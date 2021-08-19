Онлайн-конференция владельца лиги EFC Хабиба Нурмагомедова
23 августа в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится онлайн-конференция, посвященная проведению турнира памяти Абдулманапа Нурмагомедова, который состоится в Москве 17 сентября.
Задать вопрос
Участники:
- владелец лиги EFC Хабиб НУРМАГОМЕДОВ;
- ветеран российских смешанных единоборств Шамиль ЗАВУРОВ;
- чемпион AMC Fight Nights в легком весе Нариман АБАССОВ;
- президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил ГАДЖИЕВ;
- боец MMA Сайгид ИЗАГАХМАЕВ;
- боец MMA Максим БУТОРИН.
Данный турнир - совместное мероприятие двух промоушенов: Eagle Fighting Championship и AMC Fight Nights. Главным событием вечера станет бой ветерана российских смешанных единоборств Шамиля Завурова и чемпиона AMC Fight Nights в легком весе Наримана Абассова.
По вопросам аккредитации: press@efcmma.ru
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- владелец лиги EFC Хабиб НУРМАГОМЕДОВ;
- ветеран российских смешанных единоборств Шамиль ЗАВУРОВ;
- чемпион AMC Fight Nights в легком весе Нариман АБАССОВ;
- президент промоутерской компании AMC Fight Nights Камил ГАДЖИЕВ;
- боец MMA Сайгид ИЗАГАХМАЕВ;
- боец MMA Максим БУТОРИН.
Данный турнир - совместное мероприятие двух промоушенов: Eagle Fighting Championship и AMC Fight Nights. Главным событием вечера станет бой ветерана российских смешанных единоборств Шамиля Завурова и чемпиона AMC Fight Nights в легком весе Наримана Абассова.
По вопросам аккредитации: press@efcmma.ru
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru