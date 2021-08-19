https://ria.ru/20210819/gazifikatsiya-1746423655.html
Опубликован график социальной газификации в МО
Опубликован график социальной газификации в МО - РИА Новости, 19.08.2021
Опубликован график социальной газификации в МО
График социальной газификации в Московской области до конца 2022 года появился на сайте "Мособлгаза". Там жители региона могут узнать, когда топливо подведут к... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:27
2021-08-19T17:27
2021-08-19T17:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мособлгаз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746421920_0:0:2001:1126_1920x0_80_0_0_bf4a6d642dfd8f52cfeaa9856476d4e7.jpg
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. График социальной газификации в Московской области до конца 2022 года появился на сайте "Мособлгаза". Там жители региона могут узнать, когда топливо подведут к их домам, сообщил телеканал "360".Президентский проект "Социальная газификация" начался в Московской области два месяца назад. До конца 2022 года планируется подвести газ к границам 115 тысяч домов, обеспечив газом около 300 тысяч жителей региона.Сейчас у Подмосковья один из самых высоких уровней газификации по стране — около 97%.Получить ответы на интересующие вопросы о программе можно в офисах "Социальной газификации" которые продолжают открывать по всему региону, а также на сайтах "Мособлгаза" и минэнергетики МО.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746421920_0:0:1639:1229_1920x0_80_0_0_7e5bb6901230f5caff6dcf841c886b9d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), мособлгаз