https://ria.ru/20210819/armeniya-1746312613.html

Армения заявила об обнаружении тел трех военных на границе с Азербайджаном

Армения заявила об обнаружении тел трех военных на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 19.08.2021

Армения заявила об обнаружении тел трех военных на границе с Азербайджаном

Минобороны Армении заявило, что минувшей ночью на одном из боевых постов на границе с Азербайджаном обнаружили тела трех военных. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T10:21

2021-08-19T10:21

2021-08-19T11:23

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азербайджан

минобороны армении

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ЕРЕВАН, 19 авг — РИА Новости. Минобороны Армении заявило, что минувшей ночью на одном из боевых постов на границе с Азербайджаном обнаружили тела трех военных.Ведомство назвало имена погибших: это рядовые Мурад Мурадян, Левон Арутюнян и Гор Саакян, все 2002 года рождения. У всех троих имеются огнестрельные ранения."Обстоятельства произошедшего выясняются", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.В Баку это заявление пока не прокомментировали.Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились в конце июля, сообщалось о погибших и раненых. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.Отношения между республиками остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.

https://ria.ru/20210814/aliev-1745770599.html

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в мире, безопасность, армения, азербайджан, минобороны армении