Актеры московских театров прочтут стихи Бродского в Зеленом театре ВДНХ

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Зеленом театре ВДНХ состоится поэтический концерт "Бродский. Стихи", сообщает пресс-служба. Стихи нобелевского лауреата прочтут артисты московских театров — "Практики", Doc, ЦИМ, театра им. Ермоловой, Гоголь-центра. Перед зрителями выступят Инна Сухорецкая, Иван Орлов, Яна Иртеньева, Павел Михайлов, Наташа Горбас, Артем Цуканов.Михаил Мясоедов и Кира Вайнштейн отвечают за музыкальное сопровождение.Проект появился в 2015 году. Тогда актер Павел Михайлов провел поэтический вечер, посвященный 75-летию со дня рождения Иосифа Бродского. Каждый раз вот уже шесть лет артисты представляют новую подборку стихов, позволяющую по-новому взглянуть на творчество поэта.
Стихи нобелевского лауреата прочтут артисты московских театров — "Практики", Doc, ЦИМ, театра им. Ермоловой, Гоголь-центра. Перед зрителями выступят Инна Сухорецкая, Иван Орлов, Яна Иртеньева, Павел Михайлов, Наташа Горбас, Артем Цуканов.
Михаил Мясоедов и Кира Вайнштейн отвечают за музыкальное сопровождение.
Проект появился в 2015 году. Тогда актер Павел Михайлов провел поэтический вечер, посвященный 75-летию со дня рождения Иосифа Бродского.
Каждый раз вот уже шесть лет артисты представляют новую подборку стихов, позволяющую по-новому взглянуть на творчество поэта.
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