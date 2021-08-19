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Завкафедрой вуза в Челябинске заподозрили в получении взяток от студентов
Завкафедрой вуза в Челябинске заподозрили в получении взяток от студентов - РИА Новости, 19.08.2021
Завкафедрой вуза в Челябинске заподозрили в получении взяток от студентов
Заведующий кафедрой Уральского университета физической культуры в Челябинске обвиняется в получении взяток от студентов в размере более 1,7 миллиона рублей,... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:58
2021-08-19T10:58
происшествия
челябинская область
челябинск
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 авг – РИА Новости. Заведующий кафедрой Уральского университета физической культуры в Челябинске обвиняется в получении взяток от студентов в размере более 1,7 миллиона рублей, сообщило в четверг Следственное управление СКРФ по региону.По данным следствия, обвиняемый в 2013-2020 годах получил взятки на сумму более 1,7 млн рублей от студентов за сдачу экзаменов и зачетов без фактической проверки знаний."Следственными органами СК РФ по Челябинской области заведующему одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3, пункту "в", частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.В ходе расследования уголовного дела следователем СК для погашения ущерба, причиненного преступлением, арестованы денежные средства обвиняемого в размере более 2 млн рублей, находящиеся на банковских счетах, уточняется в сообщении.Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, поясняет СУСК.
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происшествия, челябинская область, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), россия
10:58 19.08.2021
 
Завкафедрой вуза в Челябинске заподозрили в получении взяток от студентов

СК: завкафедрой вуза в Челябинске заподозрили в получении взяток на 1,7 миллиона рублей

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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ЧЕЛЯБИНСК, 19 авг – РИА Новости. Заведующий кафедрой Уральского университета физической культуры в Челябинске обвиняется в получении взяток от студентов в размере более 1,7 миллиона рублей, сообщило в четверг Следственное управление СКРФ по региону.
По данным следствия, обвиняемый в 2013-2020 годах получил взятки на сумму более 1,7 млн рублей от студентов за сдачу экзаменов и зачетов без фактической проверки знаний.
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"Следственными органами СК РФ по Челябинской области заведующему одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3, пункту "в", частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.
В ходе расследования уголовного дела следователем СК для погашения ущерба, причиненного преступлением, арестованы денежные средства обвиняемого в размере более 2 млн рублей, находящиеся на банковских счетах, уточняется в сообщении.
Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, поясняет СУСК.
 
ПроисшествияЧелябинская областьЧелябинскСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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