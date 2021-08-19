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Патрушев призвал усилить контроль за подготовкой водителей в автошколах
Патрушев призвал усилить контроль за подготовкой водителей в автошколах - РИА Новости, 19.08.2021
Патрушев призвал усилить контроль за подготовкой водителей в автошколах
Контроль за подготовкой водителей в автошколах должен быть усилен, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в четверг на совещании по обеспечению... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:42
2021-08-19T11:42
общество
алтайский край
николай патрушев
иркутская область
авто
россия
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ИРКУТСК, 19 авг - РИА Новости. Контроль за подготовкой водителей в автошколах должен быть усилен, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в четверг на совещании по обеспечению национальной безопасности в Сибирском федеральном округе."Всего на территории округа в 2020 году вынесено более 10 миллионов постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Данная статистика свидетельствует о том, что нужно больше внимания уделять профилактической работе с водителями, усилить контроль за их подготовкой в автошколах", - сказал он.Говоря о вопросах обеспечения безопасности дорожного движения, Патрушев отметил, что несмотря на снижение в СФО основных показателей аварийности на дорогах, их число остается пока значительным. По его словам, в первом полугодии этого года количество аварий достигло 6,5 тысячи, погибших в них - более 700 человек, раненых - более 8 тысяч. В Алтайском крае, Туве и Хакасии, Иркутской области отмечается нарастание аварий со смертельным исходом.Значительное число аварий совершается по вине водителей из-за несоблюдения ими правил дорожного движения, вождения в пьяном виде. "В прошлом году сотрудниками ГИБДД в регионах округа пресечено более 46 тысяч правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, 28 тысяч водителей отказались проходить медицинское освидетельствование", - рассказал секретарь СБ РФ.Он добавил, что на безопасность дорожного движения по-прежнему влияет качество и обустроенность дорожной сети."Должен отметить, что каждое второе из совершенных в округе дорожно-транспортных происшествий связано с ее неудовлетворительным состоянием. Поэтому важно в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" обеспечить приведение дорог в нормативное состояние, своевременно выявлять и ликвидировать аварийно-опасные участки дорог, создавать безопасные условия для движения пешеходов, особенно вблизи образовательных учреждений", - призвал Патрушев, обратив внимание на необходимость и далее добиваться снижения смертности на дорогах, выявлять и устранять причины и условия возникновения ДТП, усилить работу по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения.
https://ria.ru/20210818/tekhosmotr-1746286149.html
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общество, алтайский край, николай патрушев, иркутская область, авто, россия
11:42 19.08.2021
 
Патрушев призвал усилить контроль за подготовкой водителей в автошколах

Секретарь Совбеза Патрушев: контроль за подготовкой водителей в автошколах должен быть усилен

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкЗнак "Учебный автомобиль" на крыше автомобиля
Знак Учебный автомобиль на крыше автомобиля - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ИРКУТСК, 19 авг - РИА Новости. Контроль за подготовкой водителей в автошколах должен быть усилен, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в четверг на совещании по обеспечению национальной безопасности в Сибирском федеральном округе.
"Всего на территории округа в 2020 году вынесено более 10 миллионов постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Данная статистика свидетельствует о том, что нужно больше внимания уделять профилактической работе с водителями, усилить контроль за их подготовкой в автошколах", - сказал он.
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Говоря о вопросах обеспечения безопасности дорожного движения, Патрушев отметил, что несмотря на снижение в СФО основных показателей аварийности на дорогах, их число остается пока значительным. По его словам, в первом полугодии этого года количество аварий достигло 6,5 тысячи, погибших в них - более 700 человек, раненых - более 8 тысяч. В Алтайском крае, Туве и Хакасии, Иркутской области отмечается нарастание аварий со смертельным исходом.
Значительное число аварий совершается по вине водителей из-за несоблюдения ими правил дорожного движения, вождения в пьяном виде. "В прошлом году сотрудниками ГИБДД в регионах округа пресечено более 46 тысяч правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, 28 тысяч водителей отказались проходить медицинское освидетельствование", - рассказал секретарь СБ РФ.
Он добавил, что на безопасность дорожного движения по-прежнему влияет качество и обустроенность дорожной сети.
"Должен отметить, что каждое второе из совершенных в округе дорожно-транспортных происшествий связано с ее неудовлетворительным состоянием. Поэтому важно в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" обеспечить приведение дорог в нормативное состояние, своевременно выявлять и ликвидировать аварийно-опасные участки дорог, создавать безопасные условия для движения пешеходов, особенно вблизи образовательных учреждений", - призвал Патрушев, обратив внимание на необходимость и далее добиваться снижения смертности на дорогах, выявлять и устранять причины и условия возникновения ДТП, усилить работу по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения.
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