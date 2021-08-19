Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210819/armeniya-1746312613.html
Армения заявила об обнаружении тел трех военных на границе с Азербайджаном
Армения заявила об обнаружении тел трех военных на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 19.08.2021
Армения заявила об обнаружении тел трех военных на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило, что минувшей ночью на одном из боевых постов на границе с Азербайджаном обнаружили тела трех военных. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:21
2021-08-19T11:23
в мире
безопасность
армения
азербайджан
минобороны армении
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736349360_0:217:3254:2047_1920x0_80_0_0_4f198a0fcf539d5173f5564755b5023a.jpg
ЕРЕВАН, 19 авг — РИА Новости. Минобороны Армении заявило, что минувшей ночью на одном из боевых постов на границе с Азербайджаном обнаружили тела трех военных.Ведомство назвало имена погибших: это рядовые Мурад Мурадян, Левон Арутюнян и Гор Саакян, все 2002 года рождения. У всех троих имеются огнестрельные ранения."Обстоятельства произошедшего выясняются", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.В Баку это заявление пока не прокомментировали.Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились в конце июля, сообщалось о погибших и раненых. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.Отношения между республиками остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
https://ria.ru/20210814/aliev-1745770599.html
армения
азербайджан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736349360_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_a5601c287ffd78142ac31b4365f50c91.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, безопасность, армения, азербайджан, минобороны армении
10:21 19.08.2021 (обновлено: 11:23 19.08.2021)
 
Армения заявила об обнаружении тел трех военных на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении сообщило об обнаружении тел трех военных на границе с Азербайджаном

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗащитный шлем военнослужащего
Защитный шлем военнослужащего - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 авг — РИА Новости. Минобороны Армении заявило, что минувшей ночью на одном из боевых постов на границе с Азербайджаном обнаружили тела трех военных.
Ведомство назвало имена погибших: это рядовые Мурад Мурадян, Левон Арутюнян и Гор Саакян, все 2002 года рождения. У всех троих имеются огнестрельные ранения.
"Обстоятельства произошедшего выясняются", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.
В Баку это заявление пока не прокомментировали.
Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились в конце июля, сообщалось о погибших и раненых. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.
Отношения между республиками остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
Азербайджанские военные на границе с Арменией - РИА Новости, 1920, 14.08.2021
14 августа, 21:49
Армения не ответила на предложение о мирном договоре, заявил Алиев
 
В миреБезопасностьАрменияАзербайджанМинобороны Армении
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:15При ДТП с микроавтобусом во Владивостоке пострадали десять человек
06:09В МВД заявили, что Великобритания игнорирует запросы о выдаче обвиняемых
06:02Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Туве увеличилось до 10 человек
06:00Ракетные комплексы ВВО в ходе учений на Курилах уничтожили надводные цели
05:38Умер известный художник-фотореалист Чак Клоуз
05:13Аналитики назвали самое затратное для россиян время года
05:08Телефонные мошенники придумали новую уловку для обмана россиян
04:51Медвежонок в приморском нацпарке "перевернул мир", играя с фотоловушкой
04:27На Украине назвали единственный способ остановить Россию
04:13ФСБ рассказала, как японцы в 1945 году убивали советских узников "Хогоина"
04:10Россиянам рассказали, как сэкономить в магазине
04:08В Росгидромете назвали регионы с самыми высокими климатическими рисками
03:50В Совбезе Белоруссии оценили количество разведполетов НАТО у границ страны
03:49РБК: Белгородская область стала регионом с самой высокой долей привитых
03:45Разработчик рассказал о планах по созданию носителя дронов на базе Ил-76
03:40В Роспотребнадзоре назвали продукты, помогающие после COVID-19
03:33Историк рассказал о плане США начать "цветную революцию" в Советской России
03:26Эксперт объяснил, как быстро передать информацию со смартфона на компьютер
03:19В МВД назвали скорость блокировки фишинговых сайтов недостаточной
03:12В Крыму призвали Турцию бойкотировать "антироссийский шабаш"
Лента новостейМолния