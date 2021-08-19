https://ria.ru/20210819/gazifikatsiya-1746423655.html

Опубликован график социальной газификации в МО

Опубликован график социальной газификации в МО - РИА Новости, 19.08.2021

Опубликован график социальной газификации в МО

График социальной газификации в Московской области до конца 2022 года появился на сайте "Мособлгаза". Там жители региона могут узнать, когда топливо подведут к... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:27

2021-08-19T17:27

2021-08-19T17:27

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

мособлгаз

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. График социальной газификации в Московской области до конца 2022 года появился на сайте "Мособлгаза". Там жители региона могут узнать, когда топливо подведут к их домам, сообщил телеканал "360".Президентский проект "Социальная газификация" начался в Московской области два месяца назад. До конца 2022 года планируется подвести газ к границам 115 тысяч домов, обеспечив газом около 300 тысяч жителей региона.Сейчас у Подмосковья один из самых высоких уровней газификации по стране — около 97%.Получить ответы на интересующие вопросы о программе можно в офисах "Социальной газификации" которые продолжают открывать по всему региону, а также на сайтах "Мособлгаза" и минэнергетики МО.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

московская область (подмосковье), мособлгаз