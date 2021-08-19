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Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Курс доллара поднялся выше 74 рублей - РИА Новости, 19.08.2021

Курс доллара поднялся выше 74 рублей

Курс рубля усиливает снижение к доллару, валюта США превысила уровень 74 рубля, обновив максимум с 11 августа, следует из данных Московской биржи. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T09:41

2021-08-19T09:41

2021-08-19T09:41

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

московская биржа

сша

brent

цены на нефть

динамика курсов валют

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Курс рубля усиливает снижение к доллару, валюта США превысила уровень 74 рубля, обновив максимум с 11 августа, следует из данных Московской биржи.Курс доллара расчетами "завтра" на 9.15 мск повышается на 22 копейки, до 74,04 рубля, курс евро - снижается на 4 копейки, до 86,43 рубля.Стоимость нефти марки Brent в то же время падает на 1,5%, до 67,2 доллара за баррель.

сша

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, московская биржа, сша, brent, цены на нефть, динамика курсов валют