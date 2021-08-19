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Умер художник Евгений Гороховский

Умер художник Евгений Гороховский - РИА Новости, 19.08.2021

Умер художник Евгений Гороховский

Художник Евгений Гороховский умер в четверг на 71-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщила пресс-служба галереи pop/off/art. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T14:40

2021-08-19T14:40

2021-08-19T14:46

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третьяковская галерея

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Художник Евгений Гороховский умер в четверг на 71-м году жизни из-за осложнений, вызванных коронавирусом, сообщила пресс-служба галереи pop/off/art.Уточняется, что причиной смерти стали осложнения, вызванные перенесенной коронавирусной инфекцией.Гороховский родился в Одессе в семье художника Эдуарда Гороховского. В 1973 году окончил постановочный факультет Школы-студии МХАТ, после чего работал в Новосибирске. В 1970-е годы сложился его собственный стиль на стыке фотореалистического изображения и метафизического, концептуально отрефлексированного содержания. Гороховский стал автором двадцати персональных выставок и около сотни групповых, его работы находятся в Третьяковской галереи, в Гравюрном кабинете в Германии, в фондах Kolodzei Art Foundation в США и многих других учреждениях по всему миру.

сша

одесса

новосибирск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

третьяковская галерея, сша, одесса, новосибирск, новости культуры