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Эксперт назвал валюту, которая вытеснит биткоин
Эксперт назвал валюту, которая вытеснит биткоин - РИА Новости, 19.08.2021
Эксперт назвал валюту, которая вытеснит биткоин
Альткоины пока не могут претендовать на роль реального конкурента биткоину по совокупности свойств, хотя их объем на крипторынке в целом больше. Если говорить о РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T01:16
2021-08-19T01:16
экономика
доллар
сша
биткоин
nasdaq
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Альткоины пока не могут претендовать на роль реального конкурента биткоину по совокупности свойств, хотя их объем на крипторынке в целом больше. Если говорить о полноценной альтернативе, то это доллар США, рассказывает агентству "Прайм" директор по маркетингу криптовалютного пула "РОЙ Клуб" Сергей Ордин.По словам эксперта, если у биткоина сейчас и есть конкурент, то это американский доллар, который по сути является валютой международных расчетов и валютой крупнейших в мире фондовых площадок – американских New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ.Несколько лет назад альтернативу биткоину видели в лайткоине (LTC), но "криптозима показала, что по параметрам устойчивости и живучести аналогов биткоину пока нет"."В то же время криптовалюта Ethereum больше ориентирована на создание децентрализованных финансовых и игровых приложений, и монета ETH не вполне подходит под определение однорангового денежного инструмента. Этому препятствует и отсутствие лимита эмиссии эфира, как у биткоина (даже с учетом запущенного дефляционного механизма), и PoS-майнинг, на который планирует перейти сеть Ethereum", — считает он.
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экономика, доллар, сша, биткоин, nasdaq
01:16 19.08.2021
 
Эксперт назвал валюту, которая вытеснит биткоин

Эксперт Ордин: полноценной альтернативой биткоину может стать доллар

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПункт обмена биткоинов
Пункт обмена биткоинов - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Альткоины пока не могут претендовать на роль реального конкурента биткоину по совокупности свойств, хотя их объем на крипторынке в целом больше. Если говорить о полноценной альтернативе, то это доллар США, рассказывает агентству "Прайм" директор по маркетингу криптовалютного пула "РОЙ Клуб" Сергей Ордин.
По словам эксперта, если у биткоина сейчас и есть конкурент, то это американский доллар, который по сути является валютой международных расчетов и валютой крупнейших в мире фондовых площадок – американских New York Stock Exchange (NYSE), NASDAQ.
"До последнего времени роль доллара оставалась непоколебимой — так было, пока не разразился финансовый кризис 2008-2009 года, тогда ФРС включила печатный станок, чтобы справиться с последствиями ипотечного кризиса. Именно тогда и родился биткоин", — поясняет эксперт.
Несколько лет назад альтернативу биткоину видели в лайткоине (LTC), но "криптозима показала, что по параметрам устойчивости и живучести аналогов биткоину пока нет".
"В то же время криптовалюта Ethereum больше ориентирована на создание децентрализованных финансовых и игровых приложений, и монета ETH не вполне подходит под определение однорангового денежного инструмента. Этому препятствует и отсутствие лимита эмиссии эфира, как у биткоина (даже с учетом запущенного дефляционного механизма), и PoS-майнинг, на который планирует перейти сеть Ethereum", — считает он.
Криптовалюта биткоин - РИА Новости, 1920, 12.08.2021
12 августа, 14:44Деньги
Центробанк назвал биткоин финансовой пирамидой
 
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