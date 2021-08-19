https://ria.ru/20210819/covid-19-1746439477.html

Минздрав Саратова объяснил совет переболевшим COVID-19 петь русские песни

Минздрав Саратова объяснил совет переболевшим COVID-19 петь русские песни - РИА Новости, 19.08.2021

Минздрав Саратова объяснил совет переболевшим COVID-19 петь русские песни

Русские народные песни больше, чем иностранное творчество, подходят для восстановления легких после перенесенного коронавируса, считает министр здравоохранения... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T18:30

2021-08-19T18:30

2021-08-19T18:37

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САРАТОВ, 19 авг - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Русские народные песни больше, чем иностранное творчество, подходят для восстановления легких после перенесенного коронавируса, считает министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.Ранее руководитель отдела клинических исследований Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова рассказала РИА Новости, что пациентам, перенесшим COVID-19, важно вернуть привычный режим сна и бодрствования, полноценно питаться, принимать витамин D и делать физические упражнения, а для восстановления легких хорошо петь народные протяжные песни."Я так понимаю, что они имели в виду, что русские народные песни содержат большой набор воздуха и дыхательную гимнастику, потому что они протяжные, со звуком. Поэтому я думаю, что как раз русское народное действительно более подходит здесь, чем что-то иностранное", - сказал Костин в четверг на брифинге о ситуации с COVID-19 в Саратовской области, отвечая на просьбу журналистов объяснить совет Роспотребнадзора переболевшим ковидом чаще петь народные песни.

https://ria.ru/20210710/koronavirus-1740721215.html

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общество, саратовская область, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии