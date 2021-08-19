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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20210819/dollar-1746305164.html
Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Курс доллара поднялся выше 74 рублей - РИА Новости, 19.08.2021
Курс доллара поднялся выше 74 рублей
Курс рубля усиливает снижение к доллару, валюта США превысила уровень 74 рубля, обновив максимум с 11 августа, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T09:41
2021-08-19T09:41
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
московская биржа
сша
brent
цены на нефть
динамика курсов валют
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение к доллару, валюта США превысила уровень 74 рубля, обновив максимум с 11 августа, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 9.15 мск повышается на 22 копейки, до 74,04 рубля, курс евро - снижается на 4 копейки, до 86,43 рубля.Стоимость нефти марки Brent в то же время падает на 1,5%, до 67,2 доллара за баррель.
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экономика, московская биржа, сша, brent, цены на нефть, динамика курсов валют
09:41 19.08.2021
 
Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Курс доллара поднялся выше 74 рублей, обновив максимум с 11 августа

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРоссийский рубль и американский доллар
Российский рубль и американский доллар - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение к доллару, валюта США превысила уровень 74 рубля, обновив максимум с 11 августа, следует из данных Московской биржи.
Курс доллара расчетами "завтра" на 9.15 мск повышается на 22 копейки, до 74,04 рубля, курс евро - снижается на 4 копейки, до 86,43 рубля.
Стоимость нефти марки Brent в то же время падает на 1,5%, до 67,2 доллара за баррель.
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаМосковская биржаСШАBrentЦены на нефтьДинамика курсов валют
 
 
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