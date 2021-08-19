"Талибан"* призвал не обвинять движение в смертях в аэропорту Кабула
Представитель движения "Талибан"* заявил, что движение нельзя обвинять в смертях в аэропорту Кабула
© AP Photo / Shekib RahmaniЛюди в аэропорту Кабула
© AP Photo / Shekib Rahmani
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Представитель движения "Талибан"* заявил, что движение нельзя обвинять в смертях в аэропорту Кабула.
Социальные сети и мировые телеканалы ранее облетели кадры, на которых афганцы в Кабуле бегут по взлетно-посадочной полосе рядом с набирающим скорость самолетом, хватаются за фюзеляж и, возможно, падают с большой высоты. Американские ВВС спустя несколько дней сообщили, что проводят расследование предполагаемой гибели людей при взлете американского самолета в аэропорту Кабула. Помимо видеороликов в интернете и публикаций в СМИ следователи изучат человеческие останки, которые были обнаружены в нише шасси военно-транспортного борта после его приземления на авиабазе в Катаре. До этого в Пентагоне говорили, что не могут подтвердить сообщения о гибели людей в инциденте с самолетом в кабульском аэропорту.
"Талибан"* нельзя обвинять в хаосе и смертях последних дней в аэропорту в Кабуле", - сообщает агентство Рейтер со ссылкой на представителя талибов.
Ранее представитель "Талибана"* Сухейл Шахин обвинил американцев в падении людей с вылетевшего из аэропорта Кабула в понедельник самолета. Официальные лица Пентагона и госдепа заявили, что американцы не винят талибов за хаос в аэропорту Кабула, но в то же время и себя не считают себя причастными к случившемуся.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России