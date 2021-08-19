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Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2" - РИА Новости, 19.08.2021
Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"
"Газпром" сможет дополнительно до конца года поставить в Европу объем газа, сопоставимый с объемом крупнейшего европейского подземного хранилища (ПХГ) компании, РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T03:37
2021-08-19T05:19
экономика
европа
газпром
северный поток — 2
россия
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Газпром" сможет дополнительно до конца года поставить в Европу объем газа, сопоставимый с объемом крупнейшего европейского подземного хранилища (ПХГ) компании, если запуск "Северного потока — 2" не будет задержан, прокомментировала РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.Запасы газа в европейских ПХГ сейчас находятся на многолетних минимумах, в частности, основные хранилища "Газпрома", по данным Gas Infrastructure Europe на 16 августа, заполнены на рекордно низкие 18%. Речь идет о ПХГ Reden и Jemgum в Германии, Haidach в Австрии и Bergermeer в Нидерландах. А показатель по всем хранилищам в ЕС - 61,87%.Как отмечает Белова, "Газпром" ждет начала эксплуатации газопровода "Северный поток — 2", который позволит компании увеличить поставки на европейский рынок. "Его запуск в октябре-ноябре позволит дополнительно привести в Европу порядка 4-5 миллиардов кубометров газа, что сопоставимо с активным объемом ПХГ в Редене (Германия)", - считает эксперт. Это крупнейшее ПХГ "Газпрома" в Европе, его емкость составляет 4,2 миллиарда кубометров, указано на сайте "Газпром экспорта". По данным Gas Infrastructure Europe, это хранилище заполнено лишь на 6,7%.Сокращение запасов газа в ПХГ "Газпрома" в настоящий момент вызвано тем, что компания задействовала их на время снижения поставок по одному из своих основных экспортных маршрутов - газопроводу "Ямал - Европа". Экспорт по нему упал из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту.При этом компания отказывается бронировать существенный объем дополнительных мощностей газотранспортной системы Украины для прокачки газа в Европу. Так, по данным венгерской торговой платформы RBP, 16 августа "Газпром" забронировал на сентябрь только 4% из предложенного на аукционе объема, тогда как в предыдущие месяцы выкупал всё.Цены на газ в Европе меж тем остаются на рекордно высоких уровнях. Так, спотовая цена газа на самом ликвидном европейском хабе, голландском TTF, для контрактов "на день вперед" с поставкой в среду составляла около 564 долларов за тысячу кубометров.
https://ria.ru/20210818/gaz-1746274543.html
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экономика, европа, газпром, северный поток — 2, россия
03:37 19.08.2021 (обновлено: 05:19 19.08.2021)
 
Эксперт оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2"

Эксперт Vygon Consulting Белова оценила, сколько газа даст Европе "Северный поток — 2" в 2021 году

© РИА Новости / Дмитрий Лельчук / Перейти в фотобанкСпециалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода "Северный поток-2" в городе Любмин в Германии
Специалист работает на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Дмитрий Лельчук
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. "Газпром" сможет дополнительно до конца года поставить в Европу объем газа, сопоставимый с объемом крупнейшего европейского подземного хранилища (ПХГ) компании, если запуск "Северного потока — 2" не будет задержан, прокомментировала РИА Новости директор по исследованиям Vygon Consulting Мария Белова.
Запасы газа в европейских ПХГ сейчас находятся на многолетних минимумах, в частности, основные хранилища "Газпрома", по данным Gas Infrastructure Europe на 16 августа, заполнены на рекордно низкие 18%. Речь идет о ПХГ Reden и Jemgum в Германии, Haidach в Австрии и Bergermeer в Нидерландах. А показатель по всем хранилищам в ЕС - 61,87%.
Береговые объекты на территории газораспределительного центра магистрального газопровода Северный поток-2 в городе Любмин в Германии - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
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Цены на газ в Европе рухнули из-за неверных данных о "Северном потоке — 2"
Как отмечает Белова, "Газпром" ждет начала эксплуатации газопровода "Северный поток — 2", который позволит компании увеличить поставки на европейский рынок. "Его запуск в октябре-ноябре позволит дополнительно привести в Европу порядка 4-5 миллиардов кубометров газа, что сопоставимо с активным объемом ПХГ в Редене (Германия)", - считает эксперт. Это крупнейшее ПХГ "Газпрома" в Европе, его емкость составляет 4,2 миллиарда кубометров, указано на сайте "Газпром экспорта". По данным Gas Infrastructure Europe, это хранилище заполнено лишь на 6,7%.
Сокращение запасов газа в ПХГ "Газпрома" в настоящий момент вызвано тем, что компания задействовала их на время снижения поставок по одному из своих основных экспортных маршрутов - газопроводу "Ямал - Европа". Экспорт по нему упал из-за аварии на Уренгойском заводе по подготовке конденсата к транспорту.
При этом компания отказывается бронировать существенный объем дополнительных мощностей газотранспортной системы Украины для прокачки газа в Европу. Так, по данным венгерской торговой платформы RBP, 16 августа "Газпром" забронировал на сентябрь только 4% из предложенного на аукционе объема, тогда как в предыдущие месяцы выкупал всё.
Цены на газ в Европе меж тем остаются на рекордно высоких уровнях. Так, спотовая цена газа на самом ликвидном европейском хабе, голландском TTF, для контрактов "на день вперед" с поставкой в среду составляла около 564 долларов за тысячу кубометров.
Труба газопровода Северный поток - 2 - РИА Новости, 1920, 18.08.2021
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ЭкономикаЕвропаГазпромСеверный поток — 2Россия
 
 
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