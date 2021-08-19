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Разыскиваемую жительницу Ингушетии заподозрили в финансировании терроризма
Разыскиваемую жительницу Ингушетии заподозрили в финансировании терроризма - РИА Новости, 19.08.2021
Разыскиваемую жительницу Ингушетии заподозрили в финансировании терроризма
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении жительницы республики, которую подозревают в финансировании запрещенной в России террористической... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:11
2021-08-19T17:11
2021-08-19T17:11
происшествия
республика ингушетия
следственный комитет россии (ск рф)
исламское государство
россия
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НАЛЬЧИК, 19 авг – РИА Новости. Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело в отношении жительницы республики, которую подозревают в финансировании запрещенной в России террористической организации ИГ, сообщает региональное СУСК РФ."Установлено, что в мае 2020 года находящаяся в розыске за совершение преступлений террористического характера жительница республики, введя в заблуждение своего близкого родственника, сообщила ему банковские реквизиты для перечисления ей денежных средств, якобы необходимых для возвращения его несовершеннолетних племянников на территорию Российской Федерации", - говорится в сообщении.После того, как родственник перевел деньги, женщина, как считает следствие, израсходовала их на поддержание деятельности запрещенной в РФ международной организации "Исламское государство"*. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "Финансирование террористической деятельности" УК РФ, санкция которой предусматривает до 20 лет лишения свободы."Проводятся необходимые следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, предпринимаются меры по розыску обвиняемой, которая с 2014 года скрывается от органов предварительного следствия и объявлена в международный розыск", - отмечает ведомство.*Террористическая организация, запрещенная в России
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происшествия, республика ингушетия, следственный комитет россии (ск рф), исламское государство, россия
Разыскиваемую жительницу Ингушетии заподозрили в финансировании терроризма
Ск возбудил дело на жительницу Ингушетии, подозреваемую в финансировании терроризма