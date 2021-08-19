https://ria.ru/20210819/kino-1746385850.html
Конкурсные фильмы зарубежных кинофестивалей 2021 года покажут в "Ночь кино"
Конкурсные фильмы зарубежных кинофестивалей 2021 года покажут в "Ночь кино" - РИА Новости, 19.08.2021
Конкурсные фильмы зарубежных кинофестивалей 2021 года покажут в "Ночь кино"
Конкурсные фильмы зарубежных кинофестивалей 2021 года, а также советский шедевр "Цирк" покажут в московских кинотеатрах в рамках всероссийской акции "Ночь кино... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:00
2021-08-19T17:00
2021-08-19T17:01
культура
эльдар рязанов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москино
новости культуры
кино и сериалы
северный речной вокзал
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Конкурсные фильмы зарубежных кинофестивалей 2021 года, а также советский шедевр "Цирк" покажут в московских кинотеатрах в рамках всероссийской акции "Ночь кино 2021", сообщила на пресс-конференции гендиректор Москино Наталья Мокрицкая.Акция пройдет в Москве 28 августа, регистрация на нее откроется 19 августа на сайте cinemanight.mos-kino.ru."В первую очередь я хотела бы рассказать о программе "Открытые границы" – это самые известные фильмы последнего киносезона, победители, участники в Берлине, в Каннах, в Венеции. Покажем их на наших площадках абсолютно бесплатно", - сказала Мокрицкая.В программе фестиваля фильмы "Аннетт" Леоса Каракаса, "Мартин Иден" Пьетро Марчелло, "Конек-Горбунок" Олега Погодина, "Пальма" Александра Домогарова-младшего и другие.Откроет фестиваль в кинотеатре "Космос" фильм "Цирк", которому в этом году исполняется 85 лет. "Для детей и их родителей к 85-летию фильма "Цирк" будет показан фильм на реставрированной пленке, также там представят реконструированные цирковые номера", - рассказала Мокрицкая.На Даниловском рынке представят картину "Дайте жалобную книгу" Эльдара Рязанова, а на Северном речном вокзале пройдет показ картины "Волга-Волга" Григория Александрова."Мы будем проводить "Ночь кино" в офлайн-режиме и, конечно, соблюдать все требования Роспотребнадзора, включая рассадку 50 процентов и средства индивидуальной защиты. На особо востребованных площадках, где мы будем показывать сериалы, будет работать зона COVID-free. Пройти регистрацию на эти площадки можно будет только при наличии QR-кода", - отметила гендиректор Москино.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльдар рязанов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москино, новости культуры, кино и сериалы, северный речной вокзал
17:00 19.08.2021 (обновлено: 17:01 19.08.2021)
Конкурсные фильмы зарубежных кинофестивалей 2021 года покажут в "Ночь кино"
Конкурсные фильмы зарубежных кинофестивалей 2021 года покажут в "Ночь кино" в Москве
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Конкурсные фильмы зарубежных кинофестивалей 2021 года, а также советский шедевр "Цирк" покажут в московских кинотеатрах в рамках всероссийской акции "Ночь кино 2021", сообщила на пресс-конференции гендиректор Москино Наталья Мокрицкая.
Акция пройдет в Москве 28 августа, регистрация на нее откроется 19 августа на сайте cinemanight.mos-kino.ru
.
"В первую очередь я хотела бы рассказать о программе "Открытые границы" – это самые известные фильмы последнего киносезона, победители, участники в Берлине, в Каннах, в Венеции. Покажем их на наших площадках абсолютно бесплатно", - сказала Мокрицкая.
В программе фестиваля фильмы "Аннетт" Леоса Каракаса, "Мартин Иден" Пьетро Марчелло, "Конек-Горбунок" Олега Погодина, "Пальма" Александра Домогарова-младшего и другие.
Откроет фестиваль в кинотеатре "Космос" фильм "Цирк", которому в этом году исполняется 85 лет. "Для детей и их родителей к 85-летию фильма "Цирк" будет показан фильм на реставрированной пленке, также там представят реконструированные цирковые номера", - рассказала Мокрицкая.
На Даниловском рынке представят картину "Дайте жалобную книгу" Эльдара Рязанова, а на Северном речном вокзале пройдет показ картины "Волга-Волга" Григория Александрова.
"Мы будем проводить "Ночь кино" в офлайн-режиме и, конечно, соблюдать все требования Роспотребнадзора, включая рассадку 50 процентов и средства индивидуальной защиты. На особо востребованных площадках, где мы будем показывать сериалы, будет работать зона COVID-free. Пройти регистрацию на эти площадки можно будет только при наличии QR-кода", - отметила гендиректор Москино.