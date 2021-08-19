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Полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом у Капитолия
Полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом у Капитолия - РИА Новости, 20.08.2021
Полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом у Капитолия
В полиции Капитолия рассказали детали инцидента, из-за которого в Вашингтоне перекрыли несколько кварталов. РИА Новости, 20.08.2021
2021-08-19T19:24
2021-08-19T19:24
2021-08-20T00:00
в мире
сша
капитолий
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ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. В полиции Капитолия рассказали детали инцидента, из-за которого в Вашингтоне перекрыли несколько кварталов.Как стало известно на брифинге представителя ведомства, утром в четверг некий мужчина приехал на черном автомобиле к зданию конгресса, об этом сообщили в полицию."Мужчина сказал, что у него в автомобиле бомба, офицер увидел у него в руках нечто вроде детонатора", — добавил представитель полиции Капитолия.Он уточнил, что людей из близлежащих зданий эвакуировали, сотрудники конгресса сейчас находятся в отпуске.Переговоры с подозреваемым продолжаются. Его личность уже установили, но мотивы пока неизвестны.Фотографии мужчины в черном пикапе, припаркованном в районе Библиотеки конгресса США, опубликовали пользователи соцсетей. Он европейской внешности, на вид ему 40-50 лет. Рядом с машиной разбросаны купюры.В аккаунте Facebook, предположительно, принадлежащем подозреваемому, мужчина вел трансляцию происходящего. Он критиковал президента США Джо Байдена и утверждал, что заложил бомбы "по всему городу". Он также заявил о готовности расстаться с жизнью.Позднее аккаунт в соцсети заблокировали.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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Обстановка вокруг Капитолия в Вашингтоне
Полиция сообщает об угрозе взрыва в районе Библиотеки конгресса США в Вашингтоне. Оцеплены несколько кварталов вокруг Капитолия в связи с угрозой минирования автомобиля, для работы журналистов организована специальная площадка в километре от предполагаемой опасности.
2021-08-19T19:24
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PT0M36S
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
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в мире, сша, капитолий, видео
ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. В полиции Капитолия рассказали детали инцидента, из-за которого в Вашингтоне перекрыли несколько кварталов.
Как стало известно на брифинге представителя ведомства, утром в четверг некий мужчина приехал на черном автомобиле к зданию конгресса, об этом сообщили в полицию.
"Мужчина сказал, что у него в автомобиле бомба, офицер увидел у него в руках нечто вроде детонатора", — добавил представитель полиции Капитолия.
Он уточнил, что людей из близлежащих зданий эвакуировали, сотрудники конгресса сейчас находятся в отпуске.
Переговоры с подозреваемым продолжаются. Его личность уже установили, но мотивы пока неизвестны.
Фотографии мужчины в черном пикапе, припаркованном в районе Библиотеки конгресса США, опубликовали пользователи соцсетей. Он европейской внешности, на вид ему 40-50 лет. Рядом с машиной разбросаны купюры.
В аккаунте Facebook, предположительно, принадлежащем подозреваемому, мужчина вел трансляцию происходящего. Он критиковал президента США Джо Байдена и утверждал, что заложил бомбы "по всему городу". Он также заявил о готовности расстаться с жизнью.
Позднее аккаунт в соцсети заблокировали.