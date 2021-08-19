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Онлайн-конференция владельца лиги EFC Хабиба Нурмагомедова

Онлайн-конференция владельца лиги EFC Хабиба Нурмагомедова - РИА Новости, 19.08.2021

Онлайн-конференция владельца лиги EFC Хабиба Нурмагомедова

23 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова, который состоится в Москве 17 сентября.

2021-08-19T16:33

2021-08-19T16:33

2021-08-19T16:33

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Задать вопросУчастники:- владелец лиги EFC Хабиб НУРМАГОМЕДОВ;- ветеран российских смешанных единоборств Шамиль ЗАВУРОВ;- чемпион AMC Fight Nights в легком весе Нариман АБАССОВ;- президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил ГАДЖИЕВ;- боец MMA Сайгид ИЗАГАХМАЕВ;- боец MMA Максим БУТОРИН.Данный турнир - совместное мероприятие двух промоушенов: Eagle Fighting Championship и AMC Fight Nights. Главным событием вечера станет бой ветерана российских смешанных единоборств Шамиля Завурова и чемпиона AMC Fight Nights в легком весе Наримана Абассова.По вопросам аккредитации: press@efcmma.ruОбращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы