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Госдеп не поддерживал контактов с Гани после его бегства из Афганистана
Госдеп не поддерживал контактов с Гани после его бегства из Афганистана - РИА Новости, 19.08.2021
Госдеп не поддерживал контактов с Гани после его бегства из Афганистана
Администрация Соединенных Штатов не поддерживала никаких контактов с беглым президентом Афганистана Ашрафом Гани после того, как тот покинул свою страну, заявил РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T21:58
2021-08-19T22:37
в мире
сша
афганистан
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов не поддерживала никаких контактов с беглым президентом Афганистана Ашрафом Гани после того, как тот покинул свою страну, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс."Согласно моей информации, у нас не было никаких контактов с президентом Гани после того, как он бежал из страны", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Накануне первый замгоссекретаря Уэнди Шерман заявила, что Гани, с точки зрения Вашингтона, больше не является политической фигурой в своей стране.Ранее министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране.Прайс сказал, что США остаются в контакте со сторонами межафганского диалога, который, по его словам, продолжается в поисках формулы политического урегулирования в стране. "Представители Исламской республики и представители "Талибана"* продолжают обсуждать политическое урегулирование. Мы остаемся на связи как с представителями Исламской республики, так и с представителями "Талибана", - сказал он.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России
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в мире, сша, афганистан
21:58 19.08.2021 (обновлено: 22:37 19.08.2021)
 
Госдеп не поддерживал контактов с Гани после его бегства из Афганистана

Госдеп не поддерживал контактов с Ашрафом Гани после его бегства из Афганистана

© REUTERS / Stringer/File PhotoАшраф Гани
Ашраф Гани - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© REUTERS / Stringer/File Photo
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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов не поддерживала никаких контактов с беглым президентом Афганистана Ашрафом Гани после того, как тот покинул свою страну, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс.
"Согласно моей информации, у нас не было никаких контактов с президентом Гани после того, как он бежал из страны", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.
Владимир Джабаров - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 11:45Захват власти в Афганистане талибами
Карьера президента-"предателя" Гани закончилась навсегда, заявили в Совфеде
Накануне первый замгоссекретаря Уэнди Шерман заявила, что Гани, с точки зрения Вашингтона, больше не является политической фигурой в своей стране.
Ранее министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране.
Прайс сказал, что США остаются в контакте со сторонами межафганского диалога, который, по его словам, продолжается в поисках формулы политического урегулирования в стране. "Представители Исламской республики и представители "Талибана"* продолжают обсуждать политическое урегулирование. Мы остаемся на связи как с представителями Исламской республики, так и с представителями "Талибана", - сказал он.
Ашраф Гани в ОАЭ - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 15:41
МИД России: бежавший из Афганистана Гани ответствен за ситуацию в стране
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".
В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.
* Террористическая организация, запрещенная в России
 
В миреСШААфганистан
 
 
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