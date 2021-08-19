https://ria.ru/20210819/elektrobus-1746320979.html

Москва закупит 400 электробусов по контрактам жизненного цикла

Москва закупит 400 электробусов по контрактам жизненного цикла - РИА Новости, 19.08.2021

Москва закупит 400 электробусов по контрактам жизненного цикла

Москва закупит 400 электробусов на сумму 24 миллиарда рублей в рамках контрактов жизненного цикла (КЖЦ), предполагающих долгосрочное обслуживание и ремонт со... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:09

2021-08-19T11:09

2021-08-19T11:09

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

александр прохоров

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746320960_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_af9b0d0a58569eb0747c30815e1b672b.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Москва закупит 400 электробусов на сумму 24 миллиарда рублей в рамках контрактов жизненного цикла (КЖЦ), предполагающих долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Москва закупает электробусы по контрактам жизненного цикла с 2018 года. За это время город подписал семь таких контрактов на общую сумму 60,6 миллиарда рублей, предусматривающих поставку и обслуживание 1000 электробусов. В 2021 году закупка электробусов проводится на средства, полученные за счет выпуска "зеленых" облигаций, которые Москва разместила весной этого года. С победителями двух конкурсов в этом году город подписал контракты на поставку и сервис 400 машин сроком на 15 лет. Совокупная цена договоров превышает 24 миллиарда рублей", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Вице-мэр уточнил, что победителями проведенных в этом году конкурсов на поставку электробусов стали ООО "Русские автобусы – Группа ГАЗ" и ПАО "КАМАЗ".Все приобретаемые Москвой электробусы отвечают современным мировым стандартам: производители оснащают их оборудованием для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, системой климат-контроля, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, пассажиры могут пользоваться в электробусах бесплатным Wi-Fi.Москва подписывает контракты жизненного цикла в сфере транспорта с 2013 года. Такой механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) позволяет вывести на дороги города новый экологичный вид транспорта, обновить подвижной состав метрополитена и парки наземного транспорта.Сегодня на контракты жизненного цикла приходится почти половина объема ГЧП-соглашений Москвы. Больше всего КЖЦ заключено в транспортной сфере: за пять лет их объем составил порядка 490 миллиардов рублей. С помощью КЖЦ город приобретает не только электробусы, но и подвижной состав для метрополитена, обновляет трамвайный парк. Так, столица закупила 1576 вагонов метро и 300 современных низкопольных трамваев.

https://ria.ru/20210817/moskva-1746056117.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, александр прохоров