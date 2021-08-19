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В центре Читы подростки сожгли книги напротив библиотеки
В центре Читы подростки сожгли книги напротив библиотеки - РИА Новости, 19.08.2021
В центре Читы подростки сожгли книги напротив библиотеки
Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за видео с подростками, которые сожгли книги в беседке напротив библиотеки в центре Читы, сообщили в... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:22
2021-08-19T13:22
2021-08-19T13:22
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ЧИТА, 19 авг - РИА Новости. Прокуратура Забайкальского края начала проверку из-за видео с подростками, которые сожгли книги в беседке напротив библиотеки в центре Читы, сообщили в пресс-службе ведомства.Ранее местная жительница опубликовала в Facebook видео, на котором подростки разожгли костер из книг. При виде женщины они разбежались, но позже вернулись, чтобы все потушить."Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по сообщениям в средствах массовой информации о разведении подростками накануне костра из книг в беседке на площади Декабристов перед Пушкинской библиотекой в Чите", - говорится в сообщении.Во время проверки будет дана оценка работе органов системы профилактики, а также взят на контроль ход проверок, организованных по данному факту органами внутренних дел.Пресс-служба администрации Читы уточнила, что утром в беседке навели порядок. Комитет городского хозяйства после инцидента направил материалы в полицию с просьбой "найти и наказать виновных".
https://ria.ru/20210514/zaderzhanie-1732237672.html
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происшествия, чита, забайкальский край, facebook
В центре Читы подростки сожгли книги напротив библиотеки
Подростки сожгли книги напротив библиотеки в центре Читы, прокуратура начала проверку