно в городе, далеко не всегда удобна. Например, в пробке постоянные переключения передач и выжим сцепления могут привести к быстрому утомлению, неточным действиям и возможным аварийным ситуациям.Кстати, несмотря на то, что переход с механики на автомат выглядит более простой процедурой, очень часто на первых порах люди пытаются задействовать правую ногу для переключения передач, но, естественно, нажимают на тормоз."В общем, если вы обучаемы и не испытываете проблем со здоровьем, то переход с автомата на механику возможен. Хотя большинство современных людей все чаще отдают предпочтение именно автоматам. Они удобней, безопасней и даже экологичней", — подытожил Васильев.
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авто, россия, егор васильев
03:18 19.08.2021
 
Автоэксперт объяснил, кому нельзя пересаживаться с автомата на механику

Автоэксперт Васильев: водителям, имеющим проблемы со здоровьем, следует выбирать коробку-автомат

© Depositphotos / lzfДевушка переключает селектор коробки передач
Девушка переключает селектор коробки передач - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Depositphotos / lzf
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Если водитель проходил обучение вождению на автоматической коробке передач и никогда в своей жизни не пользовался механикой, то сразу уверенно себя чувствовать за рулем автомобиля с механической коробкой передач он не сможет. Если же он сдавал экзамен на права именно на автомате, то вовсе не имеет права сесть на механику без пересдачи, рассказывает агентству "Прайм" автомобильный эксперт Егор Васильев.
Проблемы при переходе на механику, как правило, связаны с неумением использовать правую ногу и непониманием логики работы с рычагом переключения передач. "Обычно несколько занятий с инструктором на закрытой площадке решают все проблемы, и человек без особых проблем начинает переключаться на иной способ взаимодействия с автомобилем. Хотя, конечно, есть люди, которые настолько не готовы пользоваться механикой, что просто отвергают саму возможность переучиться", — говорит эксперт.
Кроме того, механическая коробка передач, особенно в городе, далеко не всегда удобна. Например, в пробке постоянные переключения передач и выжим сцепления могут привести к быстрому утомлению, неточным действиям и возможным аварийным ситуациям.
"Так что, если вы быстро утомляетесь или испытываете проблемы со здоровьем, особенно в части правой ноги, то лучше остановить свой выбор на автомате. Все-таки механика требует от водителя больших усилий и профессионализма", — считает специалист.
Кстати, несмотря на то, что переход с механики на автомат выглядит более простой процедурой, очень часто на первых порах люди пытаются задействовать правую ногу для переключения передач, но, естественно, нажимают на тормоз.
"В общем, если вы обучаемы и не испытываете проблем со здоровьем, то переход с автомата на механику возможен. Хотя большинство современных людей все чаще отдают предпочтение именно автоматам. Они удобней, безопасней и даже экологичней", — подытожил Васильев.
Автосервис - РИА Новости, 1920, 13.08.2021
13 августа, 12:51
Россияне назвали чаще всего ломающиеся автомобили
 
АвтоРоссияЕгор Васильев
 
 
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