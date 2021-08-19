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Госдеп не поддерживал контактов с Гани после его бегства из Афганистана

Госдеп не поддерживал контактов с Гани после его бегства из Афганистана - РИА Новости, 19.08.2021

Госдеп не поддерживал контактов с Гани после его бегства из Афганистана

Администрация Соединенных Штатов не поддерживала никаких контактов с беглым президентом Афганистана Ашрафом Гани после того, как тот покинул свою страну, заявил РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T21:58

2021-08-19T21:58

2021-08-19T22:37

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ВАШИНГТОН, 19 авг – РИА Новости. Администрация Соединенных Штатов не поддерживала никаких контактов с беглым президентом Афганистана Ашрафом Гани после того, как тот покинул свою страну, заявил в четверг официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс."Согласно моей информации, у нас не было никаких контактов с президентом Гани после того, как он бежал из страны", - сказал Прайс в ходе регулярного брифинга.Накануне первый замгоссекретаря Уэнди Шерман заявила, что Гани, с точки зрения Вашингтона, больше не является политической фигурой в своей стране.Ранее министерство иностранных дел ОАЭ подтвердило, что президент Афганистана Ашраф Гани с семьей находятся в стране.Прайс сказал, что США остаются в контакте со сторонами межафганского диалога, который, по его словам, продолжается в поисках формулы политического урегулирования в стране. "Представители Исламской республики и представители "Талибана"* продолжают обсуждать политическое урегулирование. Мы остаемся на связи как с представителями Исламской республики, так и с представителями "Талибана", - сказал он.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в первой декаде августа, когда талибы активизировали наступление на правительственные силы. Единственной не подконтрольной им провинцией остается Панджшер к северо-востоку от Кабула. 15 августа боевики вошли в столицу и взяли под контроль президентский дворец. Гани покинул страну, мотивируя это желанием "предотвратить бойню".В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время. В настоящее время все наземные пограничные переходы из Афганистана контролируются боевиками-талибами. Эвакуация иностранных сотрудников и работавших на иностранные миссии афганцев проводится через единственный в Кабуле аэропорт, который удерживают США и другие страны НАТО.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210819/predatelstvo-1746328627.html

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