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Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20210819/afganistan-1746463538.html
"Талибан"* призвал не обвинять движение в смертях в аэропорту Кабула
"Талибан"* призвал не обвинять движение в смертях в аэропорту Кабула - РИА Новости, 19.08.2021
"Талибан"* призвал не обвинять движение в смертях в аэропорту Кабула
Представитель движения "Талибан"* заявил, что движение нельзя обвинять в смертях в аэропорту Кабула. РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T21:12
2021-08-19T21:12
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* заявил, что движение нельзя обвинять в смертях в аэропорту Кабула.Социальные сети и мировые телеканалы ранее облетели кадры, на которых афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты. Американские ВВС спустя несколько дней сообщили, что проводят расследование предполагаемой гибели людей при взлете американского самолета в аэропорту Кабула. Помимо видеороликов в интернете и публикаций в СМИ следователи изучат человеческие останки, которые были обнаружены в нише шасси военно-транспортного борта после его приземления на авиабазе в Катаре. До этого в Пентагоне говорили, что не могут подтвердить сообщения о гибели людей в инциденте с самолетом в кабульском аэропорту."Талибан"* нельзя обвинять в хаосе и смертях последних дней в аэропорту в Кабуле", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя талибов.Ранее представитель "Талибана"* Сухейл Шахин обвинил американцев в падении людей с вылетевшего из аэропорта Кабула в понедельник самолета. Официальные лица Пентагона и госдепа заявили, что американцы не винят талибов за хаос в аэропорту Кабула, но в то же время и себя не считают себя причастными к случившемуся.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России
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Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
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в мире, афганистан
21:12 19.08.2021
 
"Талибан"* призвал не обвинять движение в смертях в аэропорту Кабула

Представитель движения "Талибан"* заявил, что движение нельзя обвинять в смертях в аэропорту Кабула

© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
Люди в аэропорту Кабула - РИА Новости, 1920, 19.08.2021
© AP Photo / Shekib Rahmani
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* заявил, что движение нельзя обвинять в смертях в аэропорту Кабула.
Социальные сети и мировые телеканалы ранее облетели кадры, на которых афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты. Американские ВВС спустя несколько дней сообщили, что проводят расследование предполагаемой гибели людей при взлете американского самолета в аэропорту Кабула. Помимо видеороликов в интернете и публикаций в СМИ следователи изучат человеческие останки, которые были обнаружены в нише шасси военно-транспортного борта после его приземления на авиабазе в Катаре. До этого в Пентагоне говорили, что не могут подтвердить сообщения о гибели людей в инциденте с самолетом в кабульском аэропорту.
Военный самолет ВВС США в аэропорту Кабула, Кадр видео
Вчера, 20:51Захват власти в Афганистане талибами
СМИ: в аэропорту Кабула 40 человек пострадали после обострения ситуации
"Талибан"* нельзя обвинять в хаосе и смертях последних дней в аэропорту в Кабуле", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя талибов.
Ранее представитель "Талибана"* Сухейл Шахин обвинил американцев в падении людей с вылетевшего из аэропорта Кабула в понедельник самолета. Официальные лица Пентагона и госдепа заявили, что американцы не винят талибов за хаос в аэропорту Кабула, но в то же время и себя не считают себя причастными к случившемуся.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистан
 
 
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