https://ria.ru/20210819/kazaki-1746427033.html

Атаманы ВсКО подвели итоги работы войсковых казачьих обществ

Атаманы ВсКО подвели итоги работы войсковых казачьих обществ - РИА Новости, 19.08.2021

Атаманы ВсКО подвели итоги работы войсковых казачьих обществ

В Москве состоялось ежегодное заседание совета атаманов Всероссийского казачьего общества (ВсКО). Обсудить результаты деятельности и план работы собрались... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:36

2021-08-19T17:36

2021-08-19T17:36

российское казачество

москва

николай долуда

российское казачество

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Москве состоялось ежегодное заседание совета атаманов Всероссийского казачьего общества (ВсКО). Обсудить результаты деятельности и план работы собрались атаманы всех реестровых войск. Об этом сообщила пресс-служба ВсКО.Мероприятие предваряет первый Большой круг, на котором атаман, казачий генерал Николай Долуда отчитается перед казаками и представителями органов государственной власти о проделанной за отчетный период работе правления ВсКО.Участники заседания подвели промежуточные итоги работы, обсудили внесение изменений в устав Всероссийского казачьего общества, которые в будущем должны существенно повлиять на качество жизни и службы российского казачества.В диалоге среди прочих приняли участие заместители войскового атамана, митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл, председатель совета ВсКО по взаимодействию с религиозными организациями иерей Тимофей Чайкин и председатель совета стариков ВсКО Георгий Бухтияров.Одним из ключевых вопросов повестки стала организация взаимодействия между представителями региональных и муниципальных органов власти и казачьими обществами.Также атаманы согласовали место и время проведения Большого круга, количество делегатов, рассмотрели ряд вопросов для последующего вынесения на круг. В их числе – вступление Черноморского казачьего войска, окружных казачьих обществ "Балтийский отдельный казачий округ – Балтийский казачий союз Калининградской области" и "Казачий округ Санкт-Петербурга", отдельского казачьего общества "Областной отдел" Ленинградской области в состав ВсКО.

https://ria.ru/20210625/kazachestvo-1738570116.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, николай долуда, российское казачество