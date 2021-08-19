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Путин слишком эмоционально относится к Украине, заявил Зеленский
Путин слишком эмоционально относится к Украине, заявил Зеленский - РИА Новости, 19.08.2021
Путин слишком эмоционально относится к Украине, заявил Зеленский
Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин слишком эмоционально относится к Украине и заметил, что эмоции "иногда приводят к... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:54
2021-08-19T16:55
политика
в мире
украина
владимир путин
владимир зеленский
россия
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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин слишком эмоционально относится к Украине и заметил, что эмоции "иногда приводят к необратимым результатам".Ранее Зеленский на пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту президента Украины не стал давать характеристику Путину и заявил, что не простит себе, если "неосторожными словами" будет увеличивать возможность эскалации."Слишком эмоциональный для этой большой ответственности. Эмоциональность у России есть в адрес различных государств. Эмоциональность... как правило, с рациональностью не связана. Я считаю, что он (Путин – ред.) слишком эмоционален по отношению к Украине. Потому что иногда эмоции приводят к необратимым результатам", - цитирует Зеленского издание "Новое время".
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политика, в мире, украина, владимир путин, владимир зеленский, россия
16:54 19.08.2021 (обновлено: 16:55 19.08.2021)
 
Путин слишком эмоционально относится к Украине, заявил Зеленский

Президент Украины Зеленский: считаю, что Путин слишком эмоционален по отношению к Украине

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода "Антонов"
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет пребывания в должности главы государства на территории авиационного завода Антонов - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 авг - РИА Новости. Украинский лидер Владимир Зеленский считает, что президент РФ Владимир Путин слишком эмоционально относится к Украине и заметил, что эмоции "иногда приводят к необратимым результатам".
Ранее Зеленский на пресс-конференции по итогам второй годовщины на посту президента Украины не стал давать характеристику Путину и заявил, что не простит себе, если "неосторожными словами" будет увеличивать возможность эскалации.
"Слишком эмоциональный для этой большой ответственности. Эмоциональность у России есть в адрес различных государств. Эмоциональность... как правило, с рациональностью не связана. Я считаю, что он (Путин – ред.) слишком эмоционален по отношению к Украине. Потому что иногда эмоции приводят к необратимым результатам", - цитирует Зеленского издание "Новое время".
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 05:18
В Раде испугались из-за десяти предупреждений Путина Украине
 
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