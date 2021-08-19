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Иллюстрация - Тюменская область
Тюменская область
https://ria.ru/20210819/ekonomika-1746320393.html
Глава Тюменской области провел совет по улучшению инвестиционного климата
Глава Тюменской области провел совет по улучшению инвестиционного климата - РИА Новости, 19.08.2021
Глава Тюменской области провел совет по улучшению инвестиционного климата
Дальнейшее улучшение показателей, определяющих место Тюменской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, должно сопровождаться... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T11:03
2021-08-19T11:03
тюменская область
экономика
александр моор
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ТЮМЕНЬ, 19 авг – РИА Новости. Дальнейшее улучшение показателей, определяющих место Тюменской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, должно сопровождаться реальными позитивными изменениями условий для ведения бизнеса, заявил глава региона Александр Моор, приветствуя участников открытого онлайн-заседания областного совета по улучшению инвестиционного климата."Заняв третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2021 году, Тюменская область совершила значительный рывок в сравнении с 2020 годом: мы поднялись на 9 позиций. Региональные органы власти и предпринимательское сообщество провели серьезную работу по выстраиванию конструктивного диалога для снижения контрольной нагрузки на бизнес", — подчеркнул Моор, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы главы региона.Губернатор поставил задачу по улучшению в регионе целого ряда показателей, на основе которых формируется национальный рейтинг. Участники заседания обсудили дальнейшие меры по созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности в Тюменской области.Первый вице-президент общероссийской общественной организации предпринимателей "Опора России" Марина Блудян рассказала о принимаемых на законодательном уровне мерах по снижению контрольно-надзорной нагрузки на бизнес. Большой интерес у участников заседания вызвала презентация одного из ведущих направлений программы инвестиционного развития Тюменской области — нефтегазового кластера.Моор предложил изучить возможности финансового стимулирования закупок нефтегазовыми компаниями оборудования, работ и услуг у тюменских предприятий — участников нефтегазового кластера. Кроме того, губернатор поручил рассмотреть предложения о повышении доли государственных и муниципальных контрактов с малым бизнесом.По инициативе главы региона участники заседания высказали консолидированное мнение о необходимости значительного сокращения сроков техприсоединения небольших предприятий к газовым сетям, системам водоотведения и другим инженерным коммуникациям.
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экономика, александр моор
11:03 19.08.2021
 

Глава Тюменской области провел совет по улучшению инвестиционного климата

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ТЮМЕНЬ, 19 авг – РИА Новости. Дальнейшее улучшение показателей, определяющих место Тюменской области в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, должно сопровождаться реальными позитивными изменениями условий для ведения бизнеса, заявил глава региона Александр Моор, приветствуя участников открытого онлайн-заседания областного совета по улучшению инвестиционного климата.
"Заняв третье место в национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в 2021 году, Тюменская область совершила значительный рывок в сравнении с 2020 годом: мы поднялись на 9 позиций. Региональные органы власти и предпринимательское сообщество провели серьезную работу по выстраиванию конструктивного диалога для снижения контрольной нагрузки на бизнес", — подчеркнул Моор, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы главы региона.
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Губернатор поставил задачу по улучшению в регионе целого ряда показателей, на основе которых формируется национальный рейтинг. Участники заседания обсудили дальнейшие меры по созданию благоприятных условий для предпринимательской деятельности в Тюменской области.
Первый вице-президент общероссийской общественной организации предпринимателей "Опора России" Марина Блудян рассказала о принимаемых на законодательном уровне мерах по снижению контрольно-надзорной нагрузки на бизнес. Большой интерес у участников заседания вызвала презентация одного из ведущих направлений программы инвестиционного развития Тюменской области — нефтегазового кластера.
Моор предложил изучить возможности финансового стимулирования закупок нефтегазовыми компаниями оборудования, работ и услуг у тюменских предприятий — участников нефтегазового кластера. Кроме того, губернатор поручил рассмотреть предложения о повышении доли государственных и муниципальных контрактов с малым бизнесом.
По инициативе главы региона участники заседания высказали консолидированное мнение о необходимости значительного сокращения сроков техприсоединения небольших предприятий к газовым сетям, системам водоотведения и другим инженерным коммуникациям.
"В основе работы нашего совета всегда должны лежать как системные, так и частные практические вопросы, которые интересуют предпринимателей. Сегодня, на мой взгляд, у нас это получилось. Бизнес должен иметь возможность использовать ресурсы власти для дальнейшего развития региональной экономики на благо всех жителей Тюменской области", — подчеркнул Моор, подводя итоги заседания.
 
Тюменская областьЭкономикаАлександр Моор
 
 
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