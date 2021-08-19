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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210819/festival-1746372260.html
Аксенов разрешил проведение Koktebel Jazz Party в формате телесъемки
Аксенов разрешил проведение Koktebel Jazz Party в формате телесъемки - РИА Новости, 19.08.2021
Аксенов разрешил проведение Koktebel Jazz Party в формате телесъемки
Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение фестиваля Koktebel Jazz Party, который состоится с 20 по 22 августа, в формате телесъемки. Соответствующие... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T15:45
2021-08-19T17:12
культура
сша
коктебель
куба
владимир путин
сергей аксенов (политик)
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 19 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение фестиваля Koktebel Jazz Party, который состоится с 20 по 22 августа, в формате телесъемки. Соответствующие поправки внесены в указ о повышенной готовности из-за коронавируса."Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение международного фестиваля Koktebel Jazz Party (формат телевизионной съемки) в период с 20 по 22 августа 2021 года в пгт Коктебель", — говорится в документе.На площадке во время съемки смогут присутствовать не более 300 зрителей.Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Те же правила распространяются на артистов, персонал и представителей СМИ.Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции можно увидеть на сайте и в социальных сетях. Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), лучший баритон-саксофонист последнего десятилетия Гари Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Бёрчвуд (США).Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
https://ria.ru/20210811/festival-1745306364.html
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сша, коктебель, куба, владимир путин, сергей аксенов (политик)
15:45 19.08.2021 (обновлено: 17:12 19.08.2021)
 
Аксенов разрешил проведение Koktebel Jazz Party в формате телесъемки

Глава Крыма Аксенов разрешил проведение фестиваля Koktebel Jazz Party в формате телесъемки

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкФлаг с символикой фестиваля Koktebel Jazz Party-2021
Флаг с символикой фестиваля Koktebel Jazz Party-2021 - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КОКТЕБЕЛЬ (Крым), 19 авг — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов разрешил проведение фестиваля Koktebel Jazz Party, который состоится с 20 по 22 августа, в формате телесъемки. Соответствующие поправки внесены в указ о повышенной готовности из-за коронавируса.
"Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на проведение международного фестиваля Koktebel Jazz Party (формат телевизионной съемки) в период с 20 по 22 августа 2021 года в пгт Коктебель", — говорится в документе.
На площадке во время съемки смогут присутствовать не более 300 зрителей.
Как сообщили в оргкомитете фестиваля, гостям для прохода на площадку потребуется предоставить либо отрицательный ПЦР-тест, сделанный не позднее 18 августа (действует на все дни фестиваля), либо справку о наличии антител к S-белку, сделанную не ранее 25 мая 2021 года, либо сертификат о вакцинации от коронавируса. Те же правила распространяются на артистов, персонал и представителей СМИ.
Подготовка сцены к открытию ежегодного международного джазового фестиваля Koktebel Jazz Party в Коктебеле - РИА Новости, 1920, 11.08.2021
11 августа, 11:15
Оргкомитет Koktebel Jazz Party рассказал о правилах посещения фестиваля
Концерты Koktebel Jazz Party в 2021 году пройдут в новом формате: выступления музыкантов будут доступны в формате телевизионной съемки. Трансляции можно увидеть на сайте и в социальных сетях.
Koktebel Jazz Party возник в 2003 году как частная инициатива журналиста Дмитрия Киселева. В разные годы фестиваль посетили джазовый барабанщик Джимми Кобб (США), лауреат премии "Грэмми" за лучший альбом латинского джаза Гонсало Рубалькаба (Куба), многократный обладатель премии "Грэмми" трубач Рэнди Брекер (США), лучший баритон-саксофонист последнего десятилетия Гари Смульян (США), звезды ню-джаза Club Des Belugas (Германия), один из самых ярких представителей современной мировой блюзовой сцены гитарист Селвин Бёрчвуд (США).
Гостем KJP-2017 стал президент России Владимир Путин. Организацией фестиваля занимается медиагруппа "Красный квадрат".
Американский гитарист Селвин Берчвуд на пресс-конференции в рамках 17-го международного музыкального фестиваля Koktebel Jazz Party в Крыму. - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 20:18Культура
Участник Koktebel Jazz Party 2019 возглавил блюзовый чарт Billboard
 
КультураСШАКоктебельКубаВладимир ПутинСергей Аксенов (политик)
 
 
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