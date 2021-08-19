https://ria.ru/20210819/gazoprovod-1746338298.html

"Газпром" рассказал, сколько сможет поставить по "Северному потоку — 2"

"Газпром" рассказал, сколько сможет поставить по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 19.08.2021

"Газпром" рассказал, сколько сможет поставить по "Северному потоку — 2"

Прокачка газа по "Северному потоку — 2" в этом году может составить 5,6 миллиарда кубических метров, сообщил "Газпром". РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T12:35

2021-08-19T12:35

2021-08-19T20:33

экономика

украина

сша

газпром

wintershall

северный поток — 2

uniper

россия

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Прокачка газа по "Северному потоку — 2" в этом году может составить 5,6 миллиарда кубических метров, сообщил "Газпром".Как ранее заявляла директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова, это станет возможно в случае запуска трубопровода в октябре-ноябре.Всего, по информации ООО "Газпром экспорт", Россия с начала года поставила по "Северному потоку" в Европу 33,7 миллиарда кубометров природного газа, что на 2,4% больше, чем в 2020 году, и на 6,3%, чем в 2019-м.На Германию из этого в нынешнем году пришлось 22,7 миллиарда кубометров.Прошлый год, по данным "Газпрома", стал рекордным по поставкам газа через "Северный поток" — 59,3 миллиарда кубометров, что на 7,8% больше его плановой производительности."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.

https://ria.ru/20210818/gaz-1746274543.html

https://ria.ru/20210818/potok-1746213289.html

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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита. 2021-08-19T12:35 true PT1M44S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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экономика, украина, сша, газпром, wintershall, северный поток — 2, uniper, россия