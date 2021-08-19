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"Ведомости" организуют VII конференцию "Институт банкротства в России"
"Ведомости" организуют VII конференцию "Институт банкротства в России" - РИА Новости, 19.08.2021
"Ведомости" организуют VII конференцию "Институт банкротства в России"
"Ведомости" организуют VII ежегодную конференцию "Институт банкротства в России" (16+). Конференция пройдет 7 сентября в "Марриотт Гранд Отель". РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:38
2021-08-19T17:38
пресс-релизы
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МОСКВА, 19 авг — "Ведомости". "Ведомости" организуют VII ежегодную конференцию "Институт банкротства в России" (16+). Конференция пройдет 7 сентября в "Марриотт Гранд Отель".На пленарной сессии "Институт банкротства в России – война всех против всех?" выступят такие спикеры, как Евгений Акимов ("Сбер"), Рустем Мифтахутдинов ("Роснефть"), Александр Федоров ("Русал") и другие. Также приглашены к участию Илья Торосов (Минэкономразвития России) и Константин Чекмышев (ФНС России).Они поднимут актуальную тему необходимости в реформах, ведь готовящийся проект поправок в законодательство порождает массу споров среди участников рынка.О новой реальности на сессии "Новые коллекторы: банкротство в период пандемии" расскажут Руслан Долотов ("Феоктистов и партнеры"), Александр Мамут (предприниматель), Павел Горошков ("Севкабель") и другие.Третья сессия под названием "Реструктуризация долга" пройдет под модерацией Сергея Ковалева, (коллегия адвокатов "Ковалев, Тугуши и партнеры").Зоя Галеева (Центр по работе с проблемными активами) расскажет о международном опыте реабилитационных процедур в сравнении с российской практикой. Елена Кравцова (юридическая компания "РКТ") поделится успешными кейсами реструктуризации.Банкротство – способ финансово оздоровить компанию и урегулировать проблему с наименьшими потерями, гласит интернет. Насколько справедливо это утверждение? Как часто на практике банкротство – это действительно реанимация, а не априори ликвидация? С какими правовыми проблемами приходится сталкиваться в обоих случаях и как их успешно разрешать, расскажут спикеры сессии "Технологии проведения банкротств корпораций" на примерах недавних историй банкротства.Завершающая сессия "Ячейка банкротного общества" пройдет в формате "WorldCafé".О личном банкротстве, банкротстве супругов, ответственности наследников и единственном жилье расскажут спикеры Сергей Завьялов, Константин Богородицкий, Евгений Акимов и Алексей Юхнин.Подробности на сайте: https://events.vedomosti.ru/events/bankruptcy2021Контакты:Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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пресс-релизы
17:38 19.08.2021
 

"Ведомости" организуют VII конференцию "Институт банкротства в России"

© Fotolia / anzebizjanКонференция
Конференция - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Fotolia / anzebizjan
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — "Ведомости". "Ведомости" организуют VII ежегодную конференцию "Институт банкротства в России" (16+). Конференция пройдет 7 сентября в "Марриотт Гранд Отель".
На пленарной сессии "Институт банкротства в России – война всех против всех?" выступят такие спикеры, как Евгений Акимов ("Сбер"), Рустем Мифтахутдинов ("Роснефть"), Александр Федоров ("Русал") и другие. Также приглашены к участию Илья Торосов (Минэкономразвития России) и Константин Чекмышев (ФНС России).
Они поднимут актуальную тему необходимости в реформах, ведь готовящийся проект поправок в законодательство порождает массу споров среди участников рынка.
О новой реальности на сессии "Новые коллекторы: банкротство в период пандемии" расскажут Руслан Долотов ("Феоктистов и партнеры"), Александр Мамут (предприниматель), Павел Горошков ("Севкабель") и другие.
Третья сессия под названием "Реструктуризация долга" пройдет под модерацией Сергея Ковалева, (коллегия адвокатов "Ковалев, Тугуши и партнеры").
Зоя Галеева (Центр по работе с проблемными активами) расскажет о международном опыте реабилитационных процедур в сравнении с российской практикой. Елена Кравцова (юридическая компания "РКТ") поделится успешными кейсами реструктуризации.
Банкротство – способ финансово оздоровить компанию и урегулировать проблему с наименьшими потерями, гласит интернет. Насколько справедливо это утверждение? Как часто на практике банкротство – это действительно реанимация, а не априори ликвидация? С какими правовыми проблемами приходится сталкиваться в обоих случаях и как их успешно разрешать, расскажут спикеры сессии "Технологии проведения банкротств корпораций" на примерах недавних историй банкротства.
Завершающая сессия "Ячейка банкротного общества" пройдет в формате "WorldCafé".
О личном банкротстве, банкротстве супругов, ответственности наследников и единственном жилье расскажут спикеры Сергей Завьялов, Константин Богородицкий, Евгений Акимов и Алексей Юхнин.
Подробности на сайте: https://events.vedomosti.ru/events/bankruptcy2021
Контакты:
  • по вопросам участия: Дарья Качан, +7 (495) 956-3458, доб. 2757, d.kachan@vedomosti.ru.
  • аккредитация СМИ: Александра Мартынова, +7 (495) 956-3458, доб. 1224, a.martynova@vedomosti.ru
  • общая почта: conference@vedomosti.ru
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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