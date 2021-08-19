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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20210819/gazifikatsiya-1746423655.html
Опубликован график социальной газификации в МО
Опубликован график социальной газификации в МО - РИА Новости, 19.08.2021
Опубликован график социальной газификации в МО
График социальной газификации в Московской области до конца 2022 года появился на сайте "Мособлгаза". Там жители региона могут узнать, когда топливо подведут к... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:27
2021-08-19T17:27
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
мособлгаз
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. График социальной газификации в Московской области до конца 2022 года появился на сайте "Мособлгаза". Там жители региона могут узнать, когда топливо подведут к их домам, сообщил телеканал "360".Президентский проект "Социальная газификация" начался в Московской области два месяца назад. До конца 2022 года планируется подвести газ к границам 115 тысяч домов, обеспечив газом около 300 тысяч жителей региона.Сейчас у Подмосковья один из самых высоких уровней газификации по стране — около 97%.Получить ответы на интересующие вопросы о программе можно в офисах "Социальной газификации" которые продолжают открывать по всему региону, а также на сайтах "Мособлгаза" и минэнергетики МО.
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московская область (подмосковье), мособлгаз
17:27 19.08.2021
 

Опубликован график социальной газификации в МО

© РИА Новости / Виталий БелоусовКастрюли на газовой плите в частном доме
Кастрюли на газовой плите в частном доме - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. График социальной газификации в Московской области до конца 2022 года появился на сайте "Мособлгаза". Там жители региона могут узнать, когда топливо подведут к их домам, сообщил телеканал "360".
Президентский проект "Социальная газификация" начался в Московской области два месяца назад. До конца 2022 года планируется подвести газ к границам 115 тысяч домов, обеспечив газом около 300 тысяч жителей региона.
Сейчас у Подмосковья один из самых высоких уровней газификации по стране — около 97%.
Получить ответы на интересующие вопросы о программе можно в офисах "Социальной газификации" которые продолжают открывать по всему региону, а также на сайтах "Мособлгаза" и минэнергетики МО.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Мособлгаз
 
 
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