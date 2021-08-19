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https://ria.ru/20210819/gkchp-1746337319.html
Жириновский назвал главных виновников провала ГКЧП
Жириновский назвал главных виновников провала ГКЧП - РИА Новости, 19.08.2021
Жириновский назвал главных виновников провала ГКЧП
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил председателя КГБ СССР Владимира Крючкова и первого президента СССР Михаила Горбачева в том, что они не удержали власть в РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:31
2021-08-19T12:31
политика
ссср
москва
владимир жириновский
михаил горбачев
государственный комитет по чрезвычайному положению ссср
кпсс
лдпр
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил председателя КГБ СССР Владимира Крючкова и первого президента СССР Михаила Горбачева в том, что они не удержали власть в стране во время августовских событий 1991 года, в результате чего через несколько месяцев распался Советский Союз.Тридцать лет назад в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота: в Москве был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), который просуществовал до 21 августа 1991 года. Владимир Жириновский в те дни поддержал ГКЧП."Первая отрицательная роль у Крючкова, вторая – у Горбачева. Как у президента страны и партийного лидера. Он был слаб для этой должности, он для нее не годился. Он понимал, что теряет власть летом 1991 года. Он видел рабочий план чрезвычайного положения (которое планировал ввести ГКЧП). Он поддерживал ГКЧП, понимая, что теряет власть", - сообщил Жириновский в эфире YouTube-канала СоловьёвLive.По его словам, Горбачев хотел решить свои проблемы при помощи ГКЧП, в случае победы, он устранял бы их руками конкурентов во главе с президентом РСФСР Борисом Ельциным, но получилось наоборот. "Ни одного ареста должностных лиц не было", - подчеркнул Жириновский, добавив, что члены ГКЧП были нерешительными.Кроме того, люди в руководстве страны боялись высказать "другую точку зрения" из-за особенностей однопартийной коммунистической системы, она подвела, "наверху сидели молчуны", которые боялись что-то делать, продолжил Жириновский."(На тот момент) все решал КГБ, так настроил страну (генеральный секретарь ЦК КПСС в 1982-1984 годах Юрий) Андропов. Во главе КГБ оказался Крючков – обычный рабочий парень, который работал на заводе. Он все понимал, но в жестком варианте отдать приказ, стукнув кулаком по столу, арестовать Ельцина (и его сторонников) не мог… Хотя все мог решить тогда Крючков один на Лубянке", - отметил Жириновский."Крючков шел по сценарию, вроде бы, ГКЧП, но реально через три дня Ельцин становится победителем. Горбачев как ни в чем не бывало возвращается в Москву, и через несколько месяцев сдает власть", - отметил лидер ЛДПР.ГКЧП СССР был создан во время политического кризиса в стране в ночь с 18 на 19 августа 1991 года представителями высшего руководства государства, несогласными с политикой реформ президента страны Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора.Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора. Согласно договору, СССР должен был трансформироваться в федерацию. Новое федеративное государство предполагалось назвать Союзом Суверенных Советских Республик, с прежней аббревиатурой – СССР.В ГКЧП вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев, премьер-министр СССР Валентин Павлов, министр внутренних дел СССР Борис Пуго, министр обороны СССР Дмитрий Язов, председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков.Президент СССР Михаил Горбачев, находившийся на отдыхе в Крыму, был изолирован на правительственной даче в Форосе. Сопротивление действиям ГКЧП возглавил президент РСФСР Борис Ельцин.Встретив решительный отпор и поняв, что попытка госпереворота провалилась, 21 августа члены ГКЧП отправились в Форос договариваться с Горбачевым.
https://ria.ru/20210818/gkchp-1746217358.html
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политика, ссср, москва, владимир жириновский, михаил горбачев, государственный комитет по чрезвычайному положению ссср, кпсс, лдпр
12:31 19.08.2021
 
Жириновский назвал главных виновников провала ГКЧП

Лидер ЛДПР Жириновский обвинил Крючкова и Горбачева в потере власти в дни августовского путча

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский выступает на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил председателя КГБ СССР Владимира Крючкова и первого президента СССР Михаила Горбачева в том, что они не удержали власть в стране во время августовских событий 1991 года, в результате чего через несколько месяцев распался Советский Союз.
Тридцать лет назад в Советском Союзе произошла попытка государственного переворота: в Москве был создан Государственный комитет по чрезвычайному положению (ГКЧП), который просуществовал до 21 августа 1991 года. Владимир Жириновский в те дни поддержал ГКЧП.
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"Первая отрицательная роль у Крючкова, вторая – у Горбачева. Как у президента страны и партийного лидера. Он был слаб для этой должности, он для нее не годился. Он понимал, что теряет власть летом 1991 года. Он видел рабочий план чрезвычайного положения (которое планировал ввести ГКЧП). Он поддерживал ГКЧП, понимая, что теряет власть", - сообщил Жириновский в эфире YouTube-канала СоловьёвLive.
По его словам, Горбачев хотел решить свои проблемы при помощи ГКЧП, в случае победы, он устранял бы их руками конкурентов во главе с президентом РСФСР Борисом Ельциным, но получилось наоборот. "Ни одного ареста должностных лиц не было", - подчеркнул Жириновский, добавив, что члены ГКЧП были нерешительными.
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Кроме того, люди в руководстве страны боялись высказать "другую точку зрения" из-за особенностей однопартийной коммунистической системы, она подвела, "наверху сидели молчуны", которые боялись что-то делать, продолжил Жириновский.
"(На тот момент) все решал КГБ, так настроил страну (генеральный секретарь ЦК КПСС в 1982-1984 годах Юрий) Андропов. Во главе КГБ оказался Крючков – обычный рабочий парень, который работал на заводе. Он все понимал, но в жестком варианте отдать приказ, стукнув кулаком по столу, арестовать Ельцина (и его сторонников) не мог… Хотя все мог решить тогда Крючков один на Лубянке", - отметил Жириновский.
"Крючков шел по сценарию, вроде бы, ГКЧП, но реально через три дня Ельцин становится победителем. Горбачев как ни в чем не бывало возвращается в Москву, и через несколько месяцев сдает власть", - отметил лидер ЛДПР.
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ГКЧП СССР был создан во время политического кризиса в стране в ночь с 18 на 19 августа 1991 года представителями высшего руководства государства, несогласными с политикой реформ президента страны Михаила Горбачева и проектом нового Союзного договора.
Основная цель членов ГКЧП и их сторонников заключалась в том, чтобы не допустить ликвидации СССР, которая, по их мнению, должна была начаться 20 августа во время подписания Союзного договора. Согласно договору, СССР должен был трансформироваться в федерацию. Новое федеративное государство предполагалось назвать Союзом Суверенных Советских Республик, с прежней аббревиатурой – СССР.
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ГКЧП 30 лет назад совершил попытку госпереворота
В ГКЧП вошли вице-президент СССР Геннадий Янаев, премьер-министр СССР Валентин Павлов, министр внутренних дел СССР Борис Пуго, министр обороны СССР Дмитрий Язов, председатель Комитета государственной безопасности (КГБ) СССР Владимир Крючков, первый зампред Совета обороны СССР Олег Бакланов, председатель Крестьянского союза СССР Василий Стародубцев, президент Ассоциации государственных предприятий и объектов промышленности, строительства, транспорта и связи СССР Александр Тизяков.
Президент СССР Михаил Горбачев, находившийся на отдыхе в Крыму, был изолирован на правительственной даче в Форосе. Сопротивление действиям ГКЧП возглавил президент РСФСР Борис Ельцин.
Встретив решительный отпор и поняв, что попытка госпереворота провалилась, 21 августа члены ГКЧП отправились в Форос договариваться с Горбачевым.
Защитники Белого дома прикрепили цветы к орудийному стволу одного из танков, введеных в Москву 19 августа 1991 года в связи с объявлением членами ГКЧП чрезвычайного положения в столице - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
Вчера, 08:00
Что мы сможем построить вместо СССР
 
ПолитикаСССРМоскваВладимир ЖириновскийМихаил ГорбачевГосударственный комитет по чрезвычайному положению СССРКПССЛДПР
 
 
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