Вице-президент Афганистана не согласится присягнуть талибам на верность
Вице-президент Афганистана Амрулла Салех не согласится присягнуть талибам на верность
© AP Photo / Kamran JebreiliАмрулла Салех
© AP Photo / Kamran Jebreili
МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который ранее призвал к сопротивлению талибам (движение "Талибан" признано террористическим и запрещено в РФ), заявил, что не согласится сдаться или присягнуть им на верность, сообщает газета Monde со ссылкой на оказавшуюся в ее распоряжении аудиозапись.
"Наша политическая цель - позволить афганскому народу высказаться по поводу природы и типа государства. Мы готовы вести переговоры по этой теме. Но если нас попросят присягнуть на верность или сдаться, этого мы делать не будем", - заявил Салех.
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Он вновь отметил, что по закону сейчас он является главой страны.
"У нас есть легитимность... Власть, полученная силой, не дает легитимности", - добавил Салех.
Ранее Амрулла Салех заявил, что в отличие от бежавшего президента Ашрафа Гани остался в стране и, согласно конституции, является временным главой государства. Он также выступил с призывом к сопротивлению движению "Талибан"*.
Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.
* Террористическая организация, запрещенная в России