https://ria.ru/20210819/kabul-1746461032.html

СМИ: в аэропорту Кабула 40 человек пострадали после обострения ситуации

СМИ: в аэропорту Кабула 40 человек пострадали после обострения ситуации - РИА Новости, 19.08.2021

СМИ: в аэропорту Кабула 40 человек пострадали после обострения ситуации

Сорок человек погибли или пострадали в результате беспорядков в аэропорту Кабула, сообщает телеканал Tolo News. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T20:51

2021-08-19T20:51

2021-08-19T20:57

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Сорок человек погибли или пострадали в результате беспорядков в аэропорту Кабула, сообщает телеканал Tolo News.Отмечается, что люди погибли или пострадали после обострения ситуации в Кабуле в результате стрельбы, давки и падения с самолета в столичном аэропорту.Социальные сети и мировые телеканалы ранее облетели кадры, на которых афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты. Американские ВВС спустя несколько дней сообщили, что проводят расследование предполагаемой гибели людей при взлете американского самолета в аэропорту Кабула. Помимо видеороликов в интернете и публикаций в СМИ следователи изучат человеческие останки, которые были обнаружены в нише шасси военно-транспортного борта после его приземления на авиабазе в Катаре. До этого в Пентагоне говорили, что не могут подтвердить сообщения о гибели людей в инциденте с самолетом в кабульском аэропорту.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России

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афганистан

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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-19T20:51 true PT1M20S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, афганистан