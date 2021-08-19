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Полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом у Капитолия

Полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом у Капитолия - РИА Новости, 20.08.2021

Полиция ведет переговоры с мужчиной, который угрожает взрывом у Капитолия

В полиции Капитолия рассказали детали инцидента, из-за которого в Вашингтоне перекрыли несколько кварталов. РИА Новости, 20.08.2021

2021-08-19T19:24

2021-08-19T19:24

2021-08-20T00:00

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капитолий

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ВАШИНГТОН, 19 авг — РИА Новости. В полиции Капитолия рассказали детали инцидента, из-за которого в Вашингтоне перекрыли несколько кварталов.Как стало известно на брифинге представителя ведомства, утром в четверг некий мужчина приехал на черном автомобиле к зданию конгресса, об этом сообщили в полицию."Мужчина сказал, что у него в автомобиле бомба, офицер увидел у него в руках нечто вроде детонатора", — добавил представитель полиции Капитолия.Он уточнил, что людей из близлежащих зданий эвакуировали, сотрудники конгресса сейчас находятся в отпуске.Переговоры с подозреваемым продолжаются. Его личность уже установили, но мотивы пока неизвестны.Фотографии мужчины в черном пикапе, припаркованном в районе Библиотеки конгресса США, опубликовали пользователи соцсетей. Он европейской внешности, на вид ему 40-50 лет. Рядом с машиной разбросаны купюры.В аккаунте Facebook, предположительно, принадлежащем подозреваемому, мужчина вел трансляцию происходящего. Он критиковал президента США Джо Байдена и утверждал, что заложил бомбы "по всему городу". Он также заявил о готовности расстаться с жизнью.Позднее аккаунт в соцсети заблокировали.

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Обстановка вокруг Капитолия в Вашингтоне Полиция сообщает об угрозе взрыва в районе Библиотеки конгресса США в Вашингтоне. Оцеплены несколько кварталов вокруг Капитолия в связи с угрозой минирования автомобиля, для работы журналистов организована специальная площадка в километре от предполагаемой опасности. 2021-08-19T19:24 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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