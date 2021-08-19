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Туризм
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Канада готова открыть границы только для полностью вакцинированных туристов
Канада готова открыть границы только для полностью вакцинированных туристов - РИА Новости, 19.08.2021
Канада готова открыть границы только для полностью вакцинированных туристов
В сентябре Канада планирует разрешить въезд в страну иностранцам при условии их полной вакцинации, сообщает Travel Daily Media. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T18:06
2021-08-19T18:06
туризм
вакцинация
канада
воз
новости - туризм
туризм
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В сентябре Канада планирует разрешить въезд в страну иностранцам при условии их полной вакцинации, сообщает Travel Daily Media.С марта 2020 года посетить Канаду с туристическими целями невозможно. Через несколько недель зарубежные гости смогут это сделать. Правда, на россиян данная мера распространяться не будет — отечественные вакцины не признаны ВОЗ.Также власти страны намерены привить всех федеральных служащих — сотрудников авиакомпаний, круизных судов и железнодорожного транспорта. Всего — около 1,2 миллиона работников. Цель — восстановить доверие общества к путешествиям, они должны быть максимально безопасными.Канада пережила две волны коронавируса — в начале и весной 2021 года. Были заражены более 1,4 миллиона жителей, 26,7 тысячи скончались.В настоящий момент 71 процент канадцев прошли иммунизацию.
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вакцинация, канада, воз, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19
18:06 19.08.2021
 

Канада готова открыть границы только для полностью вакцинированных туристов

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТоронто
Торонто - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В сентябре Канада планирует разрешить въезд в страну иностранцам при условии их полной вакцинации, сообщает Travel Daily Media.
С марта 2020 года посетить Канаду с туристическими целями невозможно. Через несколько недель зарубежные гости смогут это сделать. Правда, на россиян данная мера распространяться не будет — отечественные вакцины не признаны ВОЗ.
Также власти страны намерены привить всех федеральных служащих — сотрудников авиакомпаний, круизных судов и железнодорожного транспорта. Всего — около 1,2 миллиона работников. Цель — восстановить доверие общества к путешествиям, они должны быть максимально безопасными.
Канада пережила две волны коронавируса — в начале и весной 2021 года. Были заражены более 1,4 миллиона жителей, 26,7 тысячи скончались.
В настоящий момент 71 процент канадцев прошли иммунизацию.
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