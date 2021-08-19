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Бизнесмены ЯНАО намерены выйти на китайский рынок сбыта
Бизнесмены ЯНАО намерены выйти на китайский рынок сбыта - РИА Новости, 19.08.2021
Бизнесмены ЯНАО намерены выйти на китайский рынок сбыта
Предприниматели ЯНАО хотят популяризировать ямальскую продукцию и рассматривают варианты выхода на рынок Китая, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T13:49
2021-08-19T13:49
2021-08-19T13:49
россия-китай: главное
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китай
ямал
россия
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МОСКВА, 19 авг - Проект "Россия-Китай: Главное". Предприниматели ЯНАО хотят популяризировать ямальскую продукцию и рассматривают варианты выхода на рынок Китая, сообщает пресс-служба регионального правительства.Потенциальные ямальские экспортеры обсудили вопросы зарубежной торговли на встрече с торговым представителем РФ в Китае Алексеем Дахновским. "Участие в мероприятиях позволит перейти имеющимся начинаниям в вопросах экспорта ямальской продукции в практическую плоскость - подписание внешнеэкономических контрактов и участие в инвестиционных проектах", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Компании Ямала готовы предложить для экспорта в Китай оленье мясо, чайную продукцию, меховые изделия, сувенирную продукцию, рыбу и дикоросы. В правительстве ЯНАО считают, что это позволит популяризовать ямальские товары и повысить узнаваемость округа.
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