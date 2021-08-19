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Две трети американцев назвали войны в Афганистане и Ираке ошибкой
Две трети американцев назвали войны в Афганистане и Ираке ошибкой - РИА Новости, 19.08.2021
Две трети американцев назвали войны в Афганистане и Ираке ошибкой
Только 35% американцев придерживаются мнения, что участие Соединенных Штатов в войне в Афганистане не было ошибкой и "стоило того", 34% американцев согласились, РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T16:07
2021-08-19T16:29
в мире
сша
ирак
афганистан
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Только 35% американцев придерживаются мнения, что участие Соединенных Штатов в войне в Афганистане не было ошибкой и "стоило того", 34% американцев согласились, что участие США в войне в Ираке было правильным решением, следует из данных опроса, проведенного Associated Press-NORC Center."Только 35% американцев считают, что война в Афганистане стоила того. Примерно такой же процент (34%) согласен с тем, что война в Ираке не была ошибкой. Почти две трети (62% и 63% соответственно) считают, что войны в Афганистане и Ираке не стоили того", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте центра.Согласно полученным данным, сторонники Республиканской партии немного чаще по сравнению с демократами придерживаются мнения, что участие США в обеих войнах было правильным решением. Так считают около 4 из 10 опрошенных республиканцев по сравнению с примерно 3 из 10 демократов.Отмечается, что граждане США крайне обеспокоены возможной угрозой для Штатов, исходящей от экстремистских группировок. При этом 65% выразили тревогу в отношении группировок, базирующихся внутри США, 50% опасаются экстремистов, орудующих за пределами страны.Опрос был проведен в период с 12 по 16 августа. В нем приняли участие 1729 граждан США. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
https://ria.ru/20190302/1551481330.html
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ирак
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в мире, сша, ирак, афганистан
16:07 19.08.2021 (обновлено: 16:29 19.08.2021)
 
Две трети американцев назвали войны в Афганистане и Ираке ошибкой

Associated Press-NORC Center: две трети американцев назвали войны в Афганистане и Ираке ошибкой

© Фото : Staff Sgt. Aaron Allmon, U.S. Air ForceАмериканские военные в Афганистане
Американские военные в Афганистане - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Фото : Staff Sgt. Aaron Allmon, U.S. Air Force
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Только 35% американцев придерживаются мнения, что участие Соединенных Штатов в войне в Афганистане не было ошибкой и "стоило того", 34% американцев согласились, что участие США в войне в Ираке было правильным решением, следует из данных опроса, проведенного Associated Press-NORC Center.
"Только 35% американцев считают, что война в Афганистане стоила того. Примерно такой же процент (34%) согласен с тем, что война в Ираке не была ошибкой. Почти две трети (62% и 63% соответственно) считают, что войны в Афганистане и Ираке не стоили того", - говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте центра.
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Согласно полученным данным, сторонники Республиканской партии немного чаще по сравнению с демократами придерживаются мнения, что участие США в обеих войнах было правильным решением. Так считают около 4 из 10 опрошенных республиканцев по сравнению с примерно 3 из 10 демократов.
Отмечается, что граждане США крайне обеспокоены возможной угрозой для Штатов, исходящей от экстремистских группировок. При этом 65% выразили тревогу в отношении группировок, базирующихся внутри США, 50% опасаются экстремистов, орудующих за пределами страны.
Опрос был проведен в период с 12 по 16 августа. В нем приняли участие 1729 граждан США. Статистическая погрешность не превышает 3,2%.
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