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Полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом у Капитолия
Полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом у Капитолия - РИА Новости, 20.08.2021
Полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом у Капитолия
В полиции Капитолия рассказали детали инцидента, из-за которого в Вашингтоне перекрыли несколько кварталов. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-19T19:24
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в мире
сша
капитолий
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ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. В полиции Капитолия рассказали детали инцидента, из-за которого в Вашингтоне перекрыли несколько кварталов.Как стало известно на брифинге представителя ведомства, утром в четверг некий мужчина приехал на черном автомобиле к зданию конгресса, об этом сообщили в полицию."Мужчина сказал, что у него в автомобиле бомба, офицер увидел у него в руках нечто вроде детонатора", — добавил представитель полиции Капитолия.Он уточнил, что людей из близлежащих зданий эвакуировали, сотрудники конгресса сейчас находятся в отпуске.Переговоры с подозреваемым продолжаются. Его личность уже установили, но мотивы пока неизвестны.Фотографии мужчины в черном пикапе, припаркованном в районе Библиотеки конгресса США, опубликовали пользователи соцсетей. Он европейской внешности, на вид ему 40-50 лет. Рядом с машиной разбросаны купюры.В аккаунте Facebook, предположительно, принадлежащем подозреваемому, мужчина вел трансляцию происходящего. Он критиковал президента США Джо Байдена и утверждал, что заложил бомбы "по всему городу". Он также заявил о готовности расстаться с жизнью.Позднее аккаунт в соцсети заблокировали.
сша
РИА Новости
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РИА Новости
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4.7
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Новости
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РИА Новости
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
Обстановка вокруг Капитолия в Вашингтоне
Полиция сообщает об угрозе взрыва в районе Библиотеки конгресса США в Вашингтоне. Оцеплены несколько кварталов вокруг Капитолия в связи с угрозой минирования автомобиля, для работы журналистов организована специальная площадка в километре от предполагаемой опасности.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
в мире, сша, капитолий, видео
Полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом у Капитолия
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. В полиции Капитолия рассказали детали инцидента, из-за которого в Вашингтоне перекрыли несколько кварталов.
2021-08-19T19:24
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PT0M36S
19:24 19.08.2021 (обновлено: 00:00 20.08.2021)
 

Полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом у Капитолия

© AP Photo / Patrick SemanskyПолицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Полицейская машина в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Patrick Semansky
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. В полиции Капитолия рассказали детали инцидента, из-за которого в Вашингтоне перекрыли несколько кварталов.
Как стало известно на брифинге представителя ведомства, утром в четверг некий мужчина приехал на черном автомобиле к зданию конгресса, об этом сообщили в полицию.
"Мужчина сказал, что у него в автомобиле бомба, офицер увидел у него в руках нечто вроде детонатора", — добавил представитель полиции Капитолия.
Он уточнил, что людей из близлежащих зданий эвакуировали, сотрудники конгресса сейчас находятся в отпуске.
Переговоры с подозреваемым продолжаются. Его личность уже установили, но мотивы пока неизвестны.
Фотографии мужчины в черном пикапе, припаркованном в районе Библиотеки конгресса США, опубликовали пользователи соцсетей. Он европейской внешности, на вид ему 40-50 лет. Рядом с машиной разбросаны купюры.
В аккаунте Facebook, предположительно, принадлежащем подозреваемому, мужчина вел трансляцию происходящего. Он критиковал президента США Джо Байдена и утверждал, что заложил бомбы "по всему городу". Он также заявил о готовности расстаться с жизнью.
Позднее аккаунт в соцсети заблокировали.
 
В миреСШАКапитолий
 
 
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