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На Камчатке спасатели обнаружили тела погибших на вулкане туристов
На Камчатке спасатели обнаружили тела погибших на вулкане туристов - РИА Новости, 19.08.2021
На Камчатке спасатели обнаружили тела погибших на вулкане туристов
Тела обоих туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка, обнаружили спасатели, заявили в главном управлении МЧС по Камчатскому краю. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:04
2021-08-19T11:04
2021-08-19T11:28
туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг — РИА Новости. Тела обоих туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка, обнаружили спасатели, заявили в главном управлении МЧС по Камчатскому краю.Ранее в региональном управлении службы сообщили, что вечером 17 августа на высоте около 4100-4200 метров двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона. Утром 18 августа туда вылетел вертолет со спасателями."В ходе поисковой операции на Ключевском вулкане спасатели обнаружили оба тела погибших туристов. Одно на высоте 3,5 тысячи метров, второе — на высоте 3560 метров", — отметили в МЧС.Ключевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии (более 4,5 тысяч метров), на его вершину ежегодно поднимаются десятки туристов.
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РИА Новости
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камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, вулканы, туризм, происшествия, туристы
11:04 19.08.2021 (обновлено: 11:28 19.08.2021)
На Камчатке спасатели обнаружили тела погибших на вулкане туристов
Путешественники в составе группы из 12 человек поднимались на вершину Ключевской сопки
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг — РИА Новости. Тела обоих туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка, обнаружили спасатели, заявили в главном управлении МЧС по Камчатскому краю.
Ранее в региональном управлении службы сообщили, что вечером 17 августа на высоте около 4100-4200 метров двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона. Утром 18 августа туда вылетел вертолет со спасателями.
"В ходе поисковой операции на Ключевском вулкане спасатели обнаружили оба тела погибших туристов. Одно на высоте 3,5 тысячи метров, второе — на высоте 3560 метров", — отметили в МЧС.
Ключевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии (более 4,5 тысяч метров), на его вершину ежегодно поднимаются десятки туристов.