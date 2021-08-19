https://ria.ru/20210819/albukerke-1746463422.html
В американском Альбукерке четыре полицейских получили ранения
В американском Альбукерке четыре полицейских получили ранения - РИА Новости, 19.08.2021
В американском Альбукерке четыре полицейских получили ранения
Четыре полицейских получили ранения в результате стрельбы в американском городе Альбукерке. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T21:11
2021-08-19T21:11
2021-08-19T21:11
в мире
альбукерке
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ВАШИНГТОН, 19 авг - РИА Новости. Четыре полицейских получили ранения в результате стрельбы в американском городе Альбукерке."Офицеры полиции Альбукерке получают неотложную медпомощь после того, как получили огнестрельные ранения при исполнении служебных обязанностей сегодня утром", - сообщил мэр города Тим Келлер в Twitter.По данным местного телеканала KRQE, полицейские пытались остановить ограбление. Два правоохранителя получили огнестрельные ранения, третьего от пуль защитил бронежилет, а четвертого ранило осколками стекла.Сообщается, что ряд подозреваемых уже задержали.
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в мире, альбукерке
В американском Альбукерке четыре полицейских получили ранения
В американском Альбукерке четыре полицейских получили ранения из-за стрельбы