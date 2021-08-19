https://ria.ru/20210819/dtp-1746428339.html

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве возросло до девяти

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве возросло до девяти - РИА Новости, 19.08.2021

Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве возросло до девяти

Число пострадавших в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в тувинском поселке Каа-Хем увеличилось до девяти человек, сообщили РИА Новости в республиканском... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T17:43

2021-08-19T17:43

2021-08-19T17:43

происшествия

россия

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КРАСНОЯРСК, 19 авг - РИА Новости. Число пострадавших в ДТП с маршруткой и легковым автомобилем в тувинском поселке Каа-Хем увеличилось до девяти человек, сообщили РИА Новости в республиканском минздраве.Ранее региональный главк МВД сообщил, что при столкновении легковушки и маршрутки пострадали семь человек, в том числе два ребенка."На осмотр поступили пять взрослых и четыре ребенка. Сейчас они на этапе осмотра. Их состояние уточняется", - сказал представитель минздрава.По предварительной информации МВД, столкновение произошло в результате нарушения правил дорожного движения водителем легковой автомашины. В "Газели" находились 10 человек, машина опрокинулась набок. На месте работают следователи.

https://ria.ru/20210819/dtp-1746301118.html

россия

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2021

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происшествия, россия