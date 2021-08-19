https://ria.ru/20210819/kitay-1746370497.html

Беспокойный Запад. Почему США боятся дружбы Китая с Ближним Востоком

Беспокойный Запад. Почему США боятся дружбы Китая с Ближним Востоком - РИА Новости, 19.08.2021

Беспокойный Запад. Почему США боятся дружбы Китая с Ближним Востоком

На Ближнем Востоке снова неспокойно: США уходят из региона, и последствия не заставляют себя ждать. Захват "Талибаном"* Афганистана стал неожиданностью для... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:32

2021-08-19T16:32

2021-08-19T17:07

россия-китай: главное

сша

талибан

китай

мид кнр

лига арабских государств

ван и (политик)

хуа чуньин

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МОСКВА, 19 авг — Проект "Россия — Китай: главное". На Ближнем Востоке снова неспокойно: США уходят из региона, и последствия не заставляют себя ждать. Захват "Талибаном"* Афганистана стал неожиданностью для мирового сообщества. Китай, который граничит с этой страной, обвиняет Штаты в непродуманном и поспешном уходе, спровоцировавшем нестабильность. Тем не менее КНР укрепляет связи с ближневосточными партнерами, пока в США переживают, как бы китайская экономическая мощь не заменила политическое влияние Вашингтона в регионе. Тем более что там с охотой принимают предложения о сотрудничестве с Китаем. О том, как КНР планирует развивать отношения со странами Ближнего Востока в то время, как оттуда уходят военные США, — в материале проекта "Россия — Китай: главное".Неизбежное партнерствоПроисходящее в последние дни на Ближнем Востоке переполошило всю международную общественность, в том числе и Китай. Приход к власти в Афганистане запрещенного в России и многих других странах движения "Талибан"* заставил задуматься о проблемах безопасности в регионе.Если 20 лет назад проблемы Афганистана не были первоочередными для Пекина, то сегодня ситуация изменилась. Угроза экстремистских течений и сепаратизма, проблемы обеспечения безопасности инвестиций и зарубежных проектов в рамках инициативы "Пояса и Пути", а также статус глобальной державы заставляют Китай обращать более пристальное внимание на происходящее у западных соседей.Китай стремится быть более прагматичным в отношениях с другими странами и избегает методов Соединенных Штатов: навязывания своей воли, чуждых местным жителям ценностей; военных вторжений. КНР призывает к миру и переговорам."Китай надеется, что афганские талибы смогут объединиться с другими политическими партиями и этническими группами, создать политическую основу в соответствии с национальными условиями, которая заложит основу для мира", — заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Хуа Чуньин. При этом Пекин открыто не поддержал приход талибов к власти. По словам спикера дипломатического ведомства, ситуация в Афганистане "претерпела серьезные изменения".Что же касается переговоров, то в конце июля министр иностранных дел КНР принимал в Тяньцзине делегацию афганских талибов. Он потребовал от главного переговорщика движения муллы Абдулы Гани Барадара "полностью порвать" с Исламским движением Восточного Туркестана — главным источником экстремизма в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Барадар, в свою очередь, заверил министра, что талибы никогда не позволят каким-либо силам использовать афганскую территорию для совершения действий, наносящих ущерб Китаю.Как бы то ни было, Афганистан будет в центре внимания Китая в ближайшее время. Несмотря на то что с афганским "Талибаном"* Китай готов вести переговоры, талибы в соседнем Пакистане считаются опасными террористами. Пекин называет Исламабад своим "железным партнером" и активно развивает с ним отношения, способствует развитию экономики и инфраструктуры. На это может рассчитывать и Афганистан при новом правительстве, если оно докажет, что с ним можно вести конструктивный диалог. Иными словами, стабильность в Афганистане — гарантия безопасности обеспечивающих наземный путь к Индийскому океану проектов "Пояса и Пути" в регионе на сумму более 50 миллиардов долларов.Новый партнерВ то же время укрепляются и развиваются отношения Китая с другими партнерами на Ближнем Востоке. Американские военные уже высказывали обеспокоенность тем, что после ухода США оставшийся "вакуум" могут занять китайцы. Правда, у КНР уже давно сложились партнерские отношения с ближневосточными государствами.В июле Ван И отправился уже во второе турне по региону, на этот раз — в Египет, Сирию и Алжир. Китайские эксперты отмечали, что визит в Каир "укрепил дружбу и подчеркнул ответственность КНР как влиятельной державы в условиях конфронтации с США и хаоса, царящего в мире". В совместном заявлении Ван И и генерального секретаря Лиги арабских государств Ахмеда Абуль Гейта подчеркивалась необходимость поддерживать друг друга по вопросам, касающимся основных интересов и основных проблем государства. Одной из важнейших остается угроза терроризма. Министр отмечал, что Пекин ценит поддержку арабскими странами контртеррористических мер, которые проводит Китай в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Китайские эксперты отмечали, что с учетом недавних террористических атак на китайских граждан в Пакистане подобное сотрудничество — реальная необходимость для защиты китайских интересов за рубежом.Помимо этого, в совместном заявлении стороны договорились провести подготовку к первому китайско-арабскому саммиту, намеченному на 2022 год в Саудовской Аравии. Встречи сторон уже девять лет проводятся в формате Форума сотрудничества Китая и арабских государств. Однако китайско-арабский саммит выведет китайско-арабское стратегическое партнерство на новый уровень.Новые механизмы сотрудничества обсуждались и во время мартовского визита Ван И в Саудовскую Аравию, Объединенные Арабские Эмираты, Оман, Бахрейн, Иран и Турцию. Пекин выразил готовность стать площадкой для многостороннего диалога об обеспечении безопасности нефтяных объектов и морских перевозок.Еще одна тема для диалога — борьба с коронавирусной эпидемией и ее последствиями. После вспышки COVID-19 в прошлом году Саудовская Аравия, Египет и другие арабские страны отправили в Китай медицинские товары. КНР же после того, как справилась с эпидемией внутри страны, наладила производство вакцин в Объединенных Арабских Эмиратах и Египте, а также поставки препаратов в соседние страны.Россия — еще один важный игрок на Ближнем Востоке — поддерживает инициативы Китая. В Москве полагают, что они идут в русле российских подходов. "Пекин предлагает конструктивный план действий, предусматривающий отказ от восприятия данного региона сквозь призму геополитического соперничества", — указывали в МИД России. Там также отмечали, что готовы к продолжению тесного взаимодействия с КНР для укрепления стратегического сотрудничества, поддержания мира и стабильности в ближневосточном регионе.Визиты Ван И нацелены на продвижение китайского подхода к международным отношениям, так называемого сообщества общей судьбы человечества. И китайская дипломатия в новую эпоху — активный и эффективный план, подтверждающий нацеленность Китая на взаимовыгодное развитие и дружбу.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20210817/granitsy-1746134298.html

https://ria.ru/20210817/afganistan-1746104015.html

https://ria.ru/20210307/kitay-1600261963.html

https://ria.ru/20210811/vaktsiny-1745303454.html

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сша, талибан, китай, мид кнр, лига арабских государств, ван и (политик), хуа чуньин, россия