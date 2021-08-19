https://ria.ru/20210819/kapitoliy-1746447894.html

Полиция у Капитолия ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать бомбу

Полиция у Капитолия ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать бомбу - РИА Новости, 19.08.2021

Полиция у Капитолия ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать бомбу

Правоохранительные органы установили личность водителя, который, припарковавшись в районе библиотеки конгресса США, заявил о бомбе в автомобиле, в руках у него... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T19:22

2021-08-19T19:22

2021-08-19T20:31

в мире

сша

капитолий

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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы установили личность водителя, который, припарковавшись в районе библиотеки конгресса США, заявил о бомбе в автомобиле, в руках у него видели подобие детонатора, сообщил на брифинге представитель полиции Капитолия.По его словам, утром в четверг мужчина приехал на черном автомобиле к конгрессу, об этом сообщили в полицию. "Мужчина сказал, что у него в автомобиле бомба, офицер увидел у него в руках нечто вроде детонатора", - сказал представитель правоохранительных органов.Он сообщил, что некоторые близлежащие здания были эвакуированы, сотрудники конгресса в отпуске."Переговоры продолжаются", - заявил представитель полиции.По его словам, личность подозреваемого установлена, но многое остается неизвестным, в частности, его мотивы.

https://ria.ru/20210802/kapitoliy-1744082353.html

сша

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в мире, сша, капитолий