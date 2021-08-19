https://ria.ru/20210819/elektrobus-1746320979.html
Москва закупит 400 электробусов по контрактам жизненного цикла
Москва закупит 400 электробусов по контрактам жизненного цикла - РИА Новости, 19.08.2021
Москва закупит 400 электробусов по контрактам жизненного цикла
Москва закупит 400 электробусов на сумму 24 миллиарда рублей в рамках контрактов жизненного цикла (КЖЦ), предполагающих долгосрочное обслуживание и ремонт со... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:09
2021-08-19T11:09
2021-08-19T11:09
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
москва
александр прохоров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746320960_0:146:3072:1874_1920x0_80_0_0_af9b0d0a58569eb0747c30815e1b672b.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Москва закупит 400 электробусов на сумму 24 миллиарда рублей в рамках контрактов жизненного цикла (КЖЦ), предполагающих долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП)."Москва закупает электробусы по контрактам жизненного цикла с 2018 года. За это время город подписал семь таких контрактов на общую сумму 60,6 миллиарда рублей, предусматривающих поставку и обслуживание 1000 электробусов. В 2021 году закупка электробусов проводится на средства, полученные за счет выпуска "зеленых" облигаций, которые Москва разместила весной этого года. С победителями двух конкурсов в этом году город подписал контракты на поставку и сервис 400 машин сроком на 15 лет. Совокупная цена договоров превышает 24 миллиарда рублей", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Вице-мэр уточнил, что победителями проведенных в этом году конкурсов на поставку электробусов стали ООО "Русские автобусы – Группа ГАЗ" и ПАО "КАМАЗ".Все приобретаемые Москвой электробусы отвечают современным мировым стандартам: производители оснащают их оборудованием для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, системой климат-контроля, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, пассажиры могут пользоваться в электробусах бесплатным Wi-Fi.Москва подписывает контракты жизненного цикла в сфере транспорта с 2013 года. Такой механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) позволяет вывести на дороги города новый экологичный вид транспорта, обновить подвижной состав метрополитена и парки наземного транспорта.Сегодня на контракты жизненного цикла приходится почти половина объема ГЧП-соглашений Москвы. Больше всего КЖЦ заключено в транспортной сфере: за пять лет их объем составил порядка 490 миллиардов рублей. С помощью КЖЦ город приобретает не только электробусы, но и подвижной состав для метрополитена, обновляет трамвайный парк. Так, столица закупила 1576 вагонов метро и 300 современных низкопольных трамваев.
https://ria.ru/20210817/moskva-1746056117.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746320960_49:0:2780:2048_1920x0_80_0_0_c277255dc2e5f98e414a9c097248c603.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, александр прохоров
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости
. Москва
закупит 400 электробусов на сумму 24 миллиарда рублей в рамках контрактов жизненного цикла (КЖЦ), предполагающих долгосрочное обслуживание и ремонт со стороны поставщика, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).
"Москва закупает электробусы по контрактам жизненного цикла с 2018 года. За это время город подписал семь таких контрактов на общую сумму 60,6 миллиарда рублей, предусматривающих поставку и обслуживание 1000 электробусов. В 2021 году закупка электробусов проводится на средства, полученные за счет выпуска "зеленых" облигаций, которые Москва разместила весной этого года. С победителями двух конкурсов в этом году город подписал контракты на поставку и сервис 400 машин сроком на 15 лет. Совокупная цена договоров превышает 24 миллиарда рублей", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.
Вице-мэр уточнил, что победителями проведенных в этом году конкурсов на поставку электробусов стали ООО "Русские автобусы – Группа ГАЗ" и ПАО "КАМАЗ".
Все приобретаемые Москвой электробусы отвечают современным мировым стандартам: производители оснащают их оборудованием для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями, системой климат-контроля, спутниковой навигацией, USB-разъемами для зарядки мобильных устройств. Кроме того, пассажиры могут пользоваться в электробусах бесплатным Wi-Fi.
"Контракты жизненного цикла имеют долгосрочный характер – они заключаются на 7–30 лет в зависимости от специфики закупаемого оборудования. Это дает Москве возможность получить наилучшее соотношение цены и качества оборудования и его обслуживания, равномерно и прогнозируемо распределить расходы. В данном случае город платит не за сам факт сервиса техники, а за обеспечение ее работоспособности. Таким образом, если машины ломаются, простаивают, не соответствуют нашим требованиям, то бюджет не несет затрат. Для инвестора КЖЦ – это загрузка мощностей на длительный период и возможность гарантированных доходов в течение всего срока действия контракта", – пояснил руководитель ДИПП Александр Прохоров
.
Москва подписывает контракты жизненного цикла в сфере транспорта с 2013 года. Такой механизм государственно-частного партнерства (ГЧП) позволяет вывести на дороги города новый экологичный вид транспорта, обновить подвижной состав метрополитена и парки наземного транспорта.
Сегодня на контракты жизненного цикла приходится почти половина объема ГЧП-соглашений Москвы. Больше всего КЖЦ заключено в транспортной сфере: за пять лет их объем составил порядка 490 миллиардов рублей. С помощью КЖЦ город приобретает не только электробусы, но и подвижной состав для метрополитена, обновляет трамвайный парк. Так, столица закупила 1576 вагонов метро и 300 современных низкопольных трамваев.