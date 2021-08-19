https://ria.ru/20210819/afganistan-1746431926.html

Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане

Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане - РИА Новости, 19.08.2021

Путин обсудил с премьером Италии ситуацию в Афганистане

Президент России Владимир Путин обсудил с председателем Совета министров Италии Марио Драги ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля. РИА Новости, 19.08.2021

2021-08-19T18:00

2021-08-19T18:00

2021-08-19T18:21

в мире

кабул (город)

италия

талибан

афганистан

владимир путин

марио драги

россия

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МОСКВА, 19 авг - РИА Новости. Президент России Владимир Путин обсудил с председателем Совета министров Италии Марио Драги ситуацию в Афганистане, сообщает пресс-служба Кремля.Отмечается, что разговор состоялся по инициативе итальянской стороны."Основное внимание уделено положению дел в Афганистане. С обеих сторон акцентирована важность недопущения гуманитарной катастрофы, обеспечения безопасности жителей страны. Отмечена необходимость в дальнейшей борьбе с распространением террористической идеологии и наркоугрозой, исходящей с территории Афганистана", - говорится в сообщении."Президент России и председатель Совета министров Италии высказались в пользу консолидации международных усилий, в том числе в рамках Группы двадцати, в которой Италия в настоящее время председательствует, в целях содействия установлению в Афганистане мира и стабильности", - говорится в сообщении.Кроме того, стороны подчеркнули обоюдную заинтересованность в развитии взаимовыгодных российско-итальянских связей в различных областях, а также условились о продолжении контактов.Как сообщил, в свою очередь, итальянский правительственный дворец Киджи, разговор двух лидеров "дал возможность подробно проанализировать ситуацию на местах в Афганистане и ее региональные последствия"."В ходе беседы обсуждены направления, которые могут вдохновить действия международного сообщества в различных контекстах, направленных на восстановление стабильности Афганистана, борьбу с терроризмом, незаконной торговлей людьми и защиту прав женщин", - отмечает пресс-служба совета министров Италии.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, с наступлением радикального движения "Талибан"* (признано террористическим и запрещено в РФ) на крупные города. В воскресенье СМИ и источники сообщили, что мятежники контролируют все пограничные переходы. Позже в тот же день боевики заявили, что вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани заявил, что покинул страну, "чтобы предотвратить бойню". В ночь на понедельник официальный представитель политического офиса "Талибана"* Мухаммед Наим объявил, что война в Афганистане окончена.* Террористическая организация, запрещенная в России

https://ria.ru/20210818/gani-1746275398.html

https://ria.ru/20210818/afganistan-1746258275.html

кабул (город)

италия

афганистан

россия

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в мире, кабул (город), италия, талибан, афганистан, владимир путин, марио драги, россия