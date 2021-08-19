https://ria.ru/20210819/altsgeymer-1746299061.html

Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции

Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции - РИА Новости, 19.08.2021

Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции

Профессор РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Анна Боголепова рассказала в интервью "АиФ", какие меры нужно принять в среднем возрасте для... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T05:52

2021-08-19T05:52

2021-08-19T05:52

общество

российский медицинский университет имени н. и. пирогова

здоровье

болезнь альцгеймера

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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Профессор РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Анна Боголепова рассказала в интервью "АиФ", какие меры нужно принять в среднем возрасте для предотвращения развития болезни Альцгеймера.По ее словам, влияние на развитие деменции оказывает комплекс факторов - экологических, сосудистых и генетических, однако около половины факторов риска остаются неизвестными. Боголепова указала, что изменение главных факторов риска может предотвратить 40% случаев развития данного заболевания, при этом данные риски несколько отличаются в зависимости от возраста человека.В среднем возрасте следует заниматься профилактикой снижения слуха, которое наблюдается у каждого третьего человека старше 55 лет и увеличивает риск деменции в два раза, отметила врач.Также необходимо улучшать качество сна. Так, с нарушениями сна связаны примерно 15% случаев болезни Альцгеймера, так как во время достаточного сна у человека из организма выводится патологические белки, а при бессоннице они, наоборот, накапливаются.Кроме того, следует заниматься профилактикой сахарного диабета второго типа. Профессор предупредила, что это заболевание многократно увеличивает риски развития деменции из-за влияния на сосуды.По словам Боголеповой, для профилактики заболевания надо не допускать гиперхолестеринемии (повышенное содержание холестерина в крови. – прим. ред.). "Если уровень холестерина выше 6, 5 ммоль на литр, отложение в головном мозге бета-амилоида усиливается, а риск болезни Альцгеймера повышается", - указала врач.Профессор также отметила, что для защиты от деменции нужно контролировать гипертонию, с которой связано пять процентов случаев болезни, при этом максимально важно снижать артериальное давление именно в среднем возрасте. "С 40 лет необходимо поддерживать верхнее систолическое давление ниже 130 миллиметров ртутного столба", - добавила ученый.

https://ria.ru/20210719/urfu-1740609833.html

https://ria.ru/20210729/mozg-1743421585.html

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общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье, болезнь альцгеймера