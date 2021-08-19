https://ria.ru/20210819/egipet-1746365466.html

Эксперты назвали самый популярный у россиян египетский курорт

Эксперты назвали самый популярный у россиян египетский курорт - РИА Новости, 19.08.2021

Эксперты назвали самый популярный у россиян египетский курорт

Спрос на египетские курорты за первые две недели августа вырос в десять раз и оказался в пять раз выше, чем в доковидном августе 2019 года, сообщает... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:24

2021-08-19T17:24

2021-08-19T17:24

туризм

египет

шарм-эш-шейх

хургада

новости - туризм

красное море

отели

гостиницы

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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Спрос на египетские курорты за первые две недели августа вырос в десять раз и оказался в пять раз выше, чем в доковидном августе 2019 года, сообщает Level.Travel.Сейчас пять процентов туров пользователи покупают в Египет. Два года назад путевки в Страну пирамид интересовали лишь каждого сотого пользователя. Стремительный рост популярности туров на курорты Красного моря начался после появления первых пакетных туров с прямыми перелетами в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.Средний чек — 135 тысяч рублей. Несмотря на то, что рынок ожидал заметного снижения цен за счет сокращения дорогостоящего трансфера из Каира, стоимость путевок уменьшилась лишь на восемь процентов.Самый востребованный курорт — Шарм-эш-Шейх, туда едут 58 процентов пользователей. Хургаду выбирают 28 процентов. Наиболее дорогим направлением стал Сома Бей, расположенный в 30 километрах к югу от Хургады, — средний чек тут составил 152,3 тысячи рублей. Три четверти путешественников предпочитают отдых в гостиницах категории пять звезд.

https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html

египет

шарм-эш-шейх

хургада

красное море

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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