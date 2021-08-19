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Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции - РИА Новости, 19.08.2021
Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции
Профессор РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Анна Боголепова рассказала в интервью "АиФ", какие меры нужно принять в среднем возрасте для... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T05:52
2021-08-19T05:52
общество
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
здоровье
болезнь альцгеймера
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Профессор РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Анна Боголепова рассказала в интервью "АиФ", какие меры нужно принять в среднем возрасте для предотвращения развития болезни Альцгеймера.По ее словам, влияние на развитие деменции оказывает комплекс факторов - экологических, сосудистых и генетических, однако около половины факторов риска остаются неизвестными. Боголепова указала, что изменение главных факторов риска может предотвратить 40% случаев развития данного заболевания, при этом данные риски несколько отличаются в зависимости от возраста человека.В среднем возрасте следует заниматься профилактикой снижения слуха, которое наблюдается у каждого третьего человека старше 55 лет и увеличивает риск деменции в два раза, отметила врач.Также необходимо улучшать качество сна. Так, с нарушениями сна связаны примерно 15% случаев болезни Альцгеймера, так как во время достаточного сна у человека из организма выводится патологические белки, а при бессоннице они, наоборот, накапливаются.Кроме того, следует заниматься профилактикой сахарного диабета второго типа. Профессор предупредила, что это заболевание многократно увеличивает риски развития деменции из-за влияния на сосуды.По словам Боголеповой, для профилактики заболевания надо не допускать гиперхолестеринемии (повышенное содержание холестерина в крови. – прим. ред.). "Если уровень холестерина выше 6, 5 ммоль на литр, отложение в головном мозге бета-амилоида усиливается, а риск болезни Альцгеймера повышается", - указала врач.Профессор также отметила, что для защиты от деменции нужно контролировать гипертонию, с которой связано пять процентов случаев болезни, при этом максимально важно снижать артериальное давление именно в среднем возрасте. "С 40 лет необходимо поддерживать верхнее систолическое давление ниже 130 миллиметров ртутного столба", - добавила ученый.
https://ria.ru/20210719/urfu-1740609833.html
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общество, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, здоровье, болезнь альцгеймера
05:52 19.08.2021
 
Врач объяснила, как предотвратить развитие деменции

Профессор Боголепова: для предотвращения деменции следует следить за слухом и улучшать качество сна

© Depositphotos / monsit3d-модель мозга человека
3d-модель мозга человека - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© Depositphotos / monsit
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МОСКВА, 19 авг – РИА Новости. Профессор РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук Анна Боголепова рассказала в интервью "АиФ", какие меры нужно принять в среднем возрасте для предотвращения развития болезни Альцгеймера.
По ее словам, влияние на развитие деменции оказывает комплекс факторов - экологических, сосудистых и генетических, однако около половины факторов риска остаются неизвестными. Боголепова указала, что изменение главных факторов риска может предотвратить 40% случаев развития данного заболевания, при этом данные риски несколько отличаются в зависимости от возраста человека.
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В среднем возрасте следует заниматься профилактикой снижения слуха, которое наблюдается у каждого третьего человека старше 55 лет и увеличивает риск деменции в два раза, отметила врач.
Также необходимо улучшать качество сна. Так, с нарушениями сна связаны примерно 15% случаев болезни Альцгеймера, так как во время достаточного сна у человека из организма выводится патологические белки, а при бессоннице они, наоборот, накапливаются.
Кроме того, следует заниматься профилактикой сахарного диабета второго типа. Профессор предупредила, что это заболевание многократно увеличивает риски развития деменции из-за влияния на сосуды.
По словам Боголеповой, для профилактики заболевания надо не допускать гиперхолестеринемии (повышенное содержание холестерина в крови. – прим. ред.). "Если уровень холестерина выше 6, 5 ммоль на литр, отложение в головном мозге бета-амилоида усиливается, а риск болезни Альцгеймера повышается", - указала врач.
Профессор также отметила, что для защиты от деменции нужно контролировать гипертонию, с которой связано пять процентов случаев болезни, при этом максимально важно снижать артериальное давление именно в среднем возрасте. "С 40 лет необходимо поддерживать верхнее систолическое давление ниже 130 миллиметров ртутного столба", - добавила ученый.
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