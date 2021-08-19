https://ria.ru/20210819/egipet-1746365466.html
Эксперты назвали самый популярный у россиян египетский курорт
Эксперты назвали самый популярный у россиян египетский курорт - РИА Новости, 19.08.2021
Эксперты назвали самый популярный у россиян египетский курорт
Спрос на египетские курорты за первые две недели августа вырос в десять раз и оказался в пять раз выше, чем в доковидном августе 2019 года, сообщает... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T17:24
2021-08-19T17:24
2021-08-19T17:24
туризм
египет
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
красное море
отели
гостиницы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/131777/34/1317773455_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_e8e83f7f99af6f7b7f7730856cfa5020.jpg
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Спрос на египетские курорты за первые две недели августа вырос в десять раз и оказался в пять раз выше, чем в доковидном августе 2019 года, сообщает Level.Travel.Сейчас пять процентов туров пользователи покупают в Египет. Два года назад путевки в Страну пирамид интересовали лишь каждого сотого пользователя. Стремительный рост популярности туров на курорты Красного моря начался после появления первых пакетных туров с прямыми перелетами в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.Средний чек — 135 тысяч рублей. Несмотря на то, что рынок ожидал заметного снижения цен за счет сокращения дорогостоящего трансфера из Каира, стоимость путевок уменьшилась лишь на восемь процентов.Самый востребованный курорт — Шарм-эш-Шейх, туда едут 58 процентов пользователей. Хургаду выбирают 28 процентов. Наиболее дорогим направлением стал Сома Бей, расположенный в 30 километрах к югу от Хургады, — средний чек тут составил 152,3 тысячи рублей. Три четверти путешественников предпочитают отдых в гостиницах категории пять звезд.
https://ria.ru/20210809/egipet-1744713644.html
египет
шарм-эш-шейх
хургада
красное море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/131777/34/1317773455_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_22684ded4301a978400684412bc98594.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм, красное море, отели, гостиницы, туризм, отдых в россии 2021 летом, цены, отдых на море
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. Спрос на египетские курорты за первые две недели августа вырос в десять раз и оказался в пять раз выше, чем в доковидном августе 2019 года, сообщает Level.Travel.
Сейчас пять процентов туров пользователи покупают в Египет. Два года назад путевки в Страну пирамид интересовали лишь каждого сотого пользователя. Стремительный рост популярности туров на курорты Красного моря начался после появления первых пакетных туров с прямыми перелетами в Хургаду и Шарм-эш-Шейх.
Средний чек — 135 тысяч рублей. Несмотря на то, что рынок ожидал заметного снижения цен за счет сокращения дорогостоящего трансфера из Каира, стоимость путевок уменьшилась лишь на восемь процентов.
Самый востребованный курорт — Шарм-эш-Шейх, туда едут 58 процентов пользователей. Хургаду выбирают 28 процентов. Наиболее дорогим направлением стал Сома Бей, расположенный в 30 километрах к югу от Хургады, — средний чек тут составил 152,3 тысячи рублей. Три четверти путешественников предпочитают отдых в гостиницах категории пять звезд.