https://ria.ru/20210819/armeniya-1746312613.html
Армения заявила об обнаружении тел трех военных на границе с Азербайджаном
Армения заявила об обнаружении тел трех военных на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 19.08.2021
Армения заявила об обнаружении тел трех военных на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении заявило, что минувшей ночью на одном из боевых постов на границе с Азербайджаном обнаружили тела трех военных. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T10:21
2021-08-19T10:21
2021-08-19T11:23
в мире
безопасность
армения
азербайджан
минобороны армении
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736349360_0:217:3254:2047_1920x0_80_0_0_4f198a0fcf539d5173f5564755b5023a.jpg
ЕРЕВАН, 19 авг — РИА Новости. Минобороны Армении заявило, что минувшей ночью на одном из боевых постов на границе с Азербайджаном обнаружили тела трех военных.Ведомство назвало имена погибших: это рядовые Мурад Мурадян, Левон Арутюнян и Гор Саакян, все 2002 года рождения. У всех троих имеются огнестрельные ранения."Обстоятельства произошедшего выясняются", — говорится в сообщении на сайте Минобороны.В Баку это заявление пока не прокомментировали.Перестрелки на армяно-азербайджанской границе возобновились в конце июля, сообщалось о погибших и раненых. Баку и Ереван обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня, но позже при посредничестве российских миротворцев договорились о перемирии. Тем не менее обстрелы продолжаются.Отношения между республиками остаются очень напряженными, прежде всего из-за ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Прошлой осенью очередной виток военного противостояния закончился заключением выгодного для Азербайджана соглашения: Армения вернула Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский районы; в регионе разместились российские миротворцы. В Армении этот документ спровоцировал правительственный кризис.
https://ria.ru/20210814/aliev-1745770599.html
армения
азербайджан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/06/09/1736349360_289:0:3018:2047_1920x0_80_0_0_a5601c287ffd78142ac31b4365f50c91.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, безопасность, армения, азербайджан, минобороны армении
10:21 19.08.2021 (обновлено: 11:23 19.08.2021)
Армения заявила об обнаружении тел трех военных на границе с Азербайджаном
Минобороны Армении сообщило об обнаружении тел трех военных на границе с Азербайджаном