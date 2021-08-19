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Атаманы ВсКО подвели итоги работы войсковых казачьих обществ
Атаманы ВсКО подвели итоги работы войсковых казачьих обществ - РИА Новости, 19.08.2021
Атаманы ВсКО подвели итоги работы войсковых казачьих обществ
В Москве состоялось ежегодное заседание совета атаманов Всероссийского казачьего общества (ВсКО). Обсудить результаты деятельности и план работы собрались... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:36
2021-08-19T17:36
2021-08-19T17:36
российское казачество
москва
николай долуда
российское казачество
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Москве состоялось ежегодное заседание совета атаманов Всероссийского казачьего общества (ВсКО). Обсудить результаты деятельности и план работы собрались атаманы всех реестровых войск. Об этом сообщила пресс-служба ВсКО.Мероприятие предваряет первый Большой круг, на котором атаман, казачий генерал Николай Долуда отчитается перед казаками и представителями органов государственной власти о проделанной за отчетный период работе правления ВсКО.Участники заседания подвели промежуточные итоги работы, обсудили внесение изменений в устав Всероссийского казачьего общества, которые в будущем должны существенно повлиять на качество жизни и службы российского казачества.В диалоге среди прочих приняли участие заместители войскового атамана, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель совета ВсКО по взаимодействию с религиозными организациями иерей Тимофей Чайкин и председатель совета стариков ВсКО Георгий Бухтияров.Одним из ключевых вопросов повестки стала организация взаимодействия между представителями региональных и муниципальных органов власти и казачьими обществами.Также атаманы согласовали место и время проведения Большого круга, количество делегатов, рассмотрели ряд вопросов для последующего вынесения на круг. В их числе – вступление Черноморского казачьего войска, окружных казачьих обществ "Балтийский отдельный казачий округ – Балтийский казачий союз Калининградской области" и "Казачий округ Санкт-Петербурга", отдельского казачьего общества "Областной отдел" Ленинградской области в состав ВсКО.
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москва, николай долуда, российское казачество
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Москве состоялось ежегодное заседание совета атаманов Всероссийского казачьего общества (ВсКО). Обсудить результаты деятельности и план работы собрались атаманы всех реестровых войск. Об этом сообщила пресс-служба ВсКО.
Мероприятие предваряет первый Большой круг, на котором атаман, казачий генерал Николай Долуда отчитается перед казаками и представителями органов государственной власти о проделанной за отчетный период работе правления ВсКО.
Участники заседания подвели промежуточные итоги работы, обсудили внесение изменений в устав Всероссийского казачьего общества, которые в будущем должны существенно повлиять на качество жизни и службы российского казачества.
В диалоге среди прочих приняли участие заместители войскового атамана, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель совета ВсКО по взаимодействию с религиозными организациями иерей Тимофей Чайкин и председатель совета стариков ВсКО Георгий Бухтияров.
Одним из ключевых вопросов повестки стала организация взаимодействия между представителями региональных и муниципальных органов власти и казачьими обществами.
"В некоторых субъектах РФ, несмотря на существующие нормативно-правовые документы, требования стратегии государственной политики в отношении российского казачества, утвержденной президентом страны, на сегодняшний день выработано отнюдь не эффективное взаимодействие между заместителями руководителей субъектов, курирующими вопросы казачества, и казачьими обществами. В первую очередь это характерно для Оренбургской области и Забайкальского края", – сказал Николай Долуда.
Также атаманы согласовали место и время проведения Большого круга, количество делегатов, рассмотрели ряд вопросов для последующего вынесения на круг. В их числе – вступление Черноморского казачьего войска, окружных казачьих обществ "Балтийский отдельный казачий округ – Балтийский казачий союз Калининградской области" и "Казачий округ Санкт-Петербурга", отдельского казачьего общества "Областной отдел" Ленинградской области в состав ВсКО.