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"Северный поток — 2" могут запустить уже в октябре, заявил эксперт
"Северный поток — 2" могут запустить уже в октябре, заявил эксперт - РИА Новости, 19.08.2021
"Северный поток — 2" могут запустить уже в октябре, заявил эксперт
"Газпром" рассчитывает начать поставки газа по газопроводу "Северный поток — 2" уже в октябре, самое позднее - в начале ноября, прокомментировали РИА Новости... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:15
2021-08-19T15:15
экономика
германия
газпром
балтийское море
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Газпром" рассчитывает начать поставки газа по газопроводу "Северный поток — 2" уже в октябре, самое позднее - в начале ноября, прокомментировали РИА Новости эксперты.Поставки по трубопроводу "Северный поток — 2" в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубических метров газа, сообщил ранее в четверг "Газпром".В то же время, директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова считает, что самым поздним сроком может стать начало ноября."По нашим оценкам, для экспорта 5,6 миллиарда кубометров до конца текущего года поставка газа по "Северному потоку — 2" должна начаться не позднее начала ноября - в этом случае суточная прокачка газа будет достигать максимально возможных значений", - сказала эксперт."Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить укладку трубопровода в конце августа. В конце июля компания говорила, что "Северный поток 2" построен уже на 99%.
германия
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, германия, газпром, балтийское море, северный поток — 2, россия
15:15 19.08.2021
 
"Северный поток — 2" могут запустить уже в октябре, заявил эксперт

Эксперт Белогорьев: поставки по "Северному потоку — 2" могут начаться уже в октябре

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкБереговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Газпром" рассчитывает начать поставки газа по газопроводу "Северный поток — 2" уже в октябре, самое позднее - в начале ноября, прокомментировали РИА Новости эксперты.
Поставки по трубопроводу "Северный поток — 2" в этом году могут составить 5,6 миллиарда кубических метров газа, сообщил ранее в четверг "Газпром".
"Озвученная цифра указывает на то, что поставки газа по газопроводу могут начаться уже в октябре", - считает замдиректора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.
В то же время, директор по исследованиям VYGON Consulting Мария Белова считает, что самым поздним сроком может стать начало ноября.
"По нашим оценкам, для экспорта 5,6 миллиарда кубометров до конца текущего года поставка газа по "Северному потоку — 2" должна начаться не позднее начала ноября - в этом случае суточная прокачка газа будет достигать максимально возможных значений", - сказала эксперт.
"Северный поток — 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Проект реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры проекта - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.
Nord Stream 2 AG заявлял, что рассчитывает закончить укладку трубопровода в конце августа. В конце июля компания говорила, что "Северный поток 2" построен уже на 99%.
 
ЭкономикаГерманияГазпромБалтийское мореСеверный поток — 2Россия
 
 
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