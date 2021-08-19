https://ria.ru/20210819/bitkoin-1746291542.html

Эксперт назвал валюту, которая вытеснит биткоин

Эксперт назвал валюту, которая вытеснит биткоин - РИА Новости, 19.08.2021

Эксперт назвал валюту, которая вытеснит биткоин

Альткоины пока не могут претендовать на роль реального конкурента биткоину по совокупности свойств, хотя их объем на крипторынке в целом больше. Если говорить о РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T01:16

2021-08-19T01:16

2021-08-19T01:16

экономика

доллар

сша

биткоин

nasdaq

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Альткоины пока не могут претендовать на роль реального конкурента биткоину по совокупности свойств, хотя их объем на крипторынке в целом больше. Если говорить о полноценной альтернативе, то это доллар США, рассказывает агентству "Прайм" директор по маркетингу криптовалютного пула "РОЙ Клуб" Сергей Ордин.По словам эксперта, если у биткоина сейчас и есть конкурент, то это американский доллар, который по сути является валютой международных расчетов и валютой крупнейших в мире фондовых площадок – американских New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ.Несколько лет назад альтернативу биткоину видели в лайткоине (LTC), но "криптозима показала, что по параметрам устойчивости и живучести аналогов биткоину пока нет"."В то же время криптовалюта Ethereum больше ориентирована на создание децентрализованных финансовых и игровых приложений, и монета ETH не вполне подходит под определение однорангового денежного инструмента. Этому препятствует и отсутствие лимита эмиссии эфира, как у биткоина (даже с учетом запущенного дефляционного механизма), и PoS-майнинг, на который планирует перейти сеть Ethereum", — считает он.

https://radiosputnik.ria.ru/20210812/bitkoin-1745485585.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, доллар, сша, биткоин, nasdaq