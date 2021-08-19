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Завкафедрой вуза в Челябинске заподозрили в получении взяток от студентов

Завкафедрой вуза в Челябинске заподозрили в получении взяток от студентов - РИА Новости, 19.08.2021

Завкафедрой вуза в Челябинске заподозрили в получении взяток от студентов

Заведующий кафедрой Уральского университета физической культуры в Челябинске обвиняется в получении взяток от студентов в размере более 1,7 миллиона рублей,... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T10:58

2021-08-19T10:58

2021-08-19T10:58

происшествия

челябинская область

челябинск

следственный комитет россии (ск рф)

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 19 авг – РИА Новости. Заведующий кафедрой Уральского университета физической культуры в Челябинске обвиняется в получении взяток от студентов в размере более 1,7 миллиона рублей, сообщило в четверг Следственное управление СКРФ по региону.По данным следствия, обвиняемый в 2013-2020 годах получил взятки на сумму более 1,7 млн рублей от студентов за сдачу экзаменов и зачетов без фактической проверки знаний."Следственными органами СК РФ по Челябинской области заведующему одной из кафедр Уральского государственного университета физической культуры предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных частью 3, пункту "в", частью 5 статьи 290 УК РФ (получение взятки)", - говорится в сообщении.В ходе расследования уголовного дела следователем СК для погашения ущерба, причиненного преступлением, арестованы денежные средства обвиняемого в размере более 2 млн рублей, находящиеся на банковских счетах, уточняется в сообщении.Расследование уголовного дела находится в завершающей стадии, поясняет СУСК.

https://radiosputnik.ria.ru/20210817/vzyatka-1745987768.html

челябинская область

челябинск

россия

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происшествия, челябинская область, челябинск, следственный комитет россии (ск рф), россия