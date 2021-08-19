https://ria.ru/20210819/brodskiy-1746433080.html

Актеры московских театров прочтут стихи Бродского в Зеленом театре ВДНХ

Актеры московских театров прочтут стихи Бродского в Зеленом театре ВДНХ - РИА Новости, 19.08.2021

Актеры московских театров прочтут стихи Бродского в Зеленом театре ВДНХ

В Зеленом театре ВДНХ состоится поэтический концерт "Бродский. Стихи", сообщает пресс-служба. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T18:28

2021-08-19T18:28

2021-08-19T18:28

культура

иосиф бродский

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746431831_7:0:1051:587_1920x0_80_0_0_5d87099183b8413a2b1fdb88e7f87a4f.jpg

МОСКВА, 19 авг — РИА Новости. В Зеленом театре ВДНХ состоится поэтический концерт "Бродский. Стихи", сообщает пресс-служба. Стихи нобелевского лауреата прочтут артисты московских театров — "Практики", Doc, ЦИМ, театра им. Ермоловой, Гоголь-центра. Перед зрителями выступят Инна Сухорецкая, Иван Орлов, Яна Иртеньева, Павел Михайлов, Наташа Горбас, Артем Цуканов.Михаил Мясоедов и Кира Вайнштейн отвечают за музыкальное сопровождение.Проект появился в 2015 году. Тогда актер Павел Михайлов провел поэтический вечер, посвященный 75-летию со дня рождения Иосифа Бродского. Каждый раз вот уже шесть лет артисты представляют новую подборку стихов, позволяющую по-новому взглянуть на творчество поэта.

https://ria.ru/20200524/1571847955.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иосиф бродский, новости культуры