https://ria.ru/20210819/afganistan-1746453967.html

Вице-президент Афганистана не согласится присягнуть талибам на верность

Вице-президент Афганистана не согласится присягнуть талибам на верность - РИА Новости, 19.08.2021

Вице-президент Афганистана не согласится присягнуть талибам на верность

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее призвал к сопротивлению талибам (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), заявил, РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T20:10

2021-08-19T20:10

2021-08-19T20:10

в мире

кабул (город)

талибан

афганистан

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее призвал к сопротивлению талибам (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), заявил, что не согласится сдаться или присягнуть им на верность, сообщает газета Monde со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись.Он вновь отметил, что по закону сейчас он является главой страны."У нас есть легитимность... Власть, полученная силой, не дает легитимности", - добавил Салех.Ранее Амрулла Салех заявил, что в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани остался в стране и, согласно конституции, является временным главой государства. Он также выступил с призывом к сопротивлению движению "Талибан"*.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://radiosputnik.ria.ru/20210819/afganistan-1746363520.html

https://ria.ru/20210818/zakony-1746262201.html

кабул (город)

афганистан

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в мире, кабул (город), талибан, афганистан