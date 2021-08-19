https://ria.ru/20210819/afganistan-1746455790.html

В ООН призвали мировое сообщество объединиться для диалога с "Талибаном"*

В ООН призвали мировое сообщество объединиться для диалога с "Талибаном"* - РИА Новости, 19.08.2021

В ООН призвали мировое сообщество объединиться для диалога с "Талибаном"*

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что международное сообщество должно выступать единым фронтом в диалоге с движением "Талибан"* относительно... РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T20:20

2021-08-19T20:20

2021-08-19T20:36

в мире

оон

афганистан

захват власти в афганистане талибами

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746356123_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_69eefb96e2e5f1253fceda7b2e7ada4f.jpg

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что международное сообщество должно выступать единым фронтом в диалоге с движением "Талибан"* относительно будущего Афганистана."Я считаю, что мировое сообщество должен быть едино и выступать общим фронтом в дискуссиях с талибами", - сказал Гутерриш журналистам.Гутерриш также сообщил, что лично не вступал в диалог с руководством "Талибана"*, однако представители Всемирной организации в Афганистане делают это на постоянной основе."Лично я не вступал в диалог. Наши сотрудники в Афганистане поддерживают тесный контакт с "Талибаном"* … Я готов говорить с (движением) сам, как только станет понятно, с кем мне говорить и по какому поводу", - указал Гутерриш.*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России

афганистан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Афганистан-2021: какие районы заняли талибы Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов. 2021-08-19T20:20 true PT1M20S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, афганистан