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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210819/egipet-1746365466.html
Эксперты назвали самый популярный у россиян египетский курорт
Эксперты назвали самый популярный у россиян египетский курорт - РИА Новости, 19.08.2021
Эксперты назвали самый популярный у россиян египетский курорт
Спрос на египетские курорты за первые две недели августа вырос в десять раз и оказался в пять раз выше, чем в доковидном августе 2019 года, сообщает... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:24
2021-08-19T17:24
туризм
египет
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
красное море
отели
гостиницы
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Спрос на египетские курорты за первые две недели августа вырос в десять раз и оказался в пять раз выше, чем в доковидном августе 2019 года, сообщает Level.Travel.Сейчас пять процентов туров пользователи покупают в Египет. Два года назад путевки в Страну пирамид интересовали лишь каждого сотого пользователя. Стремительный рост популярности туров на курорты Красного моря начался после появления первых пакетных туров с прямыми перелетами в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.Средний чек — 135 тысяч рублей. Несмотря на то, что рынок ожидал заметного снижения цен за счет сокращения дорогостоящего трансфера из Каира, стоимость путевок уменьшилась лишь на восемь процентов.Самый востребованный курорт — Шарм-эш-Шейх, туда едут 58 процентов пользователей. Хургаду выбирают 28 процентов. Наиболее дорогим направлением стал Сома Бей, расположенный в 30 километрах к югу от Хургады, — средний чек тут составил 152,3 тысячи рублей. Три четверти путешественников предпочитают отдых в гостиницах категории пять звезд.
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египет
шарм-эш-шейх
хургада
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египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, красное море, отели, гостиницы, туризм, отдых в россии 2021 летом, цены, отдых на море
17:24 19.08.2021
 

Эксперты назвали самый популярный у россиян египетский курорт

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкОдна из площадей Шарм-эш-Шейх
Одна из площадей Шарм-эш-Шейх - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Спрос на египетские курорты за первые две недели августа вырос в десять раз и оказался в пять раз выше, чем в доковидном августе 2019 года, сообщает Level.Travel.
Сейчас пять процентов туров пользователи покупают в Египет. Два года назад путевки в Страну пирамид интересовали лишь каждого сотого пользователя. Стремительный рост популярности туров на курорты Красного моря начался после появления первых пакетных туров с прямыми перелетами в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
Средний чек — 135 тысяч рублей. Несмотря на то, что рынок ожидал заметного снижения цен за счет сокращения дорогостоящего трансфера из Каира, стоимость путевок уменьшилась лишь на восемь процентов.
Самый востребованный курорт — Шарм-эш-Шейх, туда едут 58 процентов пользователей. Хургаду выбирают 28 процентов. Наиболее дорогим направлением стал Сома Бей, расположенный в 30 километрах к югу от Хургады, — средний чек тут составил 152,3 тысячи рублей. Три четверти путешественников предпочитают отдых в гостиницах категории пять звезд.
Отдыхающие на пляже в Шарм-эль-Шейхе - РИА Новости, 1920, 09.08.2021
9 августа, 08:00Туризм
Прямые рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх открыты: каким стал отдых в Египте
 
ТуризмЕгипетШарм-эш-ШейхХургадаНовости - ТуризмКрасное мореОтелиГостиницыТуризмотдых в России 2021 летомЦеныотдых на море
 
 
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