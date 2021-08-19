https://ria.ru/20210819/gazifikatsiya-1746461900.html
Руденя: Удомельский округ войдет в программу газификации
Руденя: Удомельский округ войдет в программу газификации - РИА Новости, 19.08.2021
Руденя: Удомельский округ войдет в программу газификации
Удомельский городской округ Тверской области войдёт в программу газификации, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на встрече с жителями... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T20:58
2021-08-19T20:58
2021-08-19T20:58
тверская область
удомля
игорь руденя
жкх
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ТВЕРЬ, 19 авг – РИА Новости. Удомельский городской округ Тверской области войдёт в программу газификации, сообщил в четверг губернатор региона Игорь Руденя на встрече с жителями муниципалитета."Голубое топливо должно прийти на территорию не позднее 1 января 2025 года", - отметили в пресс-службе регионального правительства.Руденя также подтвердил планы создания в муниципалитете второй в Верхневолжье территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР)."Город развивается, здесь очень активные жители. Есть все перспективы для дальнейшего развития муниципалитета. Принято решение по ремонту фасада школы, по дополнительному финансированию модернизации ЖКХ, поддержке образовательного процесса. Создание ТОСЭР в Удомле даст возможность бизнесу организовать новые производства и рабочие места в сельском хозяйстве, машиностроении, металлообработке", – сказал Руденя, слова которого цитирует пресс-служба.
https://ria.ru/20210813/trenazhery-1745701233.html
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удомля, игорь руденя, жкх