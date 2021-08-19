https://ria.ru/20210819/kontrol-1746327822.html

Патрушев призвал усилить контроль за подготовкой водителей в автошколах

Патрушев призвал усилить контроль за подготовкой водителей в автошколах - РИА Новости, 19.08.2021

Патрушев призвал усилить контроль за подготовкой водителей в автошколах

Контроль за подготовкой водителей в автошколах должен быть усилен, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в четверг на совещании по обеспечению... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:42

2021-08-19T11:42

2021-08-19T11:42

общество

алтайский край

николай патрушев

иркутская область

авто

россия

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ИРКУТСК, 19 авг - РИА Новости. Контроль за подготовкой водителей в автошколах должен быть усилен, заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев в четверг на совещании по обеспечению национальной безопасности в Сибирском федеральном округе."Всего на территории округа в 2020 году вынесено более 10 миллионов постановлений о привлечении к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения. Данная статистика свидетельствует о том, что нужно больше внимания уделять профилактической работе с водителями, усилить контроль за их подготовкой в автошколах", - сказал он.Говоря о вопросах обеспечения безопасности дорожного движения, Патрушев отметил, что несмотря на снижение в СФО основных показателей аварийности на дорогах, их число остается пока значительным. По его словам, в первом полугодии этого года количество аварий достигло 6,5 тысячи, погибших в них - более 700 человек, раненых - более 8 тысяч. В Алтайском крае, Туве и Хакасии, Иркутской области отмечается нарастание аварий со смертельным исходом.Значительное число аварий совершается по вине водителей из-за несоблюдения ими правил дорожного движения, вождения в пьяном виде. "В прошлом году сотрудниками ГИБДД в регионах округа пресечено более 46 тысяч правонарушений, связанных с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения. Кроме того, 28 тысяч водителей отказались проходить медицинское освидетельствование", - рассказал секретарь СБ РФ.Он добавил, что на безопасность дорожного движения по-прежнему влияет качество и обустроенность дорожной сети."Должен отметить, что каждое второе из совершенных в округе дорожно-транспортных происшествий связано с ее неудовлетворительным состоянием. Поэтому важно в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" обеспечить приведение дорог в нормативное состояние, своевременно выявлять и ликвидировать аварийно-опасные участки дорог, создавать безопасные условия для движения пешеходов, особенно вблизи образовательных учреждений", - призвал Патрушев, обратив внимание на необходимость и далее добиваться снижения смертности на дорогах, выявлять и устранять причины и условия возникновения ДТП, усилить работу по предупреждению опасного поведения участников дорожного движения.

https://ria.ru/20210818/tekhosmotr-1746286149.html

https://ria.ru/20210726/osago-1742840450.html

алтайский край

иркутская область

россия

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общество, алтайский край, николай патрушев, иркутская область, авто, россия