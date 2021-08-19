https://ria.ru/20210819/emotsionalnost-1746384525.html

Путин слишком эмоционально относится к Украине, заявил Зеленский

Путин слишком эмоционально относится к Украине, заявил Зеленский - РИА Новости, 19.08.2021

Путин слишком эмоционально относится к Украине, заявил Зеленский

Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин слишком эмоционально относится к Украине и заметил, что эмоции "иногда приводят к... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T16:54

2021-08-19T16:54

2021-08-19T16:55

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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин слишком эмоционально относится к Украине и заметил, что эмоции "иногда приводят к необратимым результатам".Ранее Зеленский на пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту президента Украины не стал давать характеристику Путину и заявил, что не простит себе, если "неосторожными словами" будет увеличивать возможность эскалации."Слишком эмоциональный для этой большой ответственности. Эмоциональность у России есть в адрес различных государств. Эмоциональность... как правило, с рациональностью не связана. Я считаю, что он (Путин – ред.) слишком эмоционален по отношению к Украине. Потому что иногда эмоции приводят к необратимым результатам", - цитирует Зеленского издание "Новое время".

https://ria.ru/20210812/ukraina-1745420231.html

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политика, в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, россия