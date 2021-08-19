https://ria.ru/20210819/kanada-1746373302.html

Канада готова открыть границы только для полностью вакцинированных туристов

Канада готова открыть границы только для полностью вакцинированных туристов - РИА Новости, 19.08.2021

Канада готова открыть границы только для полностью вакцинированных туристов

В сентябре Канада планирует разрешить въезд в страну иностранцам при условии их полной вакцинации, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T18:06

2021-08-19T18:06

2021-08-19T18:06

туризм

вакцинация

канада

воз

новости - туризм

туризм

коронавирус covid-19

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155867/35/1558673599_0:257:2730:1793_1920x0_80_0_0_5a27667a6b093b7f567941c9df83ab7f.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В сентябре Канада планирует разрешить въезд в страну иностранцам при условии их полной вакцинации, сообщает Travel Daily Media.С марта 2020 года посетить Канаду с туристическими целями невозможно. Через несколько недель зарубежные гости смогут это сделать. Правда, на россиян данная мера распространяться не будет — отечественные вакцины не признаны ВОЗ.Также власти страны намерены привить всех федеральных служащих — сотрудников авиакомпаний, круизных судов и железнодорожного транспорта. Всего — около 1,2 миллиона работников. Цель — восстановить доверие общества к путешествиям, они должны быть максимально безопасными.Канада пережила две волны коронавируса — в начале и весной 2021 года. Были заражены более 1,4 миллиона жителей, 26,7 тысячи скончались.В настоящий момент 71 процент канадцев прошли иммунизацию.

https://ria.ru/20191213/1558805387.html

канада

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация, канада, воз, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19