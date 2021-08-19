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Онлайн-конференция владельца лиги EFC Хабиба Нурмагомедова
Онлайн-конференция владельца лиги EFC Хабиба Нурмагомедова - РИА Новости, 19.08.2021
Онлайн-конференция владельца лиги EFC Хабиба Нурмагомедова
23 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова, который состоится в Москве 17 сентября.
2021-08-19T16:33
2021-08-19T16:33
анонсы
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Задать вопросУчастники:- владелец лиги EFC Хабиб НУРМАГОМЕДОВ;- ветеран российских смешанных единоборств Шамиль ЗАВУРОВ;- чемпион AMC Fight Nights в легком весе Нариман АБАССОВ;- президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил ГАДЖИЕВ;- боец MMA Сайгид ИЗАГАХМАЕВ;- боец MMA Максим БУТОРИН.Данный турнир - совместное мероприятие двух промоушенов: Eagle Fighting Championship и AMC Fight Nights. Главным событием вечера станет бой ветерана российских смешанных единоборств Шамиля Завурова и чемпиона AMC Fight Nights в легком весе Наримана Абассова.По вопросам аккредитации: press@efcmma.ruОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы
16:33 19.08.2021
 

Онлайн-конференция владельца лиги EFC Хабиба Нурмагомедова

Читать ria.ru в
23 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова, который состоится в Москве 17 сентября.
Задать вопрос

Участники:
- владелец лиги EFC Хабиб НУРМАГОМЕДОВ;
- ветеран российских смешанных единоборств Шамиль ЗАВУРОВ;
- чемпион AMC Fight Nights в легком весе Нариман АБАССОВ;
- президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил ГАДЖИЕВ;
- боец MMA Сайгид ИЗАГАХМАЕВ;
- боец MMA Максим БУТОРИН.

Данный турнир - совместное мероприятие двух промоушенов: Eagle Fighting Championship и AMC Fight Nights. Главным событием вечера станет бой ветерана российских смешанных единоборств Шамиля Завурова и чемпиона AMC Fight Nights в легком весе Наримана Абассова.
По вопросам аккредитации: press@efcmma.ru

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
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