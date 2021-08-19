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На Камчатке спасатели обнаружили тела погибших на вулкане туристов

На Камчатке спасатели обнаружили тела погибших на вулкане туристов - РИА Новости, 19.08.2021

На Камчатке спасатели обнаружили тела погибших на вулкане туристов

Тела обоих туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка, обнаружили спасатели, заявили в главном управлении МЧС по Камчатскому краю. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:04

2021-08-19T11:04

2021-08-19T11:28

туризм

камчатский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 авг — РИА Новости. Тела обоих туристов, погибших на вулкане Ключевская сопка, обнаружили спасатели, заявили в главном управлении МЧС по Камчатскому краю.Ранее в региональном управлении службы сообщили, что вечером 17 августа на высоте около 4100-4200 метров двое мужчин оступились при спуске с ледника и упали со склона. Утром 18 августа туда вылетел вертолет со спасателями."В ходе поисковой операции на Ключевском вулкане спасатели обнаружили оба тела погибших туристов. Одно на высоте 3,5 тысячи метров, второе — на высоте 3560 метров", — отметили в МЧС.Ключевская сопка – самый высокий действующий вулкан Евразии (более 4,5 тысяч метров), на его вершину ежегодно поднимаются десятки туристов.

https://ria.ru/20200426/1570483736.html

камчатский край

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2021

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камчатский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), новости - туризм, вулканы, туризм, происшествия, туристы