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СБУ допросила художника из-за инсталляции, где украинцы стоят на коленях
СБУ допросила художника из-за инсталляции, где украинцы стоят на коленях - РИА Новости, 19.08.2021
СБУ допросила художника из-за инсталляции, где украинцы стоят на коленях
Служба безопасности Украины допросила художника Ивана Салевича из-за его инсталляции ко Дню независимости, на которой изображены украинцы, которые стоят на... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:21
2021-08-19T16:21
политика
в мире
общество
украина
служба безопасности украины
день независимости украины
россия
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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины допросила художника Ивана Салевича из-за его инсталляции ко Дню независимости, на которой изображены украинцы, которые стоят на коленях и "направляют взгляд к России", сообщает портал "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости").День независимости Украины отмечается 24 августа. В этом году страна отпразднует 30-ю годовщину независимости.По данным издания, инсталляция, на которой изображены фигуры в вышиванках и с российскими флагами вместо глаз, должна была стать частью выставки в черновицком центре культуры "Вернисаж", приуроченной ко Дню Независимости Украины. Директор галереи Игорь Сорокоумов решил, что инсталляция может обидеть людей и обратился в СБУ."Инсталляция "Хохлы" изображает людей в вышиванках, которые стоят на коленях и "направляют взгляд к России". Таким образом Салевич хотел изобразить, что "большая часть украинцев не определилась со своей национальной идентичностью"… После обращения директора, художник Салевич более двух часов находился на допросе. Его спрашивали, почему тот использовал российский флаг. В конце концов выставить работу разрешили, однако с пояснительным текстом, чтобы произведение не воспринимали двояко", - сообщает новостной портал.Позднее к инсталляции было добавлено пояснение. В нем говорится, что создание этой композиции спровоцировано политической ситуацией на Украине, потому что большая часть украинцев за 30 лет независимости не определилась со своей национальной идентичностью, продолжает ментально "стоять на коленях" и смотреть в сторону Москвы."Автор, используя средства выражения актуального современного искусства, будто призывает таких граждан определиться со своей национальной идентичностью, встать с колен и стать, наконец-то, украинской нацией", - говорится в пояснении к инсталляции.
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политика, в мире, общество, украина, служба безопасности украины, день независимости украины, россия
16:21 19.08.2021
 
СБУ допросила художника из-за инсталляции, где украинцы стоят на коленях

"Суспiльне. Новини": СБУ допросила художника из-за инсталляции, где украинцы стоят на коленях

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПамятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве
Памятник основателям Киева на площади Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Служба безопасности Украины допросила художника Ивана Салевича из-за его инсталляции ко Дню независимости, на которой изображены украинцы, которые стоят на коленях и "направляют взгляд к России", сообщает портал "Суспільне. Новини" ("Общественное. Новости").
День независимости Украины отмечается 24 августа. В этом году страна отпразднует 30-ю годовщину независимости.
По данным издания, инсталляция, на которой изображены фигуры в вышиванках и с российскими флагами вместо глаз, должна была стать частью выставки в черновицком центре культуры "Вернисаж", приуроченной ко Дню Независимости Украины. Директор галереи Игорь Сорокоумов решил, что инсталляция может обидеть людей и обратился в СБУ.
"Инсталляция "Хохлы" изображает людей в вышиванках, которые стоят на коленях и "направляют взгляд к России". Таким образом Салевич хотел изобразить, что "большая часть украинцев не определилась со своей национальной идентичностью"… После обращения директора, художник Салевич более двух часов находился на допросе. Его спрашивали, почему тот использовал российский флаг. В конце концов выставить работу разрешили, однако с пояснительным текстом, чтобы произведение не воспринимали двояко", - сообщает новостной портал.
Позднее к инсталляции было добавлено пояснение. В нем говорится, что создание этой композиции спровоцировано политической ситуацией на Украине, потому что большая часть украинцев за 30 лет независимости не определилась со своей национальной идентичностью, продолжает ментально "стоять на коленях" и смотреть в сторону Москвы.
"Автор, используя средства выражения актуального современного искусства, будто призывает таких граждан определиться со своей национальной идентичностью, встать с колен и стать, наконец-то, украинской нацией", - говорится в пояснении к инсталляции.
Памятник Владимиру Ленину на бульваре Тараса Шевченко в Киеве. 1 мая 1975 - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
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