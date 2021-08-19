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Полиция у Капитолия ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать бомбу
Полиция у Капитолия ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать бомбу - РИА Новости, 19.08.2021
Полиция у Капитолия ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать бомбу
Правоохранительные органы установили личность водителя, который, припарковавшись в районе библиотеки конгресса США, заявил о бомбе в автомобиле, в руках у него... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T19:22
2021-08-19T20:31
в мире
сша
капитолий
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы установили личность водителя, который, припарковавшись в районе библиотеки конгресса США, заявил о бомбе в автомобиле, в руках у него видели подобие детонатора, сообщил на брифинге представитель полиции Капитолия.По его словам, утром в четверг мужчина приехал на черном автомобиле к конгрессу, об этом сообщили в полицию. "Мужчина сказал, что у него в автомобиле бомба, офицер увидел у него в руках нечто вроде детонатора", - сказал представитель правоохранительных органов.Он сообщил, что некоторые близлежащие здания были эвакуированы, сотрудники конгресса в отпуске."Переговоры продолжаются", - заявил представитель полиции.По его словам, личность подозреваемого установлена, но многое остается неизвестным, в частности, его мотивы.
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в мире, сша, капитолий
19:22 19.08.2021 (обновлено: 20:31 19.08.2021)
 
Полиция у Капитолия ведет переговоры с мужчиной, угрожающим взорвать бомбу

В США у Капитолия водитель заявил о бомбе, полиция ведет переговоры

© AP Photo / Alex BrandonПолиция в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне
Полиция в районе зданий Капитолия США и библиотеки конгресса в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Alex Brandon
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Правоохранительные органы установили личность водителя, который, припарковавшись в районе библиотеки конгресса США, заявил о бомбе в автомобиле, в руках у него видели подобие детонатора, сообщил на брифинге представитель полиции Капитолия.
По его словам, утром в четверг мужчина приехал на черном автомобиле к конгрессу, об этом сообщили в полицию. "Мужчина сказал, что у него в автомобиле бомба, офицер увидел у него в руках нечто вроде детонатора", - сказал представитель правоохранительных органов.
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В США третий полицейский покончил с собой после беспорядков в Капитолии
Он сообщил, что некоторые близлежащие здания были эвакуированы, сотрудники конгресса в отпуске.
"Переговоры продолжаются", - заявил представитель полиции.
По его словам, личность подозреваемого установлена, но многое остается неизвестным, в частности, его мотивы.
 
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