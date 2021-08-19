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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210819/brodskiy-1746433080.html
Актеры московских театров прочтут стихи Бродского в Зеленом театре ВДНХ
Актеры московских театров прочтут стихи Бродского в Зеленом театре ВДНХ - РИА Новости, 19.08.2021
Актеры московских театров прочтут стихи Бродского в Зеленом театре ВДНХ
В Зеленом театре ВДНХ состоится поэтический концерт "Бродский. Стихи", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T18:28
2021-08-19T18:28
культура
иосиф бродский
новости культуры
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МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Зеленом театре ВДНХ состоится поэтический концерт "Бродский. Стихи", сообщает пресс-служба. Стихи нобелевского лауреата прочтут артисты московских театров — "Практики", Doc, ЦИМ, театра им. Ермоловой, Гоголь-центра. Перед зрителями выступят Инна Сухорецкая, Иван Орлов, Яна Иртеньева, Павел Михайлов, Наташа Горбас, Артем Цуканов.Михаил Мясоедов и Кира Вайнштейн отвечают за музыкальное сопровождение.Проект появился в 2015 году. Тогда актер Павел Михайлов провел поэтический вечер, посвященный 75-летию со дня рождения Иосифа Бродского. Каждый раз вот уже шесть лет артисты представляют новую подборку стихов, позволяющую по-новому взглянуть на творчество поэта.
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иосиф бродский, новости культуры
18:28 19.08.2021
 

Актеры московских театров прочтут стихи Бродского в Зеленом театре ВДНХ

© PR | Event - manager проекта "Бродский. Стихи"Поэтический концерт "Бродский. Стихи"
Поэтический концерт Бродский. Стихи
© PR | Event - manager проекта "Бродский. Стихи"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Зеленом театре ВДНХ состоится поэтический концерт "Бродский. Стихи", сообщает пресс-служба.
© PR | Event - manager проекта "Бродский. Стихи"Поэтический концерт "Бродский. Стихи"
Поэтический концерт Бродский. Стихи
1 из 2
Поэтический концерт "Бродский. Стихи"
© PR | Event - manager проекта "Бродский. Стихи"
© PR | Event - manager проекта "Бродский. Стихи"Поэтический концерт "Бродский. Стихи"
Поэтический концерт Бродский. Стихи
2 из 2
Поэтический концерт "Бродский. Стихи"
© PR | Event - manager проекта "Бродский. Стихи"
1 из 2
Поэтический концерт "Бродский. Стихи"
© PR | Event - manager проекта "Бродский. Стихи"
2 из 2
Поэтический концерт "Бродский. Стихи"
© PR | Event - manager проекта "Бродский. Стихи"
Стихи нобелевского лауреата прочтут артисты московских театров — "Практики", Doc, ЦИМ, театра им. Ермоловой, Гоголь-центра. Перед зрителями выступят Инна Сухорецкая, Иван Орлов, Яна Иртеньева, Павел Михайлов, Наташа Горбас, Артем Цуканов.
Михаил Мясоедов и Кира Вайнштейн отвечают за музыкальное сопровождение.
Проект появился в 2015 году. Тогда актер Павел Михайлов провел поэтический вечер, посвященный 75-летию со дня рождения Иосифа Бродского.
Каждый раз вот уже шесть лет артисты представляют новую подборку стихов, позволяющую по-новому взглянуть на творчество поэта.
Частный музей Иосифа Бродского в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 24.05.2020
24 мая 2020, 08:00Культура
Юбилей Иосифа Бродского. Лучшие песни на его стихи
 
КультураИосиф БродскийНовости культуры
 
 
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