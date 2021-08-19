https://ria.ru/20210819/deti-1746455931.html
Дорожную карту развития индустрии товаров для детей создадут в МО
Дорожную карту развития индустрии товаров для детей создадут в МО - РИА Новости, 19.08.2021
Дорожную карту развития индустрии товаров для детей создадут в МО
Дорожную карту по развитию индустрии детских товаров подготовят в Московской области на основе решений, принятых в ходе состоявшегося в регионе конгресса с... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T20:22
2021-08-19T20:22
2021-08-19T20:22
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Дорожную карту по развитию индустрии детских товаров подготовят в Московской области на основе решений, принятых в ходе состоявшегося в регионе конгресса с участием компаний, производящих товары для детей. Об этом сообщил телеканал "360".На конгрессе производители детских товаров смогли обсудить проблемы и перспективы индустрии, а также сформировать запросы на взаимодействие с региональными властями.На основе обсуждений будет составлена дорожная карта развития индустрии детских товаров в Московской области. Документ направят на утверждение региональному правительству. В нем будут предложены меры поддержки, которые власти могут оказать региональным производителям товаров для детей.По словам главы министерства инвестиций МО Екатерины Зиновьевой, регион уже готов к сотрудничеству с местными производителями, занимающимися экспортом детских товаров."Сегодня в министерстве мы обсуждаем возможность введения дополнительных мер поддержки, которые будут касаться получения нашими производителями сертификатов, необходимых для работы на экспортных рынках. Эта мера поддержки чрезвычайно интересна производителям детских товаров, для которых экспортное направление имеет большое значение", – сказала Зиновьева.
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московская область (подмосковье)
МОСКВА, 19 авг – РИА Новости.
Дорожную карту по развитию индустрии детских товаров подготовят в Московской области на основе решений, принятых в ходе состоявшегося в регионе конгресса с участием компаний, производящих товары для детей. Об этом сообщил телеканал "360"
.
На конгрессе производители детских товаров смогли обсудить проблемы и перспективы индустрии, а также сформировать запросы на взаимодействие с региональными властями.
На основе обсуждений будет составлена дорожная карта развития индустрии детских товаров в Московской области. Документ направят на утверждение региональному правительству. В нем будут предложены меры поддержки, которые власти могут оказать региональным производителям товаров для детей.
По словам главы министерства инвестиций МО Екатерины Зиновьевой, регион уже готов к сотрудничеству с местными производителями, занимающимися экспортом детских товаров.
"Сегодня в министерстве мы обсуждаем возможность введения дополнительных мер поддержки, которые будут касаться получения нашими производителями сертификатов, необходимых для работы на экспортных рынках. Эта мера поддержки чрезвычайно интересна производителям детских товаров, для которых экспортное направление имеет большое значение", – сказала Зиновьева.