https://ria.ru/20210819/festival-1746372260.html

Аксенов разрешил проведение Koktebel Jazz Party в формате телесъемки

Аксенов разрешил проведение Koktebel Jazz Party в формате телесъемки - РИА Новости, 19.08.2021

Аксенов разрешил проведение Koktebel Jazz Party в формате телесъемки

Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение фестиваля Koktebel Jazz Party, который состоится с 20 по 22 августа, в формате телесъемки. Соответствующие... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T15:45

2021-08-19T15:45

2021-08-19T17:12

культура

сша

коктебель

куба

владимир путин

сергей аксенов (политик)

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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 19 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение фестиваля Koktebel Jazz Party, который состоится с 20 по 22 августа, в формате телесъемки. Соответствующие поправки внесены в указ о повышенной готовности из-за коронавируса."Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение международного фестиваля Koktebel Jazz Party (формат телевизионной съемки) в период с 20 по 22 августа 2021 года в пгт Коктебель", — говорится в документе.На площадке во время съемки смогут присутствовать не более 300 зрителей.Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Те же правила распространяются на артистов, персонал и представителей СМИ.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции можно увидеть на сайте и в социальных сетях. Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), лучший баритон-саксофонист последнего десятилетия Гари Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Бёрчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".

https://ria.ru/20210811/festival-1745306364.html

https://ria.ru/20210212/birchwood-1597278601.html

сша

коктебель

куба

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, коктебель, куба, владимир путин, сергей аксенов (политик)