https://ria.ru/20210819/emotsionalnost-1746384525.html
Путин слишком эмоционально относится к Украине, заявил Зеленский
Путин слишком эмоционально относится к Украине, заявил Зеленский - РИА Новости, 19.08.2021
Путин слишком эмоционально относится к Украине, заявил Зеленский
Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин слишком эмоционально относится к Украине и заметил, что эмоции "иногда приводят к... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:54
2021-08-19T16:54
2021-08-19T16:55
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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин слишком эмоционально относится к Украине и заметил, что эмоции "иногда приводят к необратимым результатам".Ранее Зеленский на пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту президента Украины не стал давать характеристику Путину и заявил, что не простит себе, если "неосторожными словами" будет увеличивать возможность эскалации."Слишком эмоциональный для этой большой ответственности. Эмоциональность у России есть в адрес различных государств. Эмоциональность... как правило, с рациональностью не связана. Я считаю, что он (Путин – ред.) слишком эмоционален по отношению к Украине. Потому что иногда эмоции приводят к необратимым результатам", - цитирует Зеленского издание "Новое время".
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политика, в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, россия
16:54 19.08.2021 (обновлено: 16:55 19.08.2021)
Путин слишком эмоционально относится к Украине, заявил Зеленский
Президент Украины Зеленский: считаю, что Путин слишком эмоционален по отношению к Украине