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https://ria.ru/20210819/gazoprovod-1746338298.html
"Газпром" рассказал, сколько сможет поставить по "Северному потоку — 2"
"Газпром" рассказал, сколько сможет поставить по "Северному потоку — 2" - РИА Новости, 19.08.2021
"Газпром" рассказал, сколько сможет поставить по "Северному потоку — 2"
Прокачка газа по "Северному потоку — 2" в этом году может составить 5,6 миллиарда кубических метров, сообщил "Газпром". РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T12:35
2021-08-19T20:33
экономика
украина
сша
газпром
wintershall
северный поток — 2
uniper
россия
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Прокачка газа по "Северному потоку — 2" в этом году может составить 5,6 миллиарда кубических метров, сообщил "Газпром".Как ранее заявляла директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова, это станет возможно в случае запуска трубопровода в октябре-ноябре.Всего, по информации ООО "Газпром экспорт", Россия с начала года поставила по "Северному потоку" в Европу 33,7 миллиарда кубометров природного газа, что на 2,4% больше, чем в 2020 году, и на 6,3%, чем в 2019-м.На Германию из этого в нынешнем году пришлось 22,7 миллиарда кубометров.Прошлый год, по данным "Газпрома", стал рекордным по поставкам газа через "Северный поток" — 59,3 миллиарда кубометров, что на 7,8% больше его плановой производительности."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.
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"Северный поток — 2": строительство в режиме санкций
Строительство газопровода "Северный поток — 2" мощностью 55 миллиардов кубометров в год должно завершиться в августе 2021 года. Две нитки магистрали соединят побережья России и Германии. Проект финансировали шесть стран: Россия, Германия, Нидерланды, Франция, Австрия и Великобритания. Сооружение газовой артерии несколько раз приостанавливалось из-за санкций США. Смотрите в инфографике Ria.ru, как внешнее давление повлияло на сроки сдачи трубопровода, способного избавить Европу от газового дефицита.
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экономика, украина, сша, газпром, wintershall, северный поток — 2, uniper, россия
12:35 19.08.2021 (обновлено: 20:33 19.08.2021)
 
"Газпром" рассказал, сколько сможет поставить по "Северному потоку — 2"

"Газпром" экспортирует по "Северному потоку — 2" до конца года около 5,6 миллиарда кубометров газа

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкКабельный барабан на козловом кране в немецком порту Мукран на острове Рюген
Кабельный барабан на козловом кране в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Прокачка газа по "Северному потоку — 2" в этом году может составить 5,6 миллиарда кубических метров, сообщил "Газпром".
Как ранее заявляла директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова, это станет возможно в случае запуска трубопровода в октябре-ноябре.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
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Всего, по информации ООО "Газпром экспорт", Россия с начала года поставила по "Северному потоку" в Европу 33,7 миллиарда кубометров природного газа, что на 2,4% больше, чем в 2020 году, и на 6,3%, чем в 2019-м.
На Германию из этого в нынешнем году пришлось 22,7 миллиарда кубометров.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
18 августа, 13:32
В Германии назвали семь препятствий на пути "Северного потока — 2"
Прошлый год, по данным "Газпрома", стал рекордным по поставкам газа через "Северный поток" — 59,3 миллиарда кубометров, что на 7,8% больше его плановой производительности.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против активно выступают Соединенные Штаты, заинтересованные в продвижении своего СПГ в страны Евросоюза, а также Украина и Польша, называющие проект политическим.
 
ЭкономикаУкраинаСШАГазпромWintershallСеверный поток — 2UniperРоссия
 
 
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