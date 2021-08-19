https://ria.ru/20210819/afganistan-1746455790.html
В ООН призвали мировое сообщество объединиться для диалога с "Талибаном"*
В ООН призвали мировое сообщество объединиться для диалога с "Талибаном"* - РИА Новости, 19.08.2021
В ООН призвали мировое сообщество объединиться для диалога с "Талибаном"*
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что международное сообщество должно выступать единым фронтом в диалоге с движением "Талибан"* относительно... РИА Новости, 19.08.2021
2021-08-19T20:20
2021-08-19T20:20
2021-08-19T20:36
в мире
оон
афганистан
захват власти в афганистане талибами
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746356123_0:0:3032:1706_1920x0_80_0_0_69eefb96e2e5f1253fceda7b2e7ada4f.jpg
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что международное сообщество должно выступать единым фронтом в диалоге с движением "Талибан"* относительно будущего Афганистана."Я считаю, что мировое сообщество должен быть едино и выступать общим фронтом в дискуссиях с талибами", - сказал Гутерриш журналистам.Гутерриш также сообщил, что лично не вступал в диалог с руководством "Талибана"*, однако представители Всемирной организации в Афганистане делают это на постоянной основе."Лично я не вступал в диалог. Наши сотрудники в Афганистане поддерживают тесный контакт с "Талибаном"* … Я готов говорить с (движением) сам, как только станет понятно, с кем мне говорить и по какому поводу", - указал Гутерриш.*"Талибан" - террористическая организация, запрещенная в России
афганистан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746356123_38:0:2769:2048_1920x0_80_0_0_4918a2a0683972b6e13de73fa4c7b47d.jpg
Афганистан-2021: какие районы заняли талибы
Стремительный вывод американских войск спровоцировал резкое ухудшение военной обстановки в Афганистане. Боевики движения "Талибан" (запрещенная в России террористическая организация) перешли в наступление и к середине июля заняли значительные территории в сельской местности, КПП на границах с Ираном, Туркменией и Таджикистаном. Таджикистан был вынужден обратиться в ОДКБ за помощью. Смотрите в видеоинфографике Ria.ru, какие районы перешли под контроль талибов.
2021-08-19T20:20
true
PT1M20S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оон, афганистан
20:20 19.08.2021 (обновлено: 20:36 19.08.2021)
В ООН призвали мировое сообщество объединиться для диалога с "Талибаном"*
Генсек ООН Гутерриш призвал мировое сообщество выступить единым фронтом в диалоге с "Талибаном"*