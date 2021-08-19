https://ria.ru/20210819/ekonomika-1746320393.html

Глава Тюменской области провел совет по улучшению инвестиционного климата

Глава Тюменской области провел совет по улучшению инвестиционного климата - РИА Новости, 19.08.2021

Глава Тюменской области провел совет по улучшению инвестиционного климата

Дальнейшее улучшение показателей, определяющих место Тюменской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, должно сопровождаться... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T11:03

2021-08-19T11:03

2021-08-19T11:03

тюменская область

экономика

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 19 авг – РИА Новости. Дальнейшее улучшение показателей, определяющих место Тюменской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, должно сопровождаться реальными позитивными изменениями условий для ведения бизнеса, заявил глава региона Александр Моор, приветствуя участников открытого онлайн-заседания областного совета по улучшению инвестиционного климата."Заняв третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2021 году, Тюменская область совершила значительный рывок в сравнении с 2020 годом: мы поднялись на 9 позиций. Региональные органы власти и предпринимательское сообщество провели серьезную работу по выстраиванию конструктивного диалога для снижения контрольной нагрузки на бизнес", — подчеркнул Моор, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы главы региона.Губернатор поставил задачу по улучшению в регионе целого ряда показателей, на основе которых формируется национальный рейтинг. Участники заседания обсудили дальнейшие меры по созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности в Тюменской области.Первый вице-президент общероссийской общественной организации предпринимателей "Опора России" Марина Блудян рассказала о принимаемых на законодательном уровне мерах по снижению контрольно-надзорной нагрузки на бизнес. Большой интерес у участников заседания вызвала презентация одного из ведущих направлений программы инвестиционного развития Тюменской области — нефтегазового кластера.Моор предложил изучить возможности финансового стимулирования закупок нефтегазовыми компаниями оборудования, работ и услуг у тюменских предприятий — участников нефтегазового кластера. Кроме того, губернатор поручил рассмотреть предложения о повышении доли государственных и муниципальных контрактов с малым бизнесом.По инициативе главы региона участники заседания высказали консолидированное мнение о необходимости значительного сокращения сроков техприсоединения небольших предприятий к газовым сетям, системам водоотведения и другим инженерным коммуникациям.

https://ria.ru/20210809/kontrakty-1745055421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, александр моор