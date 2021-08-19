Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210819/kino-1746385850.html
Конкурсные фильмы зарубежных кинофестивалей 2021 года покажут в "Ночь кино"
Конкурсные фильмы зарубежных кинофестивалей 2021 года покажут в "Ночь кино" - РИА Новости, 19.08.2021
Конкурсные фильмы зарубежных кинофестивалей 2021 года покажут в "Ночь кино"
Конкурсные фильмы зарубежных кинофестивалей 2021 года, а также советский шедевр "Цирк" покажут в московских кинотеатрах в рамках всероссийской акции "Ночь кино... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:00
2021-08-19T17:01
культура
эльдар рязанов
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
москино
новости культуры
кино и сериалы
северный речной вокзал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/156380/10/1563801009_0:300:3106:2047_1920x0_80_0_0_e8aac1e0c9a1beac31395073aea019ca.jpg
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Конкурсные фильмы зарубежных кинофестивалей 2021 года, а также советский шедевр "Цирк" покажут в московских кинотеатрах в рамках всероссийской акции "Ночь кино 2021", сообщила на пресс-конференции гендиректор Москино Наталья Мокрицкая.Акция пройдет в Москве 28 августа, регистрация на нее откроется 19 августа на сайте cinemanight.mos-kino.ru."В первую очередь я хотела бы рассказать о программе "Открытые границы" – это самые известные фильмы последнего киносезона, победители, участники в Берлине, в Каннах, в Венеции. Покажем их на наших площадках абсолютно бесплатно", - сказала Мокрицкая.В программе фестиваля фильмы "Аннетт" Леоса Каракаса, "Мартин Иден" Пьетро Марчелло, "Конек-Горбунок" Олега Погодина, "Пальма" Александра Домогарова-младшего и другие.Откроет фестиваль в кинотеатре "Космос" фильм "Цирк", которому в этом году исполняется 85 лет. "Для детей и их родителей к 85-летию фильма "Цирк" будет показан фильм на реставрированной пленке, также там представят реконструированные цирковые номера", - рассказала Мокрицкая.На Даниловском рынке представят картину "Дайте жалобную книгу" Эльдара Рязанова, а на Северном речном вокзале пройдет показ картины "Волга-Волга" Григория Александрова."Мы будем проводить "Ночь кино" в офлайн-режиме и, конечно, соблюдать все требования Роспотребнадзора, включая рассадку 50 процентов и средства индивидуальной защиты. На особо востребованных площадках, где мы будем показывать сериалы, будет работать зона COVID-free. Пройти регистрацию на эти площадки можно будет только при наличии QR-кода", - отметила гендиректор Москино.
https://ria.ru/20210819/kino-1746364830.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/156380/10/1563801009_188:0:2917:2047_1920x0_80_0_0_1056eaa4e8f5a0862b4a1de00561eaa6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльдар рязанов, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), москино, новости культуры, кино и сериалы, северный речной вокзал
17:00 19.08.2021 (обновлено: 17:01 19.08.2021)
 
Конкурсные фильмы зарубежных кинофестивалей 2021 года покажут в "Ночь кино"

Конкурсные фильмы зарубежных кинофестивалей 2021 года покажут в "Ночь кино" в Москве

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПосетители в Музее Москвы во время всероссийской акции "Ночь кино"
Посетители в Музее Москвы во время всероссийской акции Ночь кино - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Конкурсные фильмы зарубежных кинофестивалей 2021 года, а также советский шедевр "Цирк" покажут в московских кинотеатрах в рамках всероссийской акции "Ночь кино 2021", сообщила на пресс-конференции гендиректор Москино Наталья Мокрицкая.
Акция пройдет в Москве 28 августа, регистрация на нее откроется 19 августа на сайте cinemanight.mos-kino.ru.
"В первую очередь я хотела бы рассказать о программе "Открытые границы" – это самые известные фильмы последнего киносезона, победители, участники в Берлине, в Каннах, в Венеции. Покажем их на наших площадках абсолютно бесплатно", - сказала Мокрицкая.
В программе фестиваля фильмы "Аннетт" Леоса Каракаса, "Мартин Иден" Пьетро Марчелло, "Конек-Горбунок" Олега Погодина, "Пальма" Александра Домогарова-младшего и другие.
Откроет фестиваль в кинотеатре "Космос" фильм "Цирк", которому в этом году исполняется 85 лет. "Для детей и их родителей к 85-летию фильма "Цирк" будет показан фильм на реставрированной пленке, также там представят реконструированные цирковые номера", - рассказала Мокрицкая.
На Даниловском рынке представят картину "Дайте жалобную книгу" Эльдара Рязанова, а на Северном речном вокзале пройдет показ картины "Волга-Волга" Григория Александрова.
"Мы будем проводить "Ночь кино" в офлайн-режиме и, конечно, соблюдать все требования Роспотребнадзора, включая рассадку 50 процентов и средства индивидуальной защиты. На особо востребованных площадках, где мы будем показывать сериалы, будет работать зона COVID-free. Пройти регистрацию на эти площадки можно будет только при наличии QR-кода", - отметила гендиректор Москино.
Кадр из фильма Разжимая кулаки
Вчера, 15:26Культура
"Разжимая кулаки" Киры Коваленко покажут на фестивале в Сан-Себастьяне
 
КультураЭльдар РязановФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)МоскиноНовости культурыКино и сериалыСеверный Речной вокзал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
03:12В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"
Лента новостейМолния